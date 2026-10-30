Turkiyadagi mashhur Kappadokiya qoyasi sayyohlar ustiga qulab tushdi, qurbonlar bor (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Turkiyaning Kappadokiya hududida kuchli yog‘ingarchilik oqibatida qoya qulashi natijasida 3 kishi halok bo‘ldi va 5 kishi jarohatlandi.
- 2026 yil 29 oktyabr kuni Gyoreme milliy bog‘ida yuz bergan ushbu fojia qurbonlarining ikki nafari Turkiya fuqarosi, bir nafari esa chet ellik sayyoh ekani aniqlandi.
- Navshahar viloyati gubernatori Huseyn Kok qoya jinslarining yumshab qulashiga mintaqadagi tinimsiz yomg‘irlar sabab bo‘lganini ma’lum qildi.
Turkiyaning jahonga mashhur asosiy sayyohlik markazlaridan biri bo‘lgan Kappadokiyada kuchli va davomli yog‘ingarchilik oqibatida mudhish tabiiy fojia sodir bo‘ldi. Hududning tashrif qog‘ozi sanalmish «parilar mo‘risi» (fairy chimney) noyob qoya tuzilmalaridan birining ulkan qismi odamlar ustiga o‘pirilib tushdi.
2026 yil 29 oktyabr kuni mahalliy vaqt bilan taxminan soat 15:15 larda yuz bergan mazkur falokat sayyohlar va mahalliy aholi orasida qurbonlar keltirib chiqardi.
Fojia tafsilotlari va qurbonlar
Gyoreme milliy bog‘i hududida sodir bo‘lgan ko‘ngilsizlik bo‘yicha quyidagi ma’lumotlar ochiqlandi:
Hodisa joyi: O‘pirilish Gyoreme milliy bog‘idagi ochiq osmon ostidagi tarixiy muzeyga kirish qismida, sayyohlar gavjum bo‘lgan yo‘lak hamda avtoturargoh yaqinida yuz bergan;
Qurbonlar va jarohatlanganlar: Vulqon tufidan iborat og‘ir tosh parchalarining qulashi oqibatida 3 kishi halok bo‘ldi, kamida 5 kishi turli darajada tan jarohati oldi;
Shaxslar: Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, halok bo‘lganlarning ikki nafari Turkiya fuqarosi, bir nafari esa chet ellik sayyoh ekani aniqlangan.
Qoya o‘pirilishiga nima sabab bo‘ldi?
Navshahar (Nevşehir) viloyati gubernatori Huseyn Kok voqea yuzasidan bayonot berib, hodisa omillarini ochiqladi:
Yog‘ingarchilik omili: Mutaxassislar va ma’muriyat xulosasiga ko‘ra, ko‘p asrlik qoya jinslarining yumshab qulashiga mintaqada oxirgi kunlarda kuzatilgan haddan ziyod kuchli va tinimsiz yomg‘irlar sabab bo‘lgan;
Qutqaruv amaliyoti: Hozirda falokat joyida qutqaruvchilar, kinologlar va tez tibbiy yordam guruhlari vayronalarni bartaraf etish hamda toshlar ostida qolgan boshqa odamlar bor-yo‘qligini aniqlash bo‘yicha qidiruv ishlarini davom ettirmoqda.
Havo sharlari parvozi vaqtincha to‘xtatildi
Kappadokiyada davom etayotgan noqulay ob-havo sharoiti mintaqaning asosiy sayyohlik faoliyatiga ham jiddiy ta’sir ko‘rsatdi:
Parvozlar bekor qilindi: Kuchli shamol va tinimsiz yog‘ingarchilik xavfi sababli xavfsizlik choralari kuchaytirilib, 29 va 30 oktyabr kunlari mashhur an’anaviy issiq havo sharlarining parvozlari to‘liq bekor qilindi;
Sayyohlarga ogohlantirish: Mahalliy hokimiyat tabiiy yodgorliklar va ochiq qoyalik hududlarda harakatlanuvchi mehmonlarni ehtiyot choralarini ko‘rishga va xavfli zonalarga yaqinlashmaslikka chaqirmoqda.
Vulqon jinslarining yumshoq tabiati tufayli shakllangan Kappadokiyaning noyob relefi kuchli yog‘ingarchilik paytlarida yemirilish xavfi yuqori bo‘lgan nuqtalardan biri bo‘lib qolayotgani yana bir bor namoyon bo‘ldi.
Izohlar 0
…