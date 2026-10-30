Turkiyadagi mashhur Kappadokiya qoyasi sayyohlar ustiga qulab tushdi, qurbonlar bor (video)

·101·Dunyo
Turkiyadagi mashhur Kappadokiya qoyasi sayyohlar ustiga qulab tushdi, qurbonlar bor (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Turkiyaning Kappadokiya hududida kuchli yog‘ingarchilik oqibatida qoya qulashi natijasida 3 kishi halok bo‘ldi va 5 kishi jarohatlandi.
  • 2026 yil 29 oktyabr kuni Gyoreme milliy bog‘ida yuz bergan ushbu fojia qurbonlarining ikki nafari Turkiya fuqarosi, bir nafari esa chet ellik sayyoh ekani aniqlandi.
  • Navshahar viloyati gubernatori Huseyn Kok qoya jinslarining yumshab qulashiga mintaqadagi tinimsiz yomg‘irlar sabab bo‘lganini ma’lum qildi.

Turkiyaning jahonga mashhur asosiy sayyohlik markazlaridan biri bo‘lgan Kappadokiyada kuchli va davomli yog‘ingarchilik oqibatida mudhish tabiiy fojia sodir bo‘ldi. Hududning tashrif qog‘ozi sanalmish «parilar mo‘risi» (fairy chimney) noyob qoya tuzilmalaridan birining ulkan qismi odamlar ustiga o‘pirilib tushdi.

2026 yil 29 oktyabr kuni mahalliy vaqt bilan taxminan soat 15:15 larda yuz bergan mazkur falokat sayyohlar va mahalliy aholi orasida qurbonlar keltirib chiqardi.

Fojia tafsilotlari va qurbonlar

Gyoreme milliy bog‘i hududida sodir bo‘lgan ko‘ngilsizlik bo‘yicha quyidagi ma’lumotlar ochiqlandi:

  • Hodisa joyi: O‘pirilish Gyoreme milliy bog‘idagi ochiq osmon ostidagi tarixiy muzeyga kirish qismida, sayyohlar gavjum bo‘lgan yo‘lak hamda avtoturargoh yaqinida yuz bergan;

  • Qurbonlar va jarohatlanganlar: Vulqon tufidan iborat og‘ir tosh parchalarining qulashi oqibatida 3 kishi halok bo‘ldi, kamida 5 kishi turli darajada tan jarohati oldi;

  • Shaxslar: Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, halok bo‘lganlarning ikki nafari Turkiya fuqarosi, bir nafari esa chet ellik sayyoh ekani aniqlangan.

Qoya o‘pirilishiga nima sabab bo‘ldi?

Navshahar (Nevşehir) viloyati gubernatori Huseyn Kok voqea yuzasidan bayonot berib, hodisa omillarini ochiqladi:

  • Yog‘ingarchilik omili: Mutaxassislar va ma’muriyat xulosasiga ko‘ra, ko‘p asrlik qoya jinslarining yumshab qulashiga mintaqada oxirgi kunlarda kuzatilgan haddan ziyod kuchli va tinimsiz yomg‘irlar sabab bo‘lgan;

  • Qutqaruv amaliyoti: Hozirda falokat joyida qutqaruvchilar, kinologlar va tez tibbiy yordam guruhlari vayronalarni bartaraf etish hamda toshlar ostida qolgan boshqa odamlar bor-yo‘qligini aniqlash bo‘yicha qidiruv ishlarini davom ettirmoqda.

Havo sharlari parvozi vaqtincha to‘xtatildi

Kappadokiyada davom etayotgan noqulay ob-havo sharoiti mintaqaning asosiy sayyohlik faoliyatiga ham jiddiy ta’sir ko‘rsatdi:

  • Parvozlar bekor qilindi: Kuchli shamol va tinimsiz yog‘ingarchilik xavfi sababli xavfsizlik choralari kuchaytirilib, 29 va 30 oktyabr kunlari mashhur an’anaviy issiq havo sharlarining parvozlari to‘liq bekor qilindi;

  • Sayyohlarga ogohlantirish: Mahalliy hokimiyat tabiiy yodgorliklar va ochiq qoyalik hududlarda harakatlanuvchi mehmonlarni ehtiyot choralarini ko‘rishga va xavfli zonalarga yaqinlashmaslikka chaqirmoqda.

Vulqon jinslarining yumshoq tabiati tufayli shakllangan Kappadokiyaning noyob relefi kuchli yog‘ingarchilik paytlarida yemirilish xavfi yuqori bo‘lgan nuqtalardan biri bo‘lib qolayotgani yana bir bor namoyon bo‘ldi.

KappadokiyaGyoremeNavshaharTurkiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nuh kemasi topildimi?: Turkiyadagi gigant tuzilma ostida 3 qavatli sirli inshoot aniqlandiNuh kemasi topildimi?: Turkiyadagi gigant tuzilma ostida 3 qavatli sirli inshoot aniqlandi1 oktabr 00:20Olmaota tog‘larida sayyohlar oldida qor barsi paydo bo‘ldi (video)Olmaota tog‘larida sayyohlar oldida qor barsi paydo bo‘ldi (video)25 sentabr 15:55Venetsiya tarixiy markazga bir kunlik kirish haqini 30 yevrogacha oshirmoqdaVenetsiya tarixiy markazga bir kunlik kirish haqini 30 yevrogacha oshirmoqda22 sentabr 15:52Keniyada qurilayotgan ko‘p qavatli bino qulab, vayronalar savdo joylarini bosib qoldiKeniyada qurilayotgan ko‘p qavatli bino qulab, vayronalar savdo joylarini bosib qoldiKecha 20:50Olmatada vahima: Talabalar saroyi tomi qulab tushdimi yoki rejali demontaj?Olmatada vahima: Talabalar saroyi tomi qulab tushdimi yoki rejali demontaj?25 sentabr 09:07Pokistonda maktab tomi qulab tushiib 17 nafar o‘quvchi va o‘qituvchi qurbon bo‘ldiPokistonda maktab tomi qulab tushiib 17 nafar o‘quvchi va o‘qituvchi qurbon bo‘ldi15 oktabr 16:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda