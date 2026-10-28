“Men uning merosiga nuqta qo‘yaman”: Karlos Prates Islom Maxachevga ochiq tahdid qildi

·66·Sport
“Men uning merosiga nuqta qo‘yaman”: Karlos Prates Islom Maxachevga ochiq tahdid qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Braziliyalik jangchi Karlos Prates UFC chempioni Islom Maxachevning faoliyatiga nuqta qo‘yishini aytib, uni haqiqiy sinovlardan qochishda aybladi.
  • Maxachevning menejeri Ali Abdel-Aziz esa Pratesni hali chempionlik darajasiga yetmaganini ta’kidlab, uni ortiqcha shov-shuv ko‘tarmaslikka chaqirdi.
  • Prates rossiyalik chempionni yanvar oyida jang qilishga chorlab, o‘zining qat’iy niyatini bildirdi.

UFC divizionida yana bir qiziqarli va murosasiz qarama-qarshilik kurtak ochdi. Rossiyalik yengilmas chempion Islom Maxachevning taniqli menejeri Ali Abdel-Aziz hamda tez sur’atlar bilan ko‘tarilib kelayotgan braziliyalik xavfli nokautchi Karlos Prates o‘rtasida ijtimoiy tarmoqlarda ochiq va keskin dahanaki jang yuz berdi.

Menejer rossiyalik chempionning merosi daxlsiz ekanini ta’kidlab da’vogarni bosiq bo‘lishga chaqirgan bo‘lsa, Prates bunga javoban Maxachevning davrini butunlay yakunlashga tayyorligini bildirdi.

«Kamroq gapir, u seni yomon ahvolga soladi»: Abdel-Azizning ogohlantirishi

UFC olamidagi eng taniqli menejerlardan biri bo‘lgan Ali Abdel-Aziz braziliyalik jangchining da’volarini jiddiy qabul qilmay, Islom Maxachevning maqomiga e’tibor qaratdi:

  • «Sen hozircha shunchaki da’vogarsan»: Abdel-Aziz Pratesga hali chempionlik darajasiga chiqmaganini va ortiqcha shov-shuv ko‘tarmasligi kerakligini eslatdi;

  • O‘z davrining eng buyugi: «Islom — chempion va ehtimol, o‘z davrining eng buyuk jangchisi. Kamroq gapir, chunki u seni oktagonda yomon ahvolga solib qo‘yadi. Sizlarning hech biringiz uning merosiga hech narsa qo‘sha olmaysiz», — deya ta’kidladi menejer;

  • Jang qilish falsafasi: Alining qayd etishicha, Maxachev kamarni shunchaki himoya qilmaydi, balki sportga bo‘lgan muhabbati, ishtiyoqi va millionlab muxlislar uchun oktagonga chiqadi.

«Men uning merosiga nuqta qo‘yaman»: Pratesning dadil javobi

Braziliyalik da’vogar ushbu gaplarga nisbatan keskin munosabat bildirib, Islom Maxachevni haqiqiy sinovlardan qochayotganlikda aybladi:

  • Yanvardagi jang chaqirig‘i: «Agar Islom haqiqatdan ham ishtiyoq uchun jang qilayotgan bo‘lsa, yanvar oyida birinchi raqamli da’vogarga qarshi jang qilardi», — dedi Prates rossiyalik chempionning rejalariga shubha bilan qarab;

  • Qat’iy va’da: Braziliyalik sportchi o‘z so‘zlarini muxlislar yodida saqlab qolishni so‘rab, yakuniy hukmini e’lon qildi: «Men uning merosiga hech narsa qo‘shmayman — men uning merosiga nuqta qo‘yaman, birodar. So‘zlarimni eslab qoling!»;

  • Bosim ostidagi kelajak: Bu bayonotlar ikki jangchi o‘rtasidagi bo‘lajak ehtimoliy to‘qnashuvga bo‘lgan qiziqishni mislsiz darajada oshirib yubordi.

Islom Maxachevning jamoasi va Karlos Prates o‘rtasida boshlangan ushbu keskin bahs yaqin oylarda oktagon ichida muhim va shiddatli chempionlik to‘qnashuviga aylanishi uchun barcha asoslarni yaratmoqda.

Islom MaxachevKarlos PratesAli Abdel-AzizUFC
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Islom yengilmas emas!”: Braziliyalik nokautchi Karlos Prates Maxachevni ochiq jangga chorladi“Islom yengilmas emas!”: Braziliyalik nokautchi Karlos Prates Maxachevni ochiq jangga chorladi30 sentabr 19:57«Hayoting qoidabuzarlikka to‘la»: Islom Maxachev Jon Jonsni mojarolari uchun tanqid qildi«Hayoting qoidabuzarlikka to‘la»: Islom Maxachev Jon Jonsni mojarolari uchun tanqid qildi16 sentabr 15:52Maxachevga qarshi jang: Karlos Prates UFC bilan yangi shartnoma imzoladiMaxachevga qarshi jang: Karlos Prates UFC bilan yangi shartnoma imzoladi20 avgust 10:07Islam Maxachev keyingi ehtimoliy raqibi nomini aytdi!Islam Maxachev keyingi ehtimoliy raqibi nomini aytdi!17 avgust 23:08Prates raqiblariga tahdid qildi: «Sizlarni to‘g‘ri “Og‘riq saltanati”ga jo‘nataman»Prates raqiblariga tahdid qildi: «Sizlarni to‘g‘ri “Og‘riq saltanati”ga jo‘nataman»5 avgust 21:26Trampning UFCdagi ikki sevimli jangchisi ma’lum bo‘ldi: Ular kim?Trampning UFCdagi ikki sevimli jangchisi ma’lum bo‘ldi: Ular kim?9 avgust 23:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi