“Men uning merosiga nuqta qo‘yaman”: Karlos Prates Islom Maxachevga ochiq tahdid qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Braziliyalik jangchi Karlos Prates UFC chempioni Islom Maxachevning faoliyatiga nuqta qo‘yishini aytib, uni haqiqiy sinovlardan qochishda aybladi.
- Maxachevning menejeri Ali Abdel-Aziz esa Pratesni hali chempionlik darajasiga yetmaganini ta’kidlab, uni ortiqcha shov-shuv ko‘tarmaslikka chaqirdi.
- Prates rossiyalik chempionni yanvar oyida jang qilishga chorlab, o‘zining qat’iy niyatini bildirdi.
UFC divizionida yana bir qiziqarli va murosasiz qarama-qarshilik kurtak ochdi. Rossiyalik yengilmas chempion Islom Maxachevning taniqli menejeri Ali Abdel-Aziz hamda tez sur’atlar bilan ko‘tarilib kelayotgan braziliyalik xavfli nokautchi Karlos Prates o‘rtasida ijtimoiy tarmoqlarda ochiq va keskin dahanaki jang yuz berdi.
Menejer rossiyalik chempionning merosi daxlsiz ekanini ta’kidlab da’vogarni bosiq bo‘lishga chaqirgan bo‘lsa, Prates bunga javoban Maxachevning davrini butunlay yakunlashga tayyorligini bildirdi.
«Kamroq gapir, u seni yomon ahvolga soladi»: Abdel-Azizning ogohlantirishi
UFC olamidagi eng taniqli menejerlardan biri bo‘lgan Ali Abdel-Aziz braziliyalik jangchining da’volarini jiddiy qabul qilmay, Islom Maxachevning maqomiga e’tibor qaratdi:
«Sen hozircha shunchaki da’vogarsan»: Abdel-Aziz Pratesga hali chempionlik darajasiga chiqmaganini va ortiqcha shov-shuv ko‘tarmasligi kerakligini eslatdi;
O‘z davrining eng buyugi: «Islom — chempion va ehtimol, o‘z davrining eng buyuk jangchisi. Kamroq gapir, chunki u seni oktagonda yomon ahvolga solib qo‘yadi. Sizlarning hech biringiz uning merosiga hech narsa qo‘sha olmaysiz», — deya ta’kidladi menejer;
Jang qilish falsafasi: Alining qayd etishicha, Maxachev kamarni shunchaki himoya qilmaydi, balki sportga bo‘lgan muhabbati, ishtiyoqi va millionlab muxlislar uchun oktagonga chiqadi.
«Men uning merosiga nuqta qo‘yaman»: Pratesning dadil javobi
Braziliyalik da’vogar ushbu gaplarga nisbatan keskin munosabat bildirib, Islom Maxachevni haqiqiy sinovlardan qochayotganlikda aybladi:
Yanvardagi jang chaqirig‘i: «Agar Islom haqiqatdan ham ishtiyoq uchun jang qilayotgan bo‘lsa, yanvar oyida birinchi raqamli da’vogarga qarshi jang qilardi», — dedi Prates rossiyalik chempionning rejalariga shubha bilan qarab;
Qat’iy va’da: Braziliyalik sportchi o‘z so‘zlarini muxlislar yodida saqlab qolishni so‘rab, yakuniy hukmini e’lon qildi: «Men uning merosiga hech narsa qo‘shmayman — men uning merosiga nuqta qo‘yaman, birodar. So‘zlarimni eslab qoling!»;
Bosim ostidagi kelajak: Bu bayonotlar ikki jangchi o‘rtasidagi bo‘lajak ehtimoliy to‘qnashuvga bo‘lgan qiziqishni mislsiz darajada oshirib yubordi.
Islom Maxachevning jamoasi va Karlos Prates o‘rtasida boshlangan ushbu keskin bahs yaqin oylarda oktagon ichida muhim va shiddatli chempionlik to‘qnashuviga aylanishi uchun barcha asoslarni yaratmoqda.
Izohlar 0
…