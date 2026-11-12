Buxoro neftni qayta ishlash zavodi yangi bosqichga chiqmoqda: Yevro-5 benzini ishlab chiqariladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Prezident Shavkat Mirziyoyev Buxoro neftni qayta ishlash zavodini modernizatsiya qilish va ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirishga qaratilgan yirik loyihalar bilan tanishdi.
- Qiymati 328 million dollarlik loyiha doirasida 2029 yilning ikkinchi choragidan boshlab Yevro-5 standartidagi AI-92 va AI-95 avtobenzinlarini ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yiladi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 12 noyabr kuni Buxoro neftni qayta ishlash zavodining (BNQIZ) joriy faoliyati hamda uning ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish va modernizatsiya qilish bo‘yicha rejalar yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Mazkur strategik muhim loyihalar mamlakatimiz yoqilg‘i-energetika xavfsizligini ta’minlash va ekologik talablarni yaxshilashda katta qadam hisoblanadi.
Korxonaning joriy faoliyati va moliyaviy ko‘rsatkichlari
1997 yilda foydalanishga topshirilgan mazkur zavod yiliga 2,5 million tonna neft va gaz kondensatini qayta ishlash loyihaviy quvvatiga ega bo‘lib, hozirda bu yerda 3,2 mingdan ziyod kishi mehnat qilmoqda. Zavodda avtobenzin, dizel yonilg‘isi, aviakerosin va boshqa muhim neft mahsulotlari ishlab chiqariladi.
Taqdimotda berilgan ma’lumotlarga ko‘ra, joriy yilning to‘qqiz oyida 1,5 million tonnadan ortiq xomashyo qayta ishlanib, qariyb 1,5 million tonna neft mahsulotlari olingan, sof foyda esa 2,2 trillion so‘mni tashkil etgan. Yil yakuniga qadar xomashyoni qayta ishlash hajmini 2,17 million tonnaga yetkazish rejalashtirilgan.
Zavod faoliyati va rejalar
Ko‘rsatkichlar / Tafsilotlar
Ishga tushirilgan yili
1997 yil
Loyihaviy quvvati
Yiliga 2,5 mln tonna neft va gaz kondensati
Joriy sof foyda (9 oyda)
2,2 trillion so‘m
Yevro-5 loyihasi qiymati
328 million dollar (2029 yilning II choragida ishga tushiriladi)
Istiqbolli loyiha qiymati
1,8 milliard dollar (qurilish 2028 yilda boshlanadi)
Yevro-5 standartidagi benzin ishlab chiqarish loyihasi
Korxonani rivojlantirishning eng ustuvor yo‘nalishlaridan biri yuqori sifatli va ekologik toza yoqilg‘i turlarini o‘zlashtirish hisoblanadi. Shu maqsadda zavodda Yevro-5 ekologik standartiga javob beradigan AI-92 va AI-95 rusumli avtobenzinlarni ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish bo‘yicha qiymati 328 million dollarlik loyiha ishlab chiqildi.
Yiliga 1,1 million tonna Yevro-5 standartidagi avtobenzin ishlab chiqarish imkoniyati yaratiladi.
Import qilinadigan yoqilg‘i qo‘shimchalari xarajatlaridan yiliga 150 million dollargacha mablag‘ tejaladi.
200 ta yangi ish o‘rni tashkil etilib, loyihani 2029 yilning ikkinchi choragida ishga tushirish mo‘ljallangan.
1,8 milliard dollarlik istiqbolli neft-kimyo loyihasi va xalqaro hamkorlik
Taqdimot chog‘ida zavodning ishlab chiqarish quvvatlarini yanada keskin kengaytirishga qaratilgan yana bir yirik — qiymati 1,8 milliard dollarlik istiqbolli loyiha ham ko‘rib chiqildi.
Ushbu loyiha doirasida neftni zamonaviy qayta ishlash va neft-kimyo texnologiyalarni joriy etish, yangi texnologik qurilmalarni barpo qilish rejalashtirilgan. Natijada:
Ishlab chiqariladigan neft mahsulotlarining umumiy yillik hajmi 4,6 million tonnaga yetkaziladi (hozirgi 2,1 mln tonna o‘rniga).
Avtobenzin ishlab chiqarish 2,7 million tonnaga, dizel yonilg‘isi 1,24 million tonnaga, aviakerosin esa 500 ming tonnaga yetkaziladi.
Benzol va boshqa yuqori qo‘shilgan qiymatli neft-kimyo mahsulotlarini o‘zlashtirish imkoniyatlari kengayadi.
Mazkur yirik loyihani amalga oshirishda Xitoy, Fransiya, AQSH va Ozarboyjonning yetakchi texnologik kompaniyalari bilan hamkorlik qilish ko‘zda tutilgan bo‘lib, qurilish ishlarini 2028 yilda boshlash rejalashtirilgan. Davlat rahbari taqdimot davomida loyihalarning iqtisodiy samaradorligini ta’minlash, zamonaviy texnologiyalarni keng jalb etish hamda aholini sifatli neft mahsulotlari bilan uzluksiz ta’minlash yuzasidan tegishli ko‘rsatmalar berdi.
Sizningcha, Buxoro neftni qayta ishlash zavodining modernizatsiya qilinishi ichki bozordagi yoqilg‘i narxi va sifatiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…