Buxoro neftni qayta ishlash zavodi yangi bosqichga chiqmoqda: Yevro-5 benzini ishlab chiqariladi

2 daqiqa o'qish44
Buxoro neftni qayta ishlash zavodi yangi bosqichga chiqmoqda: Yevro-5 benzini ishlab chiqariladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Prezident Shavkat Mirziyoyev Buxoro neftni qayta ishlash zavodini modernizatsiya qilish va ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirishga qaratilgan yirik loyihalar bilan tanishdi.
  • Qiymati 328 million dollarlik loyiha doirasida 2029 yilning ikkinchi choragidan boshlab Yevro-5 standartidagi AI-92 va AI-95 avtobenzinlarini ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yiladi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev 12 noyabr kuni Buxoro neftni qayta ishlash zavodining (BNQIZ) joriy faoliyati hamda uning ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish va modernizatsiya qilish bo‘yicha rejalar yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Mazkur strategik muhim loyihalar mamlakatimiz yoqilg‘i-energetika xavfsizligini ta’minlash va ekologik talablarni yaxshilashda katta qadam hisoblanadi.

Korxonaning joriy faoliyati va moliyaviy ko‘rsatkichlari

1997 yilda foydalanishga topshirilgan mazkur zavod yiliga 2,5 million tonna neft va gaz kondensatini qayta ishlash loyihaviy quvvatiga ega bo‘lib, hozirda bu yerda 3,2 mingdan ziyod kishi mehnat qilmoqda. Zavodda avtobenzin, dizel yonilg‘isi, aviakerosin va boshqa muhim neft mahsulotlari ishlab chiqariladi.

Taqdimotda berilgan ma’lumotlarga ko‘ra, joriy yilning to‘qqiz oyida 1,5 million tonnadan ortiq xomashyo qayta ishlanib, qariyb 1,5 million tonna neft mahsulotlari olingan, sof foyda esa 2,2 trillion so‘mni tashkil etgan. Yil yakuniga qadar xomashyoni qayta ishlash hajmini 2,17 million tonnaga yetkazish rejalashtirilgan.

Zavod faoliyati va rejalar

Ko‘rsatkichlar / Tafsilotlar

Ishga tushirilgan yili

1997 yil

Loyihaviy quvvati

Yiliga 2,5 mln tonna neft va gaz kondensati

Joriy sof foyda (9 oyda)

2,2 trillion so‘m

Yevro-5 loyihasi qiymati

328 million dollar (2029 yilning II choragida ishga tushiriladi)

Istiqbolli loyiha qiymati

1,8 milliard dollar (qurilish 2028 yilda boshlanadi)

Yevro-5 standartidagi benzin ishlab chiqarish loyihasi

Korxonani rivojlantirishning eng ustuvor yo‘nalishlaridan biri yuqori sifatli va ekologik toza yoqilg‘i turlarini o‘zlashtirish hisoblanadi. Shu maqsadda zavodda Yevro-5 ekologik standartiga javob beradigan AI-92 va AI-95 rusumli avtobenzinlarni ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish bo‘yicha qiymati 328 million dollarlik loyiha ishlab chiqildi.

  • Yiliga 1,1 million tonna Yevro-5 standartidagi avtobenzin ishlab chiqarish imkoniyati yaratiladi.

  • Import qilinadigan yoqilg‘i qo‘shimchalari xarajatlaridan yiliga 150 million dollargacha mablag‘ tejaladi.

  • 200 ta yangi ish o‘rni tashkil etilib, loyihani 2029 yilning ikkinchi choragida ishga tushirish mo‘ljallangan.

1,8 milliard dollarlik istiqbolli neft-kimyo loyihasi va xalqaro hamkorlik

Taqdimot chog‘ida zavodning ishlab chiqarish quvvatlarini yanada keskin kengaytirishga qaratilgan yana bir yirik — qiymati 1,8 milliard dollarlik istiqbolli loyiha ham ko‘rib chiqildi.

Ushbu loyiha doirasida neftni zamonaviy qayta ishlash va neft-kimyo texnologiyalarni joriy etish, yangi texnologik qurilmalarni barpo qilish rejalashtirilgan. Natijada:

  • Ishlab chiqariladigan neft mahsulotlarining umumiy yillik hajmi 4,6 million tonnaga yetkaziladi (hozirgi 2,1 mln tonna o‘rniga).

  • Avtobenzin ishlab chiqarish 2,7 million tonnaga, dizel yonilg‘isi 1,24 million tonnaga, aviakerosin esa 500 ming tonnaga yetkaziladi.

  • Benzol va boshqa yuqori qo‘shilgan qiymatli neft-kimyo mahsulotlarini o‘zlashtirish imkoniyatlari kengayadi.

Mazkur yirik loyihani amalga oshirishda Xitoy, Fransiya, AQSH va Ozarboyjonning yetakchi texnologik kompaniyalari bilan hamkorlik qilish ko‘zda tutilgan bo‘lib, qurilish ishlarini 2028 yilda boshlash rejalashtirilgan. Davlat rahbari taqdimot davomida loyihalarning iqtisodiy samaradorligini ta’minlash, zamonaviy texnologiyalarni keng jalb etish hamda aholini sifatli neft mahsulotlari bilan uzluksiz ta’minlash yuzasidan tegishli ko‘rsatmalar berdi.

Sizningcha, Buxoro neftni qayta ishlash zavodining modernizatsiya qilinishi ichki bozordagi yoqilg‘i narxi va sifatiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Iqtisodiyot yangiliklari