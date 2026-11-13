Toshkentda qalbaki 10 250 dollarni 7 000 haqiqiy dollarga sotgan shaxs qo‘lga olindi

1 daqiqa o'qish18
Toshkentda qalbaki 10 250 dollarni 7 000 haqiqiy dollarga sotgan shaxs qo‘lga olindi

Toshkent shahrida valyuta aylanmasi bilan bog‘liq navbatdagi jinoyat fosh etildi. Qalbaki pul mablag‘larini o‘tkazish bilan shug‘ullanib kelgan shaxs huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o‘tkazilgan tezkor tadbir davomida jinoyat ustida qo‘lga olindi. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.

Tezkor tadbir va uning tafsilotlari

Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Toshkent shahar boshqarmasi hamda boshqa huquq-tartibot idoralari hamkorligida o‘tkazilgan tezkor tadbir chog‘ida quyidagilar aniqlandi:

  • Qo‘lga olish jarayoni: Fuqaro A.V. qalbaki 10 250 AQSH dollarini fuqaro R.Z.ga 7 000 AQSH dollari evaziga sotayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi.

  • Ashyoviy dalillar: Tezkor tadbir vaqtida muomalaga kiritilayotgan soxta kupyuralar hamda kelishilgan haqiqiy pul mablag‘lari qonuniy tartibda rasmiylashtirib olindi.

Hodisaning asosiy tafsilotlari

Ma’lumotlar va ko‘rsatkichlar

Huquqbuzarlik joyi

Toshkent shahri

Musodara qilingan soxta pul

10 250 AQSH dollari (qalbaki)

Olingan haqiqiy mablag‘

7 000 AQSH dollari

Huquqiy baho

O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 176-moddasi

Qonuniy chora va tergov harakatlari

Aniqlangan mazkur holat yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 176-moddasi (qalbaki pul, aksiz markasi yoki qimmatli qog‘ozlar yasash, ularni o‘tkazish) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Hozirda tergov organlari tomonidan barcha aloqador shaxslarni aniqlash va qo‘shimcha holatlarga oydinlik kiritish maqsadida tergov harakatlari jadal davom ettirilmoqda.

Sizningcha, moliyaviy firibgarliklar va qalbaki pullar savdosining oldini olish uchun fuqarolar hushyorligini oshirish borasida yana qanday choralar ko‘rilishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Jamiyat yangiliklari