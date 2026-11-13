Toshkentda qalbaki 10 250 dollarni 7 000 haqiqiy dollarga sotgan shaxs qo‘lga olindi
Toshkent shahrida valyuta aylanmasi bilan bog‘liq navbatdagi jinoyat fosh etildi. Qalbaki pul mablag‘larini o‘tkazish bilan shug‘ullanib kelgan shaxs huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o‘tkazilgan tezkor tadbir davomida jinoyat ustida qo‘lga olindi. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.
Tezkor tadbir va uning tafsilotlari
Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Toshkent shahar boshqarmasi hamda boshqa huquq-tartibot idoralari hamkorligida o‘tkazilgan tezkor tadbir chog‘ida quyidagilar aniqlandi:
Qo‘lga olish jarayoni: Fuqaro A.V. qalbaki 10 250 AQSH dollarini fuqaro R.Z.ga 7 000 AQSH dollari evaziga sotayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi.
Ashyoviy dalillar: Tezkor tadbir vaqtida muomalaga kiritilayotgan soxta kupyuralar hamda kelishilgan haqiqiy pul mablag‘lari qonuniy tartibda rasmiylashtirib olindi.
Hodisaning asosiy tafsilotlari
Ma’lumotlar va ko‘rsatkichlar
Huquqbuzarlik joyi
Toshkent shahri
Musodara qilingan soxta pul
10 250 AQSH dollari (qalbaki)
Olingan haqiqiy mablag‘
7 000 AQSH dollari
Huquqiy baho
O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 176-moddasi
Qonuniy chora va tergov harakatlari
Aniqlangan mazkur holat yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 176-moddasi (qalbaki pul, aksiz markasi yoki qimmatli qog‘ozlar yasash, ularni o‘tkazish) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Hozirda tergov organlari tomonidan barcha aloqador shaxslarni aniqlash va qo‘shimcha holatlarga oydinlik kiritish maqsadida tergov harakatlari jadal davom ettirilmoqda.
Sizningcha, moliyaviy firibgarliklar va qalbaki pullar savdosining oldini olish uchun fuqarolar hushyorligini oshirish borasida yana qanday choralar ko‘rilishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…