Italiya restoranida g‘ayrioddiy taom: mijozlarga «qovurilgan havo» tortiladi

·54·Dunyo
Italiya restoranida g‘ayrioddiy taom: mijozlarga «qovurilgan havo» tortiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Italiyaning Kastelfranko-Veneto shahridagi Feva restorani bosh oshpazi Nikola Dinato «qovurilgan havo» deb nomlangan noodatiy taomni yaratdi.
  • Bu taom aslida tapioka po‘stlog‘idan tayyorlanib, pechda pishirilgach, yog‘da qovuriladi va ozon bilan boyitiladi, bu jarayon 10 daqiqa davom etadi.
  • Dastlab bu taomning bir porsiyasi 30 dollar turadi degan xabarlar tarqalgan bo‘lsa-da, aslida u barcha mehmonlarga bepul kutib olish taomi sifatida taqdim etiladi.

Italiyaning Kastelfranko-Veneto shahridagi restoran raqobatchilaridan o‘zgacha usulda ajralib turishga qaror qildi. U mehmonlarga «qovurilgan havo» deb nomlangan noodatiy taomni taklif etmoqda. Bu g‘aroyib taom nafaqat o‘zining nomi, balki tayyorlanish usuli va taqdim etilishi bilan ham ko‘pchilikning e’tiborini tortdi.

Feva restorani bosh oshpazi Nikola Dinato ochiq havoda bo‘lish va toza havodan nafas olish hissini taom orqali ifodalashni istadi. Shu maqsadda u italyan tilida «aria fritta», ya’ni «qovurilgan havo» deb ataladigan taomni yaratdi.

Biroq taomning nomi biroz chalg‘itishi mumkin. Chunki bu qirsildoq yegulik aslida tapioka po‘stlog‘idan tayyorlanadi. Dastlab u pechda pishiriladi, so‘ngra esa qizdirilgan yog‘da qovuriladi. Shunday qilib, taomning asosini havoning o‘zi emas, balki maxsus usulda pishirilgan tapioka tashkil etadi.

Shunga qaramay, tayyorlash jarayonida havo bilan bog‘liq bir modda — ozondan ham foydalaniladi. Tapioka po‘stlog‘i pechda pishirilib, yog‘da qovurilgandan keyin ozon bilan boyitiladi. Bu jarayon 10 daqiqa davom etadi va natijada taom o‘ziga xos xushbo‘y hidga ega bo‘ladi.

Qora fondagi g‘adir-budur yuzali shaffof oq tosh.

Maxsus ishlov berilgan qirsildoq «qovurilgan havo» keyinchalik paxta qand ustiga joylashtiriladi. Oshpaz Nikola Dinatoning umid qilishicha, paxta qand mehmonlarga osmondagi bulutlarni eslatadi. Shu tariqa, taomning nafaqat ta’mi va hidi, balki tashqi ko‘rinishi ham ochiq havo va tabiat bilan bog‘liq tasavvurlarni uyg‘otishga xizmat qiladi.

«Qovurilgan havo»ning narxi qancha?

Ushbu g‘ayrioddiy taom bir oydan ortiq vaqt davomida internetdagi muhokamalar va maqolalar mavzusiga aylandi. Bunga asosiy sabablardan biri — Feva restoranida uning bir porsiyasi uchun 30 dollar so‘ralishi haqidagi xabarlar bo‘ldi.

Biroq restoran xodimlaridan biri taom haqidagi maqolaga izoh qoldirib, bu ma’lumotga aniqlik kiritdi. Uning ta’kidlashicha, «qovurilgan havo» aslida restoranning barcha mehmonlariga kutib olish taomi sifatida bepul taqdim etiladi.

Xodim ushbu g‘oyani «yengiltaklikka undash» deb ham ta’riflagan. Bu ibora ortida taomning o‘ziga xos g‘oyasi, ya’ni odamlarni odatiy taomlanish tushunchalaridan biroz chetga chiqarish va kutilmagan tajriba bilan hayratlantirish maqsadi mujassam.

Oq dasturxonda muz ustida turgan noodatiy taomga qo‘l tegizilmoqda.

«Men bu taomni har doim dasturxonga birinchi bo‘lib, ishtaha ochuvchi yegulik sifatida tortiq qilaman. Bu orqali mijozlarimga hayotlarini haqiqiy tajribalar bilan to‘ldirishga doimo harakat qilishlari kerakligini eslatmoqchiman», — dedi oshpaz Nikola Dinato Tribuna di Treviso nashriga bergan intervyusida.

Shunday qilib, Italiyadagi ushbu restoranning «qovurilgan havo»si oddiy taomdan ko‘ra ko‘proq ma’no kasb etadi. Oshpaz uchun u mehmonlarni hayratlantirish, ularga yangi his-tuyg‘ularni taqdim etish va hayotdagi haqiqiy taassurotlarni qadrlashga undash vositasidir.

Feva restoraniNikola Dinatoqovurilgan havoKastelfranko-Veneto
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Moskvada katta portlash: generalning tug‘ilgan kunida nima sodir bo‘ldi?Moskvada katta portlash: generalning tug‘ilgan kunida nima sodir bo‘ldi?2 avgust 12:31Shimoliy Koreyada issiqqa qarshi it sho‘rvasi tavsiya etildiShimoliy Koreyada issiqqa qarshi it sho‘rvasi tavsiya etildi7 avgust 14:11Pitssani o‘g‘irlamoqchi bo‘lgan yigit kutilmagan holatga tushdiPitssani o‘g‘irlamoqchi bo‘lgan yigit kutilmagan holatga tushdi14 sentabr 10:39Xitoyda Ilon Maskka o‘xshash oshpaz internet yulduziga aylandiXitoyda Ilon Maskka o‘xshash oshpaz internet yulduziga aylandi31 iyul 04:54Neymarning sobiq va hozirgi sevgilisi bir oshxonada: ular o‘rtasida qanday munosabat bor?Neymarning sobiq va hozirgi sevgilisi bir oshxonada: ular o‘rtasida qanday munosabat bor?13 sentabr 01:59100 yoshli ayolning uzoq umr siri — har kungi xot-dog va diyetik kolami?100 yoshli ayolning uzoq umr siri — har kungi xot-dog va diyetik kolami?14 sentabr 03:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi