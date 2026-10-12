Italiya restoranida g‘ayrioddiy taom: mijozlarga «qovurilgan havo» tortiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Italiyaning Kastelfranko-Veneto shahridagi Feva restorani bosh oshpazi Nikola Dinato «qovurilgan havo» deb nomlangan noodatiy taomni yaratdi.
- Bu taom aslida tapioka po‘stlog‘idan tayyorlanib, pechda pishirilgach, yog‘da qovuriladi va ozon bilan boyitiladi, bu jarayon 10 daqiqa davom etadi.
- Dastlab bu taomning bir porsiyasi 30 dollar turadi degan xabarlar tarqalgan bo‘lsa-da, aslida u barcha mehmonlarga bepul kutib olish taomi sifatida taqdim etiladi.
Italiyaning Kastelfranko-Veneto shahridagi restoran raqobatchilaridan o‘zgacha usulda ajralib turishga qaror qildi. U mehmonlarga «qovurilgan havo» deb nomlangan noodatiy taomni taklif etmoqda. Bu g‘aroyib taom nafaqat o‘zining nomi, balki tayyorlanish usuli va taqdim etilishi bilan ham ko‘pchilikning e’tiborini tortdi.
Feva restorani bosh oshpazi Nikola Dinato ochiq havoda bo‘lish va toza havodan nafas olish hissini taom orqali ifodalashni istadi. Shu maqsadda u italyan tilida «aria fritta», ya’ni «qovurilgan havo» deb ataladigan taomni yaratdi.
Biroq taomning nomi biroz chalg‘itishi mumkin. Chunki bu qirsildoq yegulik aslida tapioka po‘stlog‘idan tayyorlanadi. Dastlab u pechda pishiriladi, so‘ngra esa qizdirilgan yog‘da qovuriladi. Shunday qilib, taomning asosini havoning o‘zi emas, balki maxsus usulda pishirilgan tapioka tashkil etadi.
Shunga qaramay, tayyorlash jarayonida havo bilan bog‘liq bir modda — ozondan ham foydalaniladi. Tapioka po‘stlog‘i pechda pishirilib, yog‘da qovurilgandan keyin ozon bilan boyitiladi. Bu jarayon 10 daqiqa davom etadi va natijada taom o‘ziga xos xushbo‘y hidga ega bo‘ladi.
Maxsus ishlov berilgan qirsildoq «qovurilgan havo» keyinchalik paxta qand ustiga joylashtiriladi. Oshpaz Nikola Dinatoning umid qilishicha, paxta qand mehmonlarga osmondagi bulutlarni eslatadi. Shu tariqa, taomning nafaqat ta’mi va hidi, balki tashqi ko‘rinishi ham ochiq havo va tabiat bilan bog‘liq tasavvurlarni uyg‘otishga xizmat qiladi.
«Qovurilgan havo»ning narxi qancha?
Ushbu g‘ayrioddiy taom bir oydan ortiq vaqt davomida internetdagi muhokamalar va maqolalar mavzusiga aylandi. Bunga asosiy sabablardan biri — Feva restoranida uning bir porsiyasi uchun 30 dollar so‘ralishi haqidagi xabarlar bo‘ldi.
Biroq restoran xodimlaridan biri taom haqidagi maqolaga izoh qoldirib, bu ma’lumotga aniqlik kiritdi. Uning ta’kidlashicha, «qovurilgan havo» aslida restoranning barcha mehmonlariga kutib olish taomi sifatida bepul taqdim etiladi.
Xodim ushbu g‘oyani «yengiltaklikka undash» deb ham ta’riflagan. Bu ibora ortida taomning o‘ziga xos g‘oyasi, ya’ni odamlarni odatiy taomlanish tushunchalaridan biroz chetga chiqarish va kutilmagan tajriba bilan hayratlantirish maqsadi mujassam.
«Men bu taomni har doim dasturxonga birinchi bo‘lib, ishtaha ochuvchi yegulik sifatida tortiq qilaman. Bu orqali mijozlarimga hayotlarini haqiqiy tajribalar bilan to‘ldirishga doimo harakat qilishlari kerakligini eslatmoqchiman», — dedi oshpaz Nikola Dinato Tribuna di Treviso nashriga bergan intervyusida.
Shunday qilib, Italiyadagi ushbu restoranning «qovurilgan havo»si oddiy taomdan ko‘ra ko‘proq ma’no kasb etadi. Oshpaz uchun u mehmonlarni hayratlantirish, ularga yangi his-tuyg‘ularni taqdim etish va hayotdagi haqiqiy taassurotlarni qadrlashga undash vositasidir.
Izohlar 0
…