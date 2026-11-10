Olmaotada erkak qizi bilan ketayotib, daryoga tushgan kuchukchani qutqarib qoldi (video)

1 daqiqa o'qish57
Olmaotada erkak qizi bilan ketayotib, daryoga tushgan kuchukchani qutqarib qoldi (video)

Qozog‘istonning Olmaota shahrida kichik qizi bilan sayr qilib ketayotgan erkak daryoga tushib qolgan kuchukchani qutqarish uchun yugurdi. Uning jonivorga yordam berish uchun hech ikkilanmay kuchukchaga egilib, uni suvdan qutqarish uchun harakat qilgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi.

Mahalliy nashrlarning yozishicha, voqea 9 noyabr kuni ertalab soat 08:15 atrofida Sayran ko‘li yaqinidagi River City turar joy majmuasi yonida sodir bo‘lgan. Erkak qizi bilan ketayotib, suvdagi kuchukchani ko‘rib qolgan va uni qutqarishga shoshilgan.

Voqea tasodifiy guvoh tomonidan videoga olingan. Video muallifining aytishicha, u erkakning kichik qizi bilan ketayotganini ko‘rgan. Erkak kuchukchani qutqarish uchun yugurganida, qizaloqni videoni olgan ayolning dugonasi kuzatib turgan.

Videoni ijtimoiy tarmoqqa joylagan ayol qahramonni topib, unga jonivorning hayotini saqlab qolgani uchun minnatdorlik bildirishni istagan. Hozircha erkakning shaxsi aniqlangani haqida ma’lumot yo‘q.

Ushbu lavhalar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining iliq munosabatiga sabab bo‘ldi. Ko‘pchilik erkakning beg‘araz yordamini olqishlab, uning insoniyligi va hayvonlarga mehrini e’tirof etdi.

Maqola sizga yoqdimi?
Charos«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari