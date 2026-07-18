Sankt-Peterburgda 4 bolali ona uysiz qoldi: diplomatlar aralashdi
Sankt-Peterburgda oilaviy kelishmovchilik ortidan og‘ir ahvolda qolgan o‘zbekistonlik ayol va uning to‘rt nafar farzandiga yordam ko‘rsatildi. Yashash joyidan mahrum bo‘lgan oila vaqtinchalik boshpana bilan ta’minlanib, O‘zbekistonga qaytarildi.
Hodisaga O‘zbekistonning Sankt-Peterburg shahridagi bosh konsulxonasi hamda Migratsiya agentligi vakillari aralashgan.
Ayol konsulxonadan yordam so‘radi
M.B. ismli fuqaro O‘zbekistonning Sankt-Peterburgdagi bosh konsulxonasiga murojaat qilib, o‘zi va to‘rt nafar farzandi yashash joyisiz qolganini ma’lum qilgan.
Uning so‘zlariga ko‘ra, oilaviy janjaldan keyin turmush o‘rtog‘i ayol va bolalarni yashab turgan joyidan chiqarib yuborgan. Natijada besh kishilik oila begona shaharda boshpanasiz va yordamga muhtoj holatda qolgan.
Oila vaqtinchalik uy-joyga joylashtirildi
Bosh konsulxona xodimlari vaziyatga aniqlik kiritib, Migratsiya agentligining Sankt-Peterburgdagi vakili bilan hamkorlikda amaliy yordam ko‘rsatdi.
Ona va uning farzandlari dastlab xavfsiz vaqtinchalik turar joy bilan ta’minlandi. Shuningdek, ularni O‘zbekistonga qaytarish uchun zarur tashkiliy choralar ko‘rildi.
Ona va bolalar Toshkentga qaytarildi
Rasmiy ma’lumotga ko‘ra, M.B. va uning to‘rt nafar farzandi 15 iyul kuni «Sankt-Peterburg — Toshkent» yo‘nalishidagi aviareys orqali Vatanga qaytarilgan.
Oilaning O‘zbekistonga kelganidan keyin qayerga joylashtirilgani va ularga yana qanday ijtimoiy yordam ko‘rsatilishi haqida qo‘shimcha ma’lumot berilmagan.
Voqea xorijda og‘ir vaziyatga tushgan fuqarolar uchun diplomatik vakolatxonalarga o‘z vaqtida murojaat qilish qanchalik muhim ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.
…