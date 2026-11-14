Shov-shuvli natijalar: Millatlar ligasining juma kungi o‘yinlarida nimalar sodir bo‘ldi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UYEFA Millatlar ligasining 5-tur doirasida o‘tkazilgan juma kungi o‘yinlar yirik hisoblar va kutilmagan natijalar bilan yakunlandi.
- Niderlandiya terma jamoasi Gretsiya darvozasiga javobsiz 7 ta gol urgan bo‘lsa, Islandiya safarda Bolgariyani 0:5 hisobida mag‘lub etdi.
- Germaniya Serbiyani 3:1 hisobida taslim qildi, Moldova esa Qozog‘iston ustidan 2:1 hisobida g‘alaba qozondi.
Yevropada UYEFA Millatlar ligasining 5-tur uchrashuvlari qizg‘in pallaga kirdi. Juma kuni bo‘lib o‘tgan bellashuvlar muxlislarga ko‘plab gollar, kutilmagan natijalar va shiddatli kurashlarga boy lahzalarni taqdim etdi.
Yirik g‘alabalar va shov-shuvli natijalar
Turning eng markaziy va yirik hisobdagi o‘yinlaridan biri Niderlandiya va Gretsiya terma jamoalari o‘rtasida kechdi. O‘z maydonida harakat qilgan niderlandiyaliklar raqib darvozasiga javobsiz 7 ta gol kiritib, haqiqiy tor-mor keltirishdi.
Shuningdek, Islandiya terma jamoasi safarda Bolgariyani ayab o‘tirmadi — 0:5. O‘z navbatida, Andorra Gibraltarni ikki gol farqi bilan yenggan bo‘lsa, Ozarboyjon mehmonda Lixtenshteynni minimal hisobda mag‘lub etdi. Estoniya esa safarda Luksemburgdan ustun keldi.
Millatlar ligasi 5-tur juma kungi natijalari
Hisob
Moldova — Qozog‘iston
2:1
Niderlandiya — Gretsiya
7:0
Serbiya — Germaniya
1:3
Sloveniya — Shveysariya
0:0
Shotlandiya — Shimoliy Makedoniya
2:1
Bolgariya — Islandiya
0:5
Luksemburg — Estoniya
0:1
Slovakiya — Farer orollari
2:2
Andorra — Gibraltar
2:0
Lixtenshteyn — Ozarboyjon
0:1
Murosasiz va teng kurashlarga boy bahslar
Kun doirasidagi boshqa qator o‘yinlarda ham hisoblar juda qizg‘in ko‘rinish oldi. Xususan, Germaniya safarda Serbiyani 3:1 hisobida taslim etgan bo‘lsa, Moldova o‘z uyida Qozog‘istonni 2:1 hisobida mag‘lub etib, muhim ochkolorni qo‘lga kiritdi. Slovakiya va Farer orollari o‘rtasidagi bahs esa 2:2 hisobidagi jangovar durang bilan yakunlandi.
Millatlar ligasining navbatdagi uchrashuvlari jamoalar uchun guruhdagi joylashuvni hal qiluvchi bosqich bo‘lib xizmat qiladi.
Sizningcha, juma kungi o‘yinlar orasida qaysi jamoaning g‘alabasi eng katta sensatsiya bo‘ldi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…