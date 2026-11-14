Shov-shuvli natijalar: Millatlar ligasining juma kungi o‘yinlarida nimalar sodir bo‘ldi?

1 daqiqa o'qish55
Shov-shuvli natijalar: Millatlar ligasining juma kungi o‘yinlarida nimalar sodir bo‘ldi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • UYEFA Millatlar ligasining 5-tur doirasida o‘tkazilgan juma kungi o‘yinlar yirik hisoblar va kutilmagan natijalar bilan yakunlandi.
  • Niderlandiya terma jamoasi Gretsiya darvozasiga javobsiz 7 ta gol urgan bo‘lsa, Islandiya safarda Bolgariyani 0:5 hisobida mag‘lub etdi.
  • Germaniya Serbiyani 3:1 hisobida taslim qildi, Moldova esa Qozog‘iston ustidan 2:1 hisobida g‘alaba qozondi.

Yevropada UYEFA Millatlar ligasining 5-tur uchrashuvlari qizg‘in pallaga kirdi. Juma kuni bo‘lib o‘tgan bellashuvlar muxlislarga ko‘plab gollar, kutilmagan natijalar va shiddatli kurashlarga boy lahzalarni taqdim etdi.

Yirik g‘alabalar va shov-shuvli natijalar

Turning eng markaziy va yirik hisobdagi o‘yinlaridan biri Niderlandiya va Gretsiya terma jamoalari o‘rtasida kechdi. O‘z maydonida harakat qilgan niderlandiyaliklar raqib darvozasiga javobsiz 7 ta gol kiritib, haqiqiy tor-mor keltirishdi.

Shuningdek, Islandiya terma jamoasi safarda Bolgariyani ayab o‘tirmadi — 0:5. O‘z navbatida, Andorra Gibraltarni ikki gol farqi bilan yenggan bo‘lsa, Ozarboyjon mehmonda Lixtenshteynni minimal hisobda mag‘lub etdi. Estoniya esa safarda Luksemburgdan ustun keldi.

Millatlar ligasi 5-tur juma kungi natijalari

Hisob

Moldova — Qozog‘iston

2:1

Niderlandiya — Gretsiya

7:0

Serbiya — Germaniya

1:3

Sloveniya — Shveysariya

0:0

Shotlandiya — Shimoliy Makedoniya

2:1

Bolgariya — Islandiya

0:5

Luksemburg — Estoniya

0:1

Slovakiya — Farer orollari

2:2

Andorra — Gibraltar

2:0

Lixtenshteyn — Ozarboyjon

0:1

Murosasiz va teng kurashlarga boy bahslar

Kun doirasidagi boshqa qator o‘yinlarda ham hisoblar juda qizg‘in ko‘rinish oldi. Xususan, Germaniya safarda Serbiyani 3:1 hisobida taslim etgan bo‘lsa, Moldova o‘z uyida Qozog‘istonni 2:1 hisobida mag‘lub etib, muhim ochkolorni qo‘lga kiritdi. Slovakiya va Farer orollari o‘rtasidagi bahs esa 2:2 hisobidagi jangovar durang bilan yakunlandi.

Millatlar ligasining navbatdagi uchrashuvlari jamoalar uchun guruhdagi joylashuvni hal qiluvchi bosqich bo‘lib xizmat qiladi.

Sizningcha, juma kungi o‘yinlar orasida qaysi jamoaning g‘alabasi eng katta sensatsiya bo‘ldi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari