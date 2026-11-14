NASA Oy va Mars missiyalari uchun yangi astronavtlarni qidirmoqda

1 daqiqa o'qish43
NASA Oy va Mars missiyalari uchun yangi astronavtlarni qidirmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • NASA Oy va Mars missiyalarida ishtirok etadigan yangi astronavtlar uchun tanlov jarayonini boshladi.
  • Nomzodlar AQSH fuqarosi bo‘lishi, STEM yo‘nalishlarida magistr darajasi yoki unga tenglashtirilgan malakaga hamda kamida uch yillik ish tajribasiga ega bo‘lishi talab etiladi.
  • Shuningdek, talabgorlar tibbiy ko‘rikdan o‘tishi hamda jamoada ishlash ko‘nikmalarini namoyish qilishi shart.

NASA Oyga parvoz qilish, uning yuzasida ishlash va kelajakdagi Mars missiyalariga tayyorgarlik ko‘rishda ishtirok etadigan yangi astronavt nomzodlarini tanlashni boshladi. Tanlangan nomzodlar Artemis dasturi doirasidagi kelgusi missiyalarda qatnashishi, shuningdek, Oyda uzoq muddatli inson faoliyatini yo‘lga qo‘yish ishlariga hissa qo‘shishi mumkin.

NASA ma’lumotiga ko‘ra, astronavt bo‘lish uchun ariza topshiruvchilar AQSH fuqarosi bo‘lishi va akkreditatsiyadan o‘tgan oliy ta’lim muassasasida STEM yo‘nalishlaridan biri bo‘yicha magistr darajasini olgan bo‘lishi kerak. Bunga muhandislik, biologiya, fizika va kompyuter fanlari kabi sohalar kiradi.

Biroq magistr darajasi o‘rniga ayrim muqobil malakalar ham qabul qilinadi. Jumladan, tegishli texnik yo‘nalishda doktoranturada kamida ikki yil tahsil olganlik, tibbiyotga oid belgilangan darajaga ega bo‘lish yoki tan olingan sinovchi uchuvchilar maktabini tamomlash ham talabni qondirishi mumkin.

Nomzodlar, shuningdek, tegishli diplomni olganidan keyin o‘z mutaxassisligi bo‘yicha kamida uch yillik ish tajribasiga ega bo‘lishi lozim. Uchuvchilar uchun esa belgilangan parvoz soatlari, shifokorlar uchun ayrim hollarda rezidentura tajribasi hisobga olinadi.

Bundan tashqari, nomzodlar NASAning uzoq muddatli kosmik parvozlar uchun belgilangan tibbiy ko‘rigidan muvaffaqiyatli o‘tishi, yetakchilik, jamoada ishlash va muloqot ko‘nikmalariga ega bo‘lishi kerak.

Arizalar 2026 yil 3 dekabr kuni AQSH Sharqiy vaqti bilan soat 23:59 ga qadar qabul qilinadi. NASA yangi astronavt nomzodlarini 2027 yil oxirida tanlab olishni rejalashtirgan.

Agentlikning ta’kidlashicha, yangi avlod astronavtlari Oy yuzasida ishlash, kelajakda u yerda doimiy inson ishtirokini ta’minlash va Marsga boshqariladigan parvozlar uchun zarur tajriba hamda texnologiyalarni rivojlantirishda ishtirok etishi mumkin.

Maqola sizga yoqdimi?
Charos«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari