NASA Oy va Mars missiyalari uchun yangi astronavtlarni qidirmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- NASA Oy va Mars missiyalarida ishtirok etadigan yangi astronavtlar uchun tanlov jarayonini boshladi.
- Nomzodlar AQSH fuqarosi bo‘lishi, STEM yo‘nalishlarida magistr darajasi yoki unga tenglashtirilgan malakaga hamda kamida uch yillik ish tajribasiga ega bo‘lishi talab etiladi.
- Shuningdek, talabgorlar tibbiy ko‘rikdan o‘tishi hamda jamoada ishlash ko‘nikmalarini namoyish qilishi shart.
NASA Oyga parvoz qilish, uning yuzasida ishlash va kelajakdagi Mars missiyalariga tayyorgarlik ko‘rishda ishtirok etadigan yangi astronavt nomzodlarini tanlashni boshladi. Tanlangan nomzodlar Artemis dasturi doirasidagi kelgusi missiyalarda qatnashishi, shuningdek, Oyda uzoq muddatli inson faoliyatini yo‘lga qo‘yish ishlariga hissa qo‘shishi mumkin.
NASA ma’lumotiga ko‘ra, astronavt bo‘lish uchun ariza topshiruvchilar AQSH fuqarosi bo‘lishi va akkreditatsiyadan o‘tgan oliy ta’lim muassasasida STEM yo‘nalishlaridan biri bo‘yicha magistr darajasini olgan bo‘lishi kerak. Bunga muhandislik, biologiya, fizika va kompyuter fanlari kabi sohalar kiradi.
Biroq magistr darajasi o‘rniga ayrim muqobil malakalar ham qabul qilinadi. Jumladan, tegishli texnik yo‘nalishda doktoranturada kamida ikki yil tahsil olganlik, tibbiyotga oid belgilangan darajaga ega bo‘lish yoki tan olingan sinovchi uchuvchilar maktabini tamomlash ham talabni qondirishi mumkin.
Nomzodlar, shuningdek, tegishli diplomni olganidan keyin o‘z mutaxassisligi bo‘yicha kamida uch yillik ish tajribasiga ega bo‘lishi lozim. Uchuvchilar uchun esa belgilangan parvoz soatlari, shifokorlar uchun ayrim hollarda rezidentura tajribasi hisobga olinadi.
Bundan tashqari, nomzodlar NASAning uzoq muddatli kosmik parvozlar uchun belgilangan tibbiy ko‘rigidan muvaffaqiyatli o‘tishi, yetakchilik, jamoada ishlash va muloqot ko‘nikmalariga ega bo‘lishi kerak.
Arizalar 2026 yil 3 dekabr kuni AQSH Sharqiy vaqti bilan soat 23:59 ga qadar qabul qilinadi. NASA yangi astronavt nomzodlarini 2027 yil oxirida tanlab olishni rejalashtirgan.
Agentlikning ta’kidlashicha, yangi avlod astronavtlari Oy yuzasida ishlash, kelajakda u yerda doimiy inson ishtirokini ta’minlash va Marsga boshqariladigan parvozlar uchun zarur tajriba hamda texnologiyalarni rivojlantirishda ishtirok etishi mumkin.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…