Taniqli olima va ustoz Fotima Xudaybergenova vafot etdi

1 daqiqa o'qish31
Taniqli olima va ustoz Fotima Xudaybergenova vafot etdi

O‘zbekiston tibbiyot ta’limi va ilm-fani og‘ir judolikka uchradi. Taniqli tarixchi olima, pedagog va dots.nt Fotima Tashpulatovna Xudaybergenova vafot etdi.

Fotima Xudaybergenova umrini ilm-fan, ta’lim va yosh avlod tarbiyasiga bag‘ishlagan. U tibbiyot sohasi uchun malakali mutaxassislar tayyorlashga munosib hissa qo‘shgan hamda faoliyati davomida turli mas’uliyatli lavozimlarda ishlagan.

Hamkasblari va shogirdlari uni samimiyligi, donoligi, mehribonligi va yuksak insoniy fazilatlari bilan yodga olmoqda. U nafaqat bilim va tajribasi, balki yoshlar taqdiriga befarq bo‘lmagani, har qanday vaziyatda insoniylikni ustun qo‘ygani bilan ham ko‘pchilik hurmatini qozongan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, Fotima Tashpulatovna akademik litsey, Toshkent tibbiyot akademiyasi va Toshkent davlat stomatologiya instituti bilan bog‘liq ta’lim va mehnat faoliyatini olib borgan. Uning saboq bergan shogirdlari bugun turli oliy ta’lim muassasalari hamda klinikalarda faoliyat yuritmoqda.

Marhumaning hamkasblari, shogirdlari va yaqinlari uning vafoti munosabati bilan oila a’zolariga chuqur hamdardlik bildirdi.

Fotima Xudaybergenovaning ilm-fan va ta’lim yo‘lidagi xizmatlari, ezgu ishlari hamda yorqin xotirasi uni taniganlar qalbida saqlanib qoladi.

Maqola sizga yoqdimi?
Charos«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Jamiyat yangiliklari