Taniqli olima va ustoz Fotima Xudaybergenova vafot etdi
O‘zbekiston tibbiyot ta’limi va ilm-fani og‘ir judolikka uchradi. Taniqli tarixchi olima, pedagog va dots.nt Fotima Tashpulatovna Xudaybergenova vafot etdi.
Fotima Xudaybergenova umrini ilm-fan, ta’lim va yosh avlod tarbiyasiga bag‘ishlagan. U tibbiyot sohasi uchun malakali mutaxassislar tayyorlashga munosib hissa qo‘shgan hamda faoliyati davomida turli mas’uliyatli lavozimlarda ishlagan.
Hamkasblari va shogirdlari uni samimiyligi, donoligi, mehribonligi va yuksak insoniy fazilatlari bilan yodga olmoqda. U nafaqat bilim va tajribasi, balki yoshlar taqdiriga befarq bo‘lmagani, har qanday vaziyatda insoniylikni ustun qo‘ygani bilan ham ko‘pchilik hurmatini qozongan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, Fotima Tashpulatovna akademik litsey, Toshkent tibbiyot akademiyasi va Toshkent davlat stomatologiya instituti bilan bog‘liq ta’lim va mehnat faoliyatini olib borgan. Uning saboq bergan shogirdlari bugun turli oliy ta’lim muassasalari hamda klinikalarda faoliyat yuritmoqda.
Marhumaning hamkasblari, shogirdlari va yaqinlari uning vafoti munosabati bilan oila a’zolariga chuqur hamdardlik bildirdi.
Fotima Xudaybergenovaning ilm-fan va ta’lim yo‘lidagi xizmatlari, ezgu ishlari hamda yorqin xotirasi uni taniganlar qalbida saqlanib qoladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…