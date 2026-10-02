Makkada dahshatli teraktning oldi olindi: Ka’ba yonida xudkush-terrorchi qo‘lga olindi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Makkada, muqaddas Ka’ba yaqinida, xudkush-terrorchi ishtirokidagi dahshatli teraktning oldi olindi.
- Xavfsizlik xodimlari gumonlanuvchini Masjid al-Haramning janubiy kirish qismi — Qirol Abdulaziz darvozasi yonida portlovchi moddalar bilan harakatga ulgurmasdan qo‘lga oldi.
- Hozirda Saudiya Arabistonining vakolatli maxsus xizmatlari tomonidan hodisa yuzasidan keng ko‘lamli surishtiruv va tergov harakatlari olib borilmoqda.
Islom olamining eng muqaddas qadamjosi bo‘lmish Makka shahrida mislsiz fojia va qonli jinoyatning oldi olindi! Xavfsizlik xizmati xodimlarining tezkor va fidokorona harakati tufayli Masjid al-Haram hududida, muqaddas Ka’ba yaqinida xudkush-terrorchi ishtirokida rejalashtirilgan dahshatli terakt barbod qilindi. Ziyoratchilar bilan gavjum bo‘lgan janubiy kirish darvozasida portlovchi moddalar bilan qurollangan shaxs harakatga ulgurmay, qo‘lga olingan. Xo‘sh, xavfsizlik kuchlari operatsiyani qanday o‘tkazdi va hozirda surishtiruv qanday ketmoqda?
Ka’ba ostonasidagi tezkor operatsiya
Saudiya Arabistoni huquq-tartibot organlarining hushyorligi tufayli minglab ziyoratchilarning hayoti saqlab qolindi:
Hodisa joyi: Xudkush-terrorchi Masjid al-Haramning janubiy qismida joylashgan mashhur Qirol Abdulaziz darvozasi yaqinida aniqlangan;
Maqsad va reja: Gumonlanuvchi muqaddas Ka’baga yaqin hududda o‘zini portlatib, keng ko‘lamli talofat keltirib chiqarishni rejalashtirgan;
Tezkor qo‘lga olish: Xavfsizlik kuchlari shubhali shaxsni o‘z vaqtida payqab, portlash sodir etilishiga yo‘l qo‘ymasdan uni zudlik bilan zararsizlantirgan;
Rasmiy tergov: Hozirda Saudiya Arabistonining vakolatli maxsus xizmatlari tomonidan hodisa yuzasidan keng ko‘lamli surishtiruv va tergov harakatlari olib borilmoqda.
Muqaddas dargohdagi xavfsizlik chorasi
«Makkadagi Ka’ba yaqinida xudkush-terrorchi ishtirokidagi terakt rejasining oldi olindi. Xudkush xavfsizlik kuchlari tomonidan Masjid al-Haramning janubiy kirish qismi — Qirol Abdulaziz darvozasi yonida qo‘lga olindi. Vakolatli idoralar vaziyat bo‘yicha tegishli surishtiruv ishlarini olib bormoqda».
Ushbu muvaffaqiyatli operatsiya Saudiya xavfsizlik xizmatining muqaddas qadamjolarni qo‘riqlashda yuqori darajada shay ekanligini yana bir bor ko‘rsatdi.
Hodisa tafsilotlari va rasmiy holat
Ko‘rsatkich / Omil
Aniqlangan faktlar
Hodisa manzili
Makka shahri, Masjid al-Haram (muqaddas Ka’ba yaqini)
Aniq nuqta
Janubiy kirish qismi — Qirol Abdulaziz darvozasi
Jinoyat turi
Xudkush-terrorchi ishtirokidagi rejalashtirilgan terakt
Natija
Terakt bartaraf etildi, gumonlanuvchi to‘liq qo‘lga olindi
Hozirgi bosqich
Vakolatli organlar tomonidan tergov va surishtiruv ketmoqda
Sizningcha, dunyo bo‘ylab millionlab insonlar uchun muqaddas bo‘lgan dargohlarda bunday jirkanch teraktlarni rejalashtirayotganlar ortida aslida qanday kuchlar turibdi? Xavfsizlik kuchlarining tezkor harakatiga qanday baho berasiz?
O‘z munosabatingizni izohlarda qoldiring va muqaddas maskandan olingan ushbu shoshilinch xabarni yaqinlaringizga Telegram orqali yuboring!
Izohlar 0
…