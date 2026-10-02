Makkada dahshatli teraktning oldi olindi: Ka’ba yonida xudkush-terrorchi qo‘lga olindi (video)

·80·Dunyo
Makkada dahshatli teraktning oldi olindi: Ka’ba yonida xudkush-terrorchi qo‘lga olindi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Makkada, muqaddas Ka’ba yaqinida, xudkush-terrorchi ishtirokidagi dahshatli teraktning oldi olindi.
  • Xavfsizlik xodimlari gumonlanuvchini Masjid al-Haramning janubiy kirish qismi — Qirol Abdulaziz darvozasi yonida portlovchi moddalar bilan harakatga ulgurmasdan qo‘lga oldi.
  • Hozirda Saudiya Arabistonining vakolatli maxsus xizmatlari tomonidan hodisa yuzasidan keng ko‘lamli surishtiruv va tergov harakatlari olib borilmoqda.

Islom olamining eng muqaddas qadamjosi bo‘lmish Makka shahrida mislsiz fojia va qonli jinoyatning oldi olindi! Xavfsizlik xizmati xodimlarining tezkor va fidokorona harakati tufayli Masjid al-Haram hududida, muqaddas Ka’ba yaqinida xudkush-terrorchi ishtirokida rejalashtirilgan dahshatli terakt barbod qilindi. Ziyoratchilar bilan gavjum bo‘lgan janubiy kirish darvozasida portlovchi moddalar bilan qurollangan shaxs harakatga ulgurmay, qo‘lga olingan. Xo‘sh, xavfsizlik kuchlari operatsiyani qanday o‘tkazdi va hozirda surishtiruv qanday ketmoqda?

Ka’ba ostonasidagi tezkor operatsiya

Saudiya Arabistoni huquq-tartibot organlarining hushyorligi tufayli minglab ziyoratchilarning hayoti saqlab qolindi:

  • Hodisa joyi: Xudkush-terrorchi Masjid al-Haramning janubiy qismida joylashgan mashhur Qirol Abdulaziz darvozasi yaqinida aniqlangan;

  • Maqsad va reja: Gumonlanuvchi muqaddas Ka’baga yaqin hududda o‘zini portlatib, keng ko‘lamli talofat keltirib chiqarishni rejalashtirgan;

  • Tezkor qo‘lga olish: Xavfsizlik kuchlari shubhali shaxsni o‘z vaqtida payqab, portlash sodir etilishiga yo‘l qo‘ymasdan uni zudlik bilan zararsizlantirgan;

  • Rasmiy tergov: Hozirda Saudiya Arabistonining vakolatli maxsus xizmatlari tomonidan hodisa yuzasidan keng ko‘lamli surishtiruv va tergov harakatlari olib borilmoqda.

Muqaddas dargohdagi xavfsizlik chorasi

«Makkadagi Ka’ba yaqinida xudkush-terrorchi ishtirokidagi terakt rejasining oldi olindi. Xudkush xavfsizlik kuchlari tomonidan Masjid al-Haramning janubiy kirish qismi — Qirol Abdulaziz darvozasi yonida qo‘lga olindi. Vakolatli idoralar vaziyat bo‘yicha tegishli surishtiruv ishlarini olib bormoqda».

Ushbu muvaffaqiyatli operatsiya Saudiya xavfsizlik xizmatining muqaddas qadamjolarni qo‘riqlashda yuqori darajada shay ekanligini yana bir bor ko‘rsatdi.

Hodisa tafsilotlari va rasmiy holat

Ko‘rsatkich / Omil

Aniqlangan faktlar

Hodisa manzili

Makka shahri, Masjid al-Haram (muqaddas Ka’ba yaqini)

Aniq nuqta

Janubiy kirish qismi — Qirol Abdulaziz darvozasi

Jinoyat turi

Xudkush-terrorchi ishtirokidagi rejalashtirilgan terakt

Natija

Terakt bartaraf etildi, gumonlanuvchi to‘liq qo‘lga olindi

Hozirgi bosqich

Vakolatli organlar tomonidan tergov va surishtiruv ketmoqda

Sizningcha, dunyo bo‘ylab millionlab insonlar uchun muqaddas bo‘lgan dargohlarda bunday jirkanch teraktlarni rejalashtirayotganlar ortida aslida qanday kuchlar turibdi? Xavfsizlik kuchlarining tezkor harakatiga qanday baho berasiz?

O‘z munosabatingizni izohlarda qoldiring va muqaddas maskandan olingan ushbu shoshilinch xabarni yaqinlaringizga Telegram orqali yuboring!

Masjid al-HaramKa’baSaudiya ArabistoniXudkush-terrorchi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Makkayi mukarramadagi "Masjid al-Harom" bosh imomi O‘zbekistonga tashrif buyurdiMakkayi mukarramadagi "Masjid al-Harom" bosh imomi O‘zbekistonga tashrif buyurdi8 iyul 12:38Ka'bani tushida ko'rgan daun sindromli, 14 yoshli Huma Umra uchun pul yig'ib barchani e'tiborida!Ka'bani tushida ko'rgan daun sindromli, 14 yoshli Huma Umra uchun pul yig'ib barchani e'tiborida!15 avgust 17:32Ka’ba kisvasi yangilandi: muqaddas maskanda ulug‘ lahzalarKa’ba kisvasi yangilandi: muqaddas maskanda ulug‘ lahzalar16 iyun 13:1347 yillik «qora ro‘yxat» tugadi: AQSH Suriyadan terrorchi davlat maqomini olib tashladi47 yillik «qora ro‘yxat» tugadi: AQSH Suriyadan terrorchi davlat maqomini olib tashladi25 avgust 09:35«Islomiy NATO»da bo‘linish: Pokiston Saudiya Arabistonini himoya qilmadi«Islomiy NATO»da bo‘linish: Pokiston Saudiya Arabistonini himoya qilmadi11 sentabr 00:02SBU va GUR xodimlari o‘rtasida qonli otishma yuz berdi — RDK komandirining sirli o‘g‘irlanishiSBU va GUR xodimlari o‘rtasida qonli otishma yuz berdi — RDK komandirining sirli o‘g‘irlanishi3 sentabr 17:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota