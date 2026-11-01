Osmondagi tillarang to‘lqin: Bo‘kadagi issiqxona tepasida nima sodir bo‘ldi? (video)

·8·Jamiyat
Osmondagi tillarang to‘lqin: Bo‘kadagi issiqxona tepasida nima sodir bo‘ldi? (video)

Toshkent viloyatining Bo‘ka tumani osmonida kamdan-kam uchraydigan, ko‘z qamashtiruvchi tabiat hodisasi kuzatildi. Hududdagi yirik issiqxona majmuasi ustida to‘plangan minglab qushlar tungi qorong‘ilikda ulkan to‘da bo‘lib birlashib, osmonda bir-biridan murakkab va sehrli shakllarni hosil qildi.

Ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalayotgan videolavhalarda tungi osmon bag‘rida minglab qushlarning issiqxonaning sariq-oltinrang kuchli sun’iy chiroqlari shu’lasida yaltirab, ulkan jonli to‘lqin kabi harakatlanayotgani aks etgan.

«Murmuratsiya» nima va nega u aynan tunda sodir bo‘ldi?

Ornitologiya va tabiatshunoslikda qushlarning bunday bir maromdagi harakati «murmuratsiya» deb nomlanadi:

  • Sinxron harakat san’ati: Murmuratsiya — minglab qushlarning bir lahzada, bir-biriga urilmasdan, go‘yoki yagona organizm sifatida mukammal uyg‘unlikda parvoz qilishidir;

  • Noyob tungi manzara: Odatda bunday noyob ko‘rinish quyosh botishi (shafaq) paytida yuz beradi. Biroq bu safar hodisa qorong‘i tunda, zamonaviy issiqxonalarning qudratli fitoyoritgichlari tufayli yuzaga keldi;

  • Oltinrang jilva: Pastdan taralayotgan kuchli sariq nur qushlar galasini yorqin yoritib, ularning harakatini qora osmonda suzib yurgan ulkan olovrang bulut yoki to‘lqinga o‘xshatib ko‘rsatdi.

Qushlarni nima o‘ziga tortdi?

Mutaxassislarning fikricha, qushlar to‘dasining aynan mazkur hudud uzra bunday faollik ko‘rsatishi tasodifiy emas:

  1. Issiqlik va yorug‘lik omili: Issiqxonalardan chiqayotgan iliq havo oqimi va kuchli yorug‘lik tungi salqinda qushlarni o‘ziga jalb qilgan bo‘lishi mumkin;

  2. Himoya instinkti: Qushlar tunashga joy qidirish yoki tungi yirtqichlardan mudofaa maqsadida birlashib, murakkab aerodinamik manyovrlarni amalga oshiradi.

Mahalliy aholi va tarmoq kuzatuvchilarini lol qoldirgan ushbu tabiiy tomosha O‘zbekiston tabiatining o‘ziga xos go‘zalliklaridan yana biri sifatida katta qiziqish uyg‘otmoqda.

Bo‘ka tumaniMurmuratsiyaToshkent viloyatiOrnitologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbek yigitiga turmushga chiqqan koreys qizining “Kelin salomi” qudalarni lol qoldirdiO‘zbek yigitiga turmushga chiqqan koreys qizining “Kelin salomi” qudalarni lol qoldirdi6 sentabr 17:53«Chorsudagi Habib Nurmagomedov»: Ahad Qayum shov-shuvli qiyofadoshni topdi (video)«Chorsudagi Habib Nurmagomedov»: Ahad Qayum shov-shuvli qiyofadoshni topdi (video)20 sentabr 20:02Chorvoqda cho‘kib ketgan ota va ikki o‘g‘ildan ikkinchisining jasadi topildiChorvoqda cho‘kib ketgan ota va ikki o‘g‘ildan ikkinchisining jasadi topildi10 sentabr 14:08Mahallalardagi «katta o‘yin»: Hokim yordamchilari imtiyozli kreditlarni "tuya" qilishdiMahallalardagi «katta o‘yin»: Hokim yordamchilari imtiyozli kreditlarni "tuya" qilishdi16 iyul 14:12Yangiyo‘lda issiqxonada kannabis yetishtirgan shaxs aniqlandiYangiyo‘lda issiqxonada kannabis yetishtirgan shaxs aniqlandi8 iyul 10:19Ikki hududda yirik giyohvandlik holati fosh etildi...Ikki hududda yirik giyohvandlik holati fosh etildi...2 iyul 11:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi