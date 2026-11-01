Osmondagi tillarang to‘lqin: Bo‘kadagi issiqxona tepasida nima sodir bo‘ldi? (video)
Toshkent viloyatining Bo‘ka tumani osmonida kamdan-kam uchraydigan, ko‘z qamashtiruvchi tabiat hodisasi kuzatildi. Hududdagi yirik issiqxona majmuasi ustida to‘plangan minglab qushlar tungi qorong‘ilikda ulkan to‘da bo‘lib birlashib, osmonda bir-biridan murakkab va sehrli shakllarni hosil qildi.
Ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalayotgan videolavhalarda tungi osmon bag‘rida minglab qushlarning issiqxonaning sariq-oltinrang kuchli sun’iy chiroqlari shu’lasida yaltirab, ulkan jonli to‘lqin kabi harakatlanayotgani aks etgan.
«Murmuratsiya» nima va nega u aynan tunda sodir bo‘ldi?
Ornitologiya va tabiatshunoslikda qushlarning bunday bir maromdagi harakati «murmuratsiya» deb nomlanadi:
Sinxron harakat san’ati: Murmuratsiya — minglab qushlarning bir lahzada, bir-biriga urilmasdan, go‘yoki yagona organizm sifatida mukammal uyg‘unlikda parvoz qilishidir;
Noyob tungi manzara: Odatda bunday noyob ko‘rinish quyosh botishi (shafaq) paytida yuz beradi. Biroq bu safar hodisa qorong‘i tunda, zamonaviy issiqxonalarning qudratli fitoyoritgichlari tufayli yuzaga keldi;
Oltinrang jilva: Pastdan taralayotgan kuchli sariq nur qushlar galasini yorqin yoritib, ularning harakatini qora osmonda suzib yurgan ulkan olovrang bulut yoki to‘lqinga o‘xshatib ko‘rsatdi.
Qushlarni nima o‘ziga tortdi?
Mutaxassislarning fikricha, qushlar to‘dasining aynan mazkur hudud uzra bunday faollik ko‘rsatishi tasodifiy emas:
Issiqlik va yorug‘lik omili: Issiqxonalardan chiqayotgan iliq havo oqimi va kuchli yorug‘lik tungi salqinda qushlarni o‘ziga jalb qilgan bo‘lishi mumkin;
Himoya instinkti: Qushlar tunashga joy qidirish yoki tungi yirtqichlardan mudofaa maqsadida birlashib, murakkab aerodinamik manyovrlarni amalga oshiradi.
Mahalliy aholi va tarmoq kuzatuvchilarini lol qoldirgan ushbu tabiiy tomosha O‘zbekiston tabiatining o‘ziga xos go‘zalliklaridan yana biri sifatida katta qiziqish uyg‘otmoqda.
Izohlar 0
…