Si Szinpin Putin va Trampga munosabatda farqni namoyish etdi: 4 ta tafsilot muhokamada
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xitoyda o‘tkazilgan xalqaro sammitda Si Szinpinning Vladimir Putin va Donald Trampga nisbatan turlicha diplomatik yondashuvi jamoatchilik e’tiborini tortdi.
- Xususan, Tramp aeroportda shaxsan Si Szinpin tomonidan kutib olingan bo‘lsa, Putinni yuqori martabali amaldor Say Si qarshi oldi va rahbarlar tantanali ziyofatda turli stollarga joylashtirildi.
Xitoyda o‘tkazilgan xalqaro sammitda Si Szinpinning Vladimir Putin va Donald Trampga nisbatan turlicha munosabat ko‘rsatgani OAV e’tiborini tortdi. Ikki davlat rahbarini kutib olish marosimi, davlat madhiyalari, umumiy suratdagi joylashuv va tantanali ziyofatdagi o‘rinlar orasidagi farqlar diplomatik muhitdagi eng ko‘p muhokama qilinayotgan tafsilotlarga aylandi.
Bu holatlar oddiy protokol tafsilotlaridek ko‘rinsa-da, yirik davlatlar rahbarlari ishtirokidagi uchrashuvlarda har bir harakat, imo-ishora va ramziy ishora alohida ahamiyat kasb etadi.
1. Aeroportda Trampni Si Szinpinning o‘zi kutib oldi
Ikki yetakchini kutib olish marosimidagi farq birinchi taassurotni belgiladi. Vladimir Putinni Xitoyning yuqori martabali amaldori Say Si qarshi olgan bo‘lsa, Donald Trampni Si Szinpin shaxsan aeroportda kutib oldi.
Davlat tashriflarida rahbarlarni kim kutib olishi diplomatik protokolning muhim jihatlaridan biri hisoblanadi. Shu bois bu farq OAV va kuzatuvchilar e’tiboridan chetda qolmadi.
2. Putin kelganda «Shelkunchik», Tramp kelganda AQSH madhiyasi yangradi
Sammit zalidagi musiqiy kutib olish marosimi ham muhokamalarga sabab bo‘ldi. Putin zalga kirib kelganida Pyotr Chaykovskiyning «Shelkunchik» baletidan musiqa yangragan.
Trampning kirib kelishi esa boshqacha tarzda kuzatilgan: uning sharafiga AQSH davlat madhiyasi ijro etilgan.
Ikki holat o‘rtasidagi farq sammitning protokol tafsilotlariga qiziqishni yanada oshirdi.
3. Umumiy suratda Putin alohida joylashdi
Uch davlat rahbarining umumiy suratida ham e’tiborli manzara kuzatildi. Donald Tramp va Si Szinpin yonma-yon turgan, Vladimir Putin esa ulardan alohida joy olgan.
Tarqalgan videoda Si Szinpin va Trampning Rossiya prezidentiga qayerda turish kerakligini imo-ishora bilan ko‘rsatayotgani aks etgan.
Bu lavha ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘ldi. Biroq suratdagi joylashuvning o‘zi uch davlat o‘rtasidagi munosabatlar haqida qat’iy xulosa chiqarish uchun yetarli emas.
4. Tantanali ziyofatda Putin va Tramp bir stolda o‘tirmadi
Sammit doirasidagi tantanali ziyofatda Vladimir Putin va Donald Tramp turli stollarga joylashtirilgan. Shu sababli ikki prezident o‘zaro suhbatlashish imkoniga ega bo‘lmagan.
Bu haqda Rossiya prezidenti yordamchisi Yuriy Ushakov ma’lum qilgan.
Diplomatiyada mayda tafsilotlar ham katta e’tiborda
Aeroportdagi kutib olishdan tortib, umumiy suratdagi joylashuvgacha bo‘lgan ushbu to‘rt holat sammitning eng ko‘p muhokama qilingan tafsilotlariga aylandi.
Albatta, diplomatik protokoldagi har bir farqni siyosiy munosabatlarning aniq ko‘rsatkichi sifatida talqin qilish to‘g‘ri emas. Biroq yirik davlatlar rahbarlari ishtirokidagi uchrashuvlarda bunday ramziy detallar xalqaro jamoatchilikning diqqatini tortishi tabiiy.
Si Szinpinning Putin va Trampni kutib olishdagi turlicha yondashuvi esa Xitoyning ikki yirik davlat bilan munosabatlari atrofidagi muhokamalarni yanada kuchaytirdi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…