Shenchjendagi «katta uchlik» sammiti xavf ostida: Tramp va Si Szinpin kelisha olmayapti

·4·Dunyo
Shenchjendagi «katta uchlik» sammiti xavf ostida: Tramp va Si Szinpin kelisha olmayapti
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH, Rossiya va Xitoy rahbarlarining noyabr oyida Shenchjenda o‘tkazilishi rejalashtirilgan tarixiy sammiti muzokaralar formati va kun tartibi bo‘yicha yuzaga kelgan jiddiy ziddiyatlar sababli barbod bo‘lish arafasida turibdi.
  • Donald Tramp ma’muriyati jonli va erkin fikr almashinuvini talab qilayotgan bo‘lsa, Si Szinpin uchrashuvni faqat oldindan yozib olingan ssenariy asosida o‘tkazishni shart qilib qo‘ymoqda.

Dunyoning uch yirik yadroviy davlati — AQSH, Rossiya va Xitoy rahbarlarining noyabr oyida Shenchjenda o‘tkazilishi rejalashtirilgan tarixiy uchrashuvi barbod bo‘lish yoqasida turibdi. The Wall Street Journal ma’lumotlariga ko‘ra, Vashington va Pekin muzokaralar formati hamda kun tartibi bo‘yicha jiddiy ziddiyatga duch keldi. AQSH Prezidenti Donald Tramp, RF Prezidenti Vladimir Putin va Xitoy Raisi Si Szinpin o‘rtasidagi ATES sammiti doirasidagi uchrashuv katta so‘roq ostida qolmoqda.

«Qat’iy ssenariy» va «erkin bahs»: Tomonlar nimani talab qilmoqda?

Kelishmovchilikning markazida muloqotning shakli yotibdi. Pekin tomoni har qanday tasodif va kutilmagan bahslardan qochish uchun uchrashuvni oldindan 100 foiz yozib olingan ssenariy asosida o‘tkazish shartini qo‘ymoqda. Unga ko‘ra, yetakchilar faqat tayyor bayonotlarni o‘qib berishi, erkin savol-javob va muhokamalarga deyarli o‘rin qolmasligi kerak.

Tramp ma’muriyati esa, aksincha, protokoldan xoli, jonli va erkin fikr almashinuvini talab qilmoqda. AQSH tomonining fikricha, bunday qattiq reglament Si Szinpinning to‘g‘ridan to‘g‘ri ochiq muloqotga tayyor emasligidan dalolat beradi.

Mavzu / Jihat

Vashington pozitsiyasi (Tramp)

Pekin pozitsiyasi (Si Szinpin)

Moskva pozitsiyasi (Putin)

Muloqot formati

Jonli, erkin fikr almashinuvi

Qat’iy ssenariy, tayyor nutqlar

Murosaviy konsensus topish tarafdori

Yadroviy qurol nazorati

Xitoyni 3 tomonlama bitimga majburlash

Muhokamadan keskin bosh tortish

Kun tartibi bo‘yicha takliflar berilmoqda

Muzokara turi

Uch tomonlama to‘g‘ridan to‘g‘ri sammit

Lozim bo‘lsa, alohida ikki tomonlama format

Uch tomonlama uchrashuvga qiziqish bor

Asosiy maqsad

Denuklearizatsiya va global ta’sir

Imidj, xavfsizlik, siyosiy risklarni nolga tushirish

Barcha tomonlar uchun ma’qul kun tartibi

«Si Szinpin uchun bunday uchrashuv haddan tashqari xavfli va oldindan aytib bo‘lmaydigan jarayon. Pekin ushbu sammitdan faqat muvaffaqiyatli suratlar va targ‘ibot effektini olishni, ammo jonli bahsdagi noqulayliklardan butunlay xalos bo‘lishni istamoqda».

Kurt Kempbell, Asia Group konsalting kompaniyasi rahbari, AQSH Davlat kotibining sobiq birinchi o‘rinbosari.

Bosh to‘siq: Yadroviy arsenal va yangi pakt muammosi

Ikkinchi va eng og‘ir to‘siq — qurollanish ustidan nazorat masalasidir. Rossiya va AQSH o‘rtasidagi strategik hujumkor qurollarni cheklash bo‘yicha oxirgi bitim (SNV-III) muddati 2026 yil 5 fevralda rasman tugagan. Oqibatda dunyoda yadroviy arsenallarni cheklab turuvchi hech qanday hujjat qolmadi.

Tramp hamda Davlat kotibi Marko Rubio yangi bitimga albatta Xitoyni ham qo‘shish kerakligini va Shenchjenda aynan shu mavzu hal qilinishini ochiq aytmoqda. Biroq rasmiy Pekin bu masalani uch tomonlama muhokama qilishdan qat’iyan bosh tortdi. Xitoyning asosiy xavotiri — o‘z yadroviy zaxiralari hajmi jihatidan AQSH va Rossiyadan sezilarli darajada kam bo‘lgan holatda shartnoma bilan cheklanib qolishdan qo‘rqishidadir.

Si Szinpinning ehtiyotkorligi va Kremlning kutish pozitsiyasi

Xitoy rahbariyatining bu qadar ehtiyotkor bo‘lishi bejiz emas. Kuzatuvchilarga ko‘ra, 2027 yil oxirida bo‘lib o‘tadigan Xitoy Kommunistik partiyasining XXI s’ezdi arafasida Si Szinpin uchun har qanday siyosiy va imijviy risk jiddiy salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shu sababli Pekin uch tomonlama keskin bahsdan ko‘ra, Vashington va Moskva bilan alohida ikki tomonlama uchrashuvlar o‘tkazib, har biridan yon berishlarni talab qilishni ma’qul ko‘rmoqda.

Kreml ham vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqda. RF Prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov 8 noyabrda uch poytaxt kun tartibi bo‘yicha taklif almashayotganini, ayrim mavzular bir tomon uchun juda muhim bo‘lsa, boshqasi uchun noma’qul bo‘lib qolayotganini ta’kidladi. Prezident yordamchisi Yuriy Ushakovning so‘zlariga ko‘ra, sammit bo‘lib o‘tishi uchun dastlab tomonlar kun tartibi bo‘yicha murosaga kelishi shart. 18—19 noyabr kunlari ATES doirasidagi uchrashuv amalga oshadimi yoki sammit faqat protokol suratlari bilan yakun topadimi — bu yaqin kunlarda aniq bo‘ladi.

Sizningcha, Xitoy yadroviy cheklovlar bo‘yicha yangi shartnomaga qo‘shilishi kerakmi yoki Pekin o‘z arsenalini oshirishda haqlimi? Fikringizni izohlarda bildiring.

ATES sammitiYadroviy qurolDonald TrampSi Szinpin
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp Xitoy orqali KXDR bilan muloqotni tiklamoqchi: Maxfiy kelishuv qanday bo‘ladi?Tramp Xitoy orqali KXDR bilan muloqotni tiklamoqchi: Maxfiy kelishuv qanday bo‘ladi?19 sentabr 19:23Oq uyning yadroviy qarori: Tramp “Bombalar onasi” va Eron bilan yangi bitim shartlarini ochiqladiOq uyning yadroviy qarori: Tramp “Bombalar onasi” va Eron bilan yangi bitim shartlarini ochiqladi4 noyabr 21:21Dunyo tartibotini o‘zgartiradimi: Tramp Putin va Si Szinpin bilan nimalarni kelishmoqchi?Dunyo tartibotini o‘zgartiradimi: Tramp Putin va Si Szinpin bilan nimalarni kelishmoqchi?Kecha 11:56Rossiya, AQSH va Xitoy yetakchilari noyabrda bir stol atrofida to‘planadimi?Rossiya, AQSH va Xitoy yetakchilari noyabrda bir stol atrofida to‘planadimi?3 noyabr 18:43Xitoyda hayratlanarli ehtiyotkorlik: Qassoblik anjomlari nega qulflab qo‘yilmoqda?Xitoyda hayratlanarli ehtiyotkorlik: Qassoblik anjomlari nega qulflab qo‘yilmoqda?3 noyabr 10:03Pekin va Vashington kelishdi: AQSH va Xitoy 60 mlrd dollarlik bojlarni bekor qiladiPekin va Vashington kelishdi: AQSH va Xitoy 60 mlrd dollarlik bojlarni bekor qiladi29 sentabr 08:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda