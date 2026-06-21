Surunkali xavotir: Daromad taqchilligi hissi yo‘qolmasa nima qilish kerak?

·18·Foydali
Surunkali xavotir: Daromad taqchilligi hissi yo‘qolmasa nima qilish kerak?

Bu juda teran va ko‘pchilik ichida yashirib yuradigan ruhiy holat. To‘g‘ri ta’kidladingiz, pul bilan bog‘liq eng katta og‘riqlar doim ham «muhtojlik» yoki «daromadning umuman yo‘qligi» emas. Ko‘pincha bu og‘riq — pul bor bo‘lgan vaziyatda ham uning yonida soyadek ergashib yuradigan doimiy ichki zo‘riqish va vahimadir.

Inson tinmay mehnat qiladi, pul topadi, barcha majburiy xarajatlarni, ro‘zg‘orni, to‘lovlarni yopadi. Lekin ichida baribir «uf, tinchlandim» degan his paydo bo‘lmaydi. Kartadagi raqamlar o‘zgarsa ham, ichki holat o‘sha-o‘sha xavf ostida qolaveradi.

Nima uchun pul ko‘paysa ham, taqchillik hissi yo‘qolmaydi?

Chunki taqchillik (defitsit) holati — bu shunchaki hamyondagi pul miqdori emas. Bu — har soniyada inqirozni va tejamkorlikni kutib yashash odatidir.

Agar inson o‘tmishda uzoq vaqt moliyaviy qiyinchilikni boshdan kechirgan bo‘lsa yoki bolalikdan «pul topish azob», «ortiqcha xarajat qilma, ertaga nima bo‘lishini bilmaysan» degan qo‘rquvlar muhitida ulg‘aygan bo‘lsa, uning ruhiyati mana shu «xavf» rejimiga sozlanib qoladi. Oqibatda, real hayotda pul ko‘paysa ham, miya baribir o‘sha eski ssenariy bo‘yicha ishlashda davom etaveradi.

Taqchillik tuzog‘iga tushgan inson qanday yashaydi?

Bunday ichki dastur bilan yashaydigan inson o‘zi sezmagan holda quyidagi zanjir ichida aylanaveradi:

  • O‘ziga g‘amxo‘rlikni ortga surish: Eng zarur, o‘ziga quvonch yoki yengillik beradigan xaridlarni ham «muhim emas, keyinroq» deb doim ro‘yxatning oxiriga qo‘yadi.

  • Sarflashdan qo‘rqish: Hatto eng kerakli narsalarga (masalan, sog‘liq, dam olish yoki qulaylik uchun) pul ajratayotganda ham ich-ichidan kuchli aybdorlik va og‘riqni his qiladi.

  • Vahimali qarorlar: Kelajakdan qo‘rqish hissi shu qadar yuqori bo‘ladiki, pul bilan bog‘liq masalalarda xotirjam emas, balki xavotir ta’sirida shoshilinch qarorlar qabul qiladi.

  • Xavfsizlik hissining yo‘qligi: Jamg‘arma yoki «xavfsizlik yostiqchasi» bor bo‘lsa ham, u baribir insonga xotirjamlik bermaydi. U doimo «bu pullar baribir tez orada tugaydi va men yana chorasiz qolaman» degan fikr bilan yashaydi.

Asl muammo shundaki: Bunday vaziyatda pul hayotda suyanish mumkin bo‘lgan sokin bir tayanchga emas, balki doimiy ichki stress, aybdorlik va yurak siqilishi mavzusiga aylanib qoladi.

Bunday vaziyatda daromadni yana 2 yoki 3 baravarga oshirish ichki xotirjamlikni olib kelmaydi. Chunki muammo tashqarida emas, ichkarida. Yechim — pul topish taktikasini o‘zgartirishda emas, balki pulga bo‘lgan ichki munosabatni davolash va miyaga «men hozir xavfsizlikdaman, menda hamma narsa yetarli» degan yangi, sog‘lom dasturni o‘rgatishdan boshlanadi.

Sizningcha, inson o‘z ichidagi mana shu «surunkali tejamkorlik va qo‘rquv» odatini yengishi uchun pul bilan bog‘liq qaysi kundalik odatini (masalan, xarid paytidagi ichki hissiyotlarini kuzatish yoki o‘zi uchun kichik bo‘lsa ham sovg‘alar qilish kabi) birinchi bo‘lib o‘zgartirishi kerak?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Boshqalarni xafa qilmasdan «yo‘q» deyish va chegaralarni himoya qilishni o‘rganishBoshqalarni xafa qilmasdan «yo‘q» deyish va chegaralarni himoya qilishni o‘rganishBugun, 00:02O‘zini sevish falsafasi: Balandparvoz so‘zlardan kundalik amaliyotga...O‘zini sevish falsafasi: Balandparvoz so‘zlardan kundalik amaliyotga...Bugun, 00:02Boshqalar ta’sirida qaror qabul qilayotganingizni qanday aniqlash mumkin?Boshqalar ta’sirida qaror qabul qilayotganingizni qanday aniqlash mumkin?Bugun, 00:01Munosabatlar mavzusida siz uchun eng muhimi nima? Asl ehtiyojingizni aniqlashMunosabatlar mavzusida siz uchun eng muhimi nima? Asl ehtiyojingizni aniqlashKecha, 22:50Kiyinish uslubi moliyaviy ongga qanday ta’sir qiladi?Kiyinish uslubi moliyaviy ongga qanday ta’sir qiladi?Kecha, 18:40Sizni qadrlamaydiganlarga o‘zingizni isbotlashga umr sarflamangSizni qadrlamaydiganlarga o‘zingizni isbotlashga umr sarflamangKecha, 18:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda
Bolani yozishga qachon o‘rgatish kerak? Eng maqbul yosh haqida haqiqat
Bolani yozishga qachon o‘rgatish kerak? Eng maqbul yosh haqida haqiqat
Qaysi mahsulotlar stressni kamaytirishga yordam beradi?
Qaysi mahsulotlar stressni kamaytirishga yordam beradi?
Plastik idishdagi suvni quyoshda qoldirish xavflimi?
Plastik idishdagi suvni quyoshda qoldirish xavflimi?
Hayot sifati ichki nigohdan boshlanadi...
Hayot sifati ichki nigohdan boshlanadi...
Konditsioner ostida uzoq o‘tirish qanday oqibatga olib keladi?
Konditsioner ostida uzoq o‘tirish qanday oqibatga olib keladi?