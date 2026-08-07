Kiberjinoyatchilar AQSh moliyaviy kompaniyalariga qoʻngʻiroq qilib hujum qilmoqda

·60·Texno
Kiberjinoyatchilar AQSh moliyaviy kompaniyalariga qoʻngʻiroq qilib hujum qilmoqda
Qisqacha

Noma'lum xakerlar guruhi AQShdagi yirik moliyaviy va investitsiya kompaniyalariga qo'ng'iroq qilib, maxfiy ma'lumotlarni o'g'irlash va tovlamachilik bilan pul undirishga urinmoqda. Google ma'lumotlariga ko'ra, Falcon, Helix, Pink va Redact nomlari bilan tanilgan guruhlar xodimlarga o'zlarini hamkasb yoki IT-yordam xizmati vakili sifatida tanishtirib, login, parol va ko'p faktorli autentifikatsiya kodlarini soxta saytlarga kiritishga undaydi.

Sunʼiy intellekt va avtomatlashtirilgan kiberhujumlar davrida ham firibgarlarning eng sodda va sinovdan oʻtgan usullari yuqori natijalar berishda davom etmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, nomaʼlum xakerlar guruhi AQShdagi yirik moliya hamda investitsiya kompaniyalariga qarshi maxsus kiberhujumlarni amalga oshirmoqda. Mazkur guruhlarningasosiy maqsadi maxfiy maʼlumotlarni oʻgʻirlash va ularni internetda eʼlon qilish bilan qoʻrqitib, jabrlanuvchilardan tovlamachilik yoʻli bilan pul undirishdan iborat. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Google xavfsizlik tadqiqotchilari eʼlon qilgan maxsus hisobotda hujumga uchragan qurbonlarning nomlari ochiqlanmagan. Biroq Reuters agentligi tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mazkur roʻyxatdan Apollo Global Management, Bain Capital, Blackstone, Bridgewater Associates, CME Group, KKR, Moodyʼs va TPG kabi yetakchi xususiy kapital firmalari oʻrin olgan. Mutaxassislar bu kabi holatlar yirik moliyaviy tashkilotlar xavfsizligida jiddiy boʻshliqlar borligini koʻrsatishini taʼkidlamoqda.

Vishing usuli va uning xavfi

Google tomonidan Falcon, Helix, Pink va Redact deb nomlangan ushbu xakerlik guruhlari korxonalarga kirish uchun juda eskirgan, ammo oʻta samarali usuldan foydalanmoqda. Unga koʻra, jinoyatchilar xodimlarning shaxsiy uyali telefonlariga qoʻngʻiroq qilib, oʻzlarini hamkasb yoki IT-yordam xizmati xodimi sifatida tanishtiradilar. Suhbat davomida ular qurbonlarni soxta veb-saytlarga oʻzlarining login, parol hamda koʻp faktorli autentifikatsiya kodlarini kiritishga koʻndirishga harakat qilishadi. Kiberxavfsizlik sohasida ovozli firibgarlik deb ataluvchi bu usul vishing nomi bilan mashhur.

Aniqlanishicha, xakerlik guruhlaridan baʼzilari oʻgʻirlangan maʼlumotlarni oshkor qilish bilan tahdid qilib, toʻlov talab qiluvchi maxsus veb-saytlarni boshqaradi. Jinoyatchilar oʻz saytlarida muzokaralar professional tarzda olib borilishini, maʼlumotlarni tarqatish ularning asosiy maqsadi emasligini, biroq hamkorlikdan bosh tortgan taqdirdagina shunday choralar koʻrilishini ochiqchasiga yozib qoʻyishgan.

Tadqiqot natijalari va keng koʻlamli tahdidlar

Google tadqiqotchilari turli nomlar ostida harakat qilayotgan bu guruhlar aslida UNC6671 nomi ostida kuzatilayotgan yagona yirik jamoaning bir qismi boʻlishi mumkinligini taxmin qilmoqdalar. Hozircha ularning mustaqil filiallarmi, boʻlinib chiqqan guruhlarmi yoki yagona Phishing-as-a-Service infratuzilmasidan foydalanayotgani toʻliq aniqlanmagan. Mutaxassislarning fikricha, bu operatsiyalarni yashirish va javobgarlikdan qochish uchun qilingan muvofiqlashtirilgan harakatdir.

Hisobotda qayd etilishicha, mazkur guruhlar bungacha ishlab chiqarish, koʻchmas mulk, sogʻliqni saqlash, sugʻurta, texnologiya, transport hamda mehmondoʻstlik sektorlaridagi yirik kompaniyalarni ham nishonga olgan. Oʻshanda xakerlarning asosiy maqsadi qimmatli intellektual mulk, dasturiy taʼminot kodlari yoki maxfiy mijozlar maʼlumotlarini qoʻlga kiritish boʻlgan.

Soʻnggi paytlarda esa hujumlar ayniqsa yuridik va moliyaviy tashkilotlarga, xususan, xususiy kapital firmalariga qaratilmoqda. Kompaniyani birlashtirish, sotib olish va kapital taqsimoti bilan shugʻullanuvchi tashkilotlarga eʼtibor qaratilishi jinoyatchilarga tovlamachilik talablarini maksimal darajada kuchaytirish imkonini beruvchi muhim korporativ maʼlumotlarni qoʻlga kiritish strategiyasidan dalolat beradi.

KiberxavfsizlikGoogleXakerlarMoliyaviy firmaTovlamachilik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi