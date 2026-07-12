Bakteriyalar oltin ishlab chiqaradimi? Olimlar qiziqarli haqiqatni tushuntirdi
Olimlar Cupriavidus metallidurans nomli noyob bakteriyani o‘rganmoqda. Ushbu mikroorganizm og‘ir metallar juda ko‘p bo‘lgan muhitda ham yashay olishi bilan ajralib turadi.
Ma’lum bo‘lishicha, bakteriya erigan oltin birikmalariga duch kelganda, maxsus oqsil va fermentlar yordamida ularni zararsizlantiradi. Natijada zaharli oltin birikmalari mayda metall oltin zarrachalariga aylanadi. Vaqt o‘tishi bilan bu zarrachalar birlashib, tabiatdagi oltin aylanish jarayonining bir qismiga aylanadi.
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, ushbu xususiyat kelajakda kambag‘al rudalar va sanoat chiqindilaridan oltinni ekologik xavfsiz usulda ajratib olish imkonini berishi mumkin. Bunday usulda sianid yoki simob kabi atrof-muhit uchun xavfli kimyoviy moddalarni qo‘llashga ehtiyoj kamayadi.
Biroq olimlar bir muhim jihatni alohida ta’kidlamoqda: bu bakteriyalar oltinni yo‘qdan yaratmaydi. Ular faqat tabiatda allaqachon mavjud bo‘lgan erigan oltin birikmalarini metall holatdagi oltinga aylantiradi.
Ko‘zga ko‘rinmaydigan ushbu mitti organizmlar kelajakda oltin qazib olish texnologiyalarini yanada ekologik va samarali qilishda muhim rol o‘ynashi mumkin.
…