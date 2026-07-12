Bakteriyalar oltin ishlab chiqaradimi? Olimlar qiziqarli haqiqatni tushuntirdi

·37·Foydali
Bakteriyalar oltin ishlab chiqaradimi? Olimlar qiziqarli haqiqatni tushuntirdi

Olimlar Cupriavidus metallidurans nomli noyob bakteriyani o‘rganmoqda. Ushbu mikroorganizm og‘ir metallar juda ko‘p bo‘lgan muhitda ham yashay olishi bilan ajralib turadi.

Ma’lum bo‘lishicha, bakteriya erigan oltin birikmalariga duch kelganda, maxsus oqsil va fermentlar yordamida ularni zararsizlantiradi. Natijada zaharli oltin birikmalari mayda metall oltin zarrachalariga aylanadi. Vaqt o‘tishi bilan bu zarrachalar birlashib, tabiatdagi oltin aylanish jarayonining bir qismiga aylanadi.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, ushbu xususiyat kelajakda kambag‘al rudalar va sanoat chiqindilaridan oltinni ekologik xavfsiz usulda ajratib olish imkonini berishi mumkin. Bunday usulda sianid yoki simob kabi atrof-muhit uchun xavfli kimyoviy moddalarni qo‘llashga ehtiyoj kamayadi.

Biroq olimlar bir muhim jihatni alohida ta’kidlamoqda: bu bakteriyalar oltinni yo‘qdan yaratmaydi. Ular faqat tabiatda allaqachon mavjud bo‘lgan erigan oltin birikmalarini metall holatdagi oltinga aylantiradi.

Ko‘zga ko‘rinmaydigan ushbu mitti organizmlar kelajakda oltin qazib olish texnologiyalarini yanada ekologik va samarali qilishda muhim rol o‘ynashi mumkin.

Куприавидус металлидуранс
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hayotni mo‘jizaga aylantirish mumkinmi: javob ichki holatdan boshlanadi...Hayotni mo‘jizaga aylantirish mumkinmi: javob ichki holatdan boshlanadi...10.07, 20:49Orzudagi hayotga to‘siq bo‘layotgan narsa: hammasi tashqi voqelikda emasOrzudagi hayotga to‘siq bo‘layotgan narsa: hammasi tashqi voqelikda emas10.07, 18:01Taksichilar haqida kutilmagan fakt: Garvard tadqiqoti hayratlantirdiTaksichilar haqida kutilmagan fakt: Garvard tadqiqoti hayratlantirdi09.07, 17:26Pulni quvish emas: boylikka olib boruvchi 7 fikr...Pulni quvish emas: boylikka olib boruvchi 7 fikr...07.07, 18:26His-tuyg‘ular va istaklarning moddiylashuvi qanday ro‘y beradi?His-tuyg‘ular va istaklarning moddiylashuvi qanday ro‘y beradi?05.07, 19:06Qancha ishlasangiz ham, nega pul ko‘paymaydi?Qancha ishlasangiz ham, nega pul ko‘paymaydi?05.07, 18:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
24 iyunda tug‘ilganlar siri: Ong osti kodlari, yashirin talantlar va omad formulasi
24 iyunda tug‘ilganlar siri: Ong osti kodlari, yashirin talantlar va omad formulasi
27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...
27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...
Har kuni muzqaymoq yesangiz, tanangizda 4 ta o‘zgarish yuz beradi
Har kuni muzqaymoq yesangiz, tanangizda 4 ta o‘zgarish yuz beradi
26 iyun: Siz bilmagan «Omad kodi», yashirin qudrat va pul oqimi sirlari!
26 iyun: Siz bilmagan «Omad kodi», yashirin qudrat va pul oqimi sirlari!
Ong ostini yangilash: Xatolardan qo‘rqish dasturini qanday o‘chirish mumkin?
Ong ostini yangilash: Xatolardan qo‘rqish dasturini qanday o‘chirish mumkin?