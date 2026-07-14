Ilon Maskning Grok 4.5 modeli murakkab vazifalar boʻyicha jahon reytingida peshqadam boʻldi
Sunʼiy intellekt texnologiyalari poygasida navbatdagi muhim burilish yuz berdi. Ilon Mask tomonidan asos solingan xAI kompaniyasining yangi Grok 4.5 modeli murakkab mantiqiy vazifalarni bajarish boʻyicha oʻtkazilgan Long-Horizon Terminal-Bench (LHTB) reytingida birinchi oʻrinni egalladi. Bu natija sunʼiy intellekt agentlarining nafaqat matn bilan ishlash, balki koʻp bosqichli muammolarni hal qilish qobiliyati yangi bosqichga chiqqanini anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Long-Horizon Terminal-Bench — bu sunʼiy intellekt modellarini terminal (buyruqlar satri) muhitida sinovdan oʻtkazuvchi maxsus platformadir. Unda tizimdan uzoq muddatli rejalashtirish, tahlil qilish va ketma-ket qarorlar qabul qilish talab etiladi. Grok 4.5 ushbu sinovlarda 0,505 oʻrtacha koʻrsatkichni qayd etib, 46 ta oʻta murakkab topshiriqdan 13 tasini muvaffaqiyatli yakunlashga muvaffaq boʻldi.
Raqobatchilardan oʻzib ketish va texnik oʻsishMazkur yutuqning ahamiyati shundaki, Grok 4.5 bozordagi eng kuchli hisoblangan modellarni ortda qoldirdi. Xususan, u Claude Sonnet 5, Opus 4.8, Fable 5 va hatto OpenAI kompaniyasining GPT-5.5 kabi gigantlarini ortda qoldirib, eng aqlli AI agenti maqomiga daʼvogarlik qilmoqda. Bu xAI jamoasining qisqa vaqt ichida algoritmlarni optimallashtirish borasida ulkan sakrashga erishganidan dalolat beradi.
Taqqoslash uchun, Grok modelining avvalgi 4.20 versiyasi ushbu benchmark doirasida birorta ham topshiriqni bajara olmagan edi. Bir necha oy ichida nol natijadan jahon yetakchiligigacha boʻlgan yoʻlni bosib oʻtilishi, Ilon Maskning hisoblash quvvatlariga (NVIDIA chiplari va superkompyuterlar) kiritgan ulkan investitsiyalari oʻz mevasini berayotganini koʻrsatmoqda.
Kelajakdagi imkoniyatlar va ahamiyatiGrok 4.5 modelining muvaffaqiyati shunchaki raqamlar emas, balki amaliy dasturlash va tizimli boshqaruvda inson oʻrnini bosa oladigan yordamchilar yaratish sari qoʻyilgan qadamdir. Terminal muhitida ishlash qobiliyati AI agentlariga murakkab server operatsiyalarini bajarish, dasturiy kodlardagi xatolarni mustaqil tuzatish va katta hajmdagi maʼlumotlar bazasini boshqarish imkonini beradi.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va dasturchilar uchun ham ushbu yangilik katta qiziqish uygʻotishi tabiiy. Hozirda Grok modellari asosan X (sobiq Twitter) platformasi orqali taqdim etilayotgan boʻlsa-da, uning API imkoniyatlari kelajakda mahalliy startaplar va texnologik yechimlar uchun kuchli poydevor boʻlishi mumkin. Ilon Maskning taʼkidlashicha, ushbu model nafaqat tezkor, balki mantiqiy xulosalar chiqarishda inson tafakkuriga har qachongidan ham yaqinroq kelgan.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, 2026-yilning iyul oyi yakunlari boʻyicha tuzilgan ushbu reyting sunʼiy intellekt olamidagi kuchlar muvozanatini oʻzgartirib yubordi. Endilikda boshqa texnologik korporatsiyalar, jumladan Google va Microsoft ham oʻz modellarining "uquvchanlik" darajasini oshirish boʻyicha jiddiyroq choralar koʻrishiga toʻgʻri keladi.
…