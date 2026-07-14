Ilon Maskning Grok 4.5 modeli murakkab vazifalar boʻyicha jahon reytingida peshqadam boʻldi

·44·Texno
Ilon Maskning Grok 4.5 modeli murakkab vazifalar boʻyicha jahon reytingida peshqadam boʻldi

Sunʼiy intellekt texnologiyalari poygasida navbatdagi muhim burilish yuz berdi. Ilon Mask tomonidan asos solingan xAI kompaniyasining yangi Grok 4.5 modeli murakkab mantiqiy vazifalarni bajarish boʻyicha oʻtkazilgan Long-Horizon Terminal-Bench (LHTB) reytingida birinchi oʻrinni egalladi. Bu natija sunʼiy intellekt agentlarining nafaqat matn bilan ishlash, balki koʻp bosqichli muammolarni hal qilish qobiliyati yangi bosqichga chiqqanini anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Long-Horizon Terminal-Bench — bu sunʼiy intellekt modellarini terminal (buyruqlar satri) muhitida sinovdan oʻtkazuvchi maxsus platformadir. Unda tizimdan uzoq muddatli rejalashtirish, tahlil qilish va ketma-ket qarorlar qabul qilish talab etiladi. Grok 4.5 ushbu sinovlarda 0,505 oʻrtacha koʻrsatkichni qayd etib, 46 ta oʻta murakkab topshiriqdan 13 tasini muvaffaqiyatli yakunlashga muvaffaq boʻldi.

Raqobatchilardan oʻzib ketish va texnik oʻsish

Mazkur yutuqning ahamiyati shundaki, Grok 4.5 bozordagi eng kuchli hisoblangan modellarni ortda qoldirdi. Xususan, u Claude Sonnet 5, Opus 4.8, Fable 5 va hatto OpenAI kompaniyasining GPT-5.5 kabi gigantlarini ortda qoldirib, eng aqlli AI agenti maqomiga daʼvogarlik qilmoqda. Bu xAI jamoasining qisqa vaqt ichida algoritmlarni optimallashtirish borasida ulkan sakrashga erishganidan dalolat beradi.

Taqqoslash uchun, Grok modelining avvalgi 4.20 versiyasi ushbu benchmark doirasida birorta ham topshiriqni bajara olmagan edi. Bir necha oy ichida nol natijadan jahon yetakchiligigacha boʻlgan yoʻlni bosib oʻtilishi, Ilon Maskning hisoblash quvvatlariga (NVIDIA chiplari va superkompyuterlar) kiritgan ulkan investitsiyalari oʻz mevasini berayotganini koʻrsatmoqda.

Kelajakdagi imkoniyatlar va ahamiyati

Grok 4.5 modelining muvaffaqiyati shunchaki raqamlar emas, balki amaliy dasturlash va tizimli boshqaruvda inson oʻrnini bosa oladigan yordamchilar yaratish sari qoʻyilgan qadamdir. Terminal muhitida ishlash qobiliyati AI agentlariga murakkab server operatsiyalarini bajarish, dasturiy kodlardagi xatolarni mustaqil tuzatish va katta hajmdagi maʼlumotlar bazasini boshqarish imkonini beradi.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va dasturchilar uchun ham ushbu yangilik katta qiziqish uygʻotishi tabiiy. Hozirda Grok modellari asosan X (sobiq Twitter) platformasi orqali taqdim etilayotgan boʻlsa-da, uning API imkoniyatlari kelajakda mahalliy startaplar va texnologik yechimlar uchun kuchli poydevor boʻlishi mumkin. Ilon Maskning taʼkidlashicha, ushbu model nafaqat tezkor, balki mantiqiy xulosalar chiqarishda inson tafakkuriga har qachongidan ham yaqinroq kelgan.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, 2026-yilning iyul oyi yakunlari boʻyicha tuzilgan ushbu reyting sunʼiy intellekt olamidagi kuchlar muvozanatini oʻzgartirib yubordi. Endilikda boshqa texnologik korporatsiyalar, jumladan Google va Microsoft ham oʻz modellarining "uquvchanlik" darajasini oshirish boʻyicha jiddiyroq choralar koʻrishiga toʻgʻri keladi.

GrokIlon MaskSunʼiy IntellektxAITexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

DeepSeek asoschisi dunyoning eng boy sunʼiy intellekt yaratuvchisiga aylandiDeepSeek asoschisi dunyoning eng boy sunʼiy intellekt yaratuvchisiga aylandiBugun, 17:58Dunyodagi ilk quyosh energiyasida yuruvchi poyezd sayyohlarni hayratga solmoqdaDunyodagi ilk quyosh energiyasida yuruvchi poyezd sayyohlarni hayratga solmoqdaBugun, 17:11Rossiyada yangi Tango samolyotlarini seriyali ishlab chiqarish masalasi chalkashlikka uchradiRossiyada yangi Tango samolyotlarini seriyali ishlab chiqarish masalasi chalkashlikka uchradiBugun, 16:54Sunʼiy intellekt mehnat bozoriga qanday taʼsir qiladi: Iqtisodchilar xavotirdaSunʼiy intellekt mehnat bozoriga qanday taʼsir qiladi: Iqtisodchilar xavotirdaBugun, 16:28Huawei jahon bozoriga qaytdi: Pura 90s Pro Max flagmani rasman taqdim etildiHuawei jahon bozoriga qaytdi: Pura 90s Pro Max flagmani rasman taqdim etildiBugun, 15:26WhatsApp foydalanuvchilari uchun yangilik: iOS va Android’da shaxsiy bulutli xotira yaratiladiWhatsApp foydalanuvchilari uchun yangilik: iOS va Android’da shaxsiy bulutli xotira yaratiladiBugun, 14:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi