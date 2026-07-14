NASA va Roskosmos hamkorligi: Soyuz MS-29 kemasi Xalqaro koinot stansiyasiga yoʻl olmoqda

·29·Texno
NASA va Roskosmos hamkorligi: Soyuz MS-29 kemasi Xalqaro koinot stansiyasiga yoʻl olmoqda

Koinot tadqiqotlari sohasida xalqaro hamkorlik yangi bosqichga chiqmoqda. NASA agentligi 14-iyul kuni Boyqoʻngʻir kosmodromidan uchirilishi rejalashtirilgan “Soyuz MS-29” boshqariladigan kosmik kemasining parvozini jonli efirda namoyish etishini e’lon qildi. Ushbu missiya nafaqat ilmiy ahamiyati, balki AQSH va Rossiya oʻrtasidagi koinot dasturlari doirasidagi barqaror aloqalarni namoyish etishi bilan ham diqqatga sazovordir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi missiya tarkibida NASA astronavti Anil Menon ilk bor koinotga yoʻl oladi. U orbitada Xalqaro koinot stansiyasining (XKS) 74 va 75-ekspeditsiyalari tarkibiga qoʻshiladi. Menonning koinotdagi faoliyati keng koʻlamli ilmiy dasturni oʻz ichiga olgan boʻlib, unda asosan vaznsizlik sharoitining inson salomatligiga ta’siri va yangi texnologiyalarni sinovdan oʻtkazishga e’tibor qaratiladi.

Tayyorgarlik jarayoni va oʻziga xos jihatlar

NASA tomonidan taqdim etilgan soʻnggi fotosuratlarda “Soyuz-2.1a” raketa-tashuvchisining start maydonchasiga olib chiqilishi va oʻrnatilishi jarayonlari aks etgan. Qizigʻi shundaki, raketaning yon tomonida missiyaga bagʻishlangan bolalar chizgan suratlarni koʻrish mumkin. Bu an’ana koinot parvozlariga boʻlgan ijtimoiy qiziqishni oshirish va yosh avlodni ilm-fanga jalb qilish maqsadini koʻzlaydi.

ixbt.com ma’lumotiga koʻra, ushbu parvozni kuzatish uchun NASA rahbari Jared Isaacman soʻnggi sakkiz yil ichida ilk bor Boyqoʻngʻir kosmodromiga tashrif buyurdi. Bu yuqori darajadagi tashrif ikki davlat oʻrtasidagi koinot sohasidagi diplomatik va texnik aloqalar hali ham yuqori darajada ekanligidan dalolat beradi.

XKSning kelajagi va muzokaralar

Missiya doirasida faqat texnik ishlar bilan cheklanib qolinmaydi. Roskosmos rahbari Dmitriy Bakanovning soʻzlariga koʻra, parvoz vaqtida NASA va Roskosmos rahbarlari oʻrtasida Xalqaro koinot stansiyasining kelajakdagi taqdiri boʻyicha muhim muzokaralar oʻtkazilishi rejalashtirilgan. Tomonlar stansiyadan foydalanish muddatini uzaytirish va hamkorlikdagi yangi loyihalarni muhokama qiladilar.

Oʻzbekistonlik koinot ishqibozlari uchun ham ushbu voqea qiziqarli, chunki Boyqoʻngʻir kosmodromi mintaqamizga yaqin joylashgan va bu yerdan amalga oshiriladigan parvozlar Markaziy Osiyo osmonida ham koʻpincha yorqin iz qoldiradi. NASA vakillari “Soyuz MS-29” missiyasi ikki tomonlama hamkorlikning muvaffaqiyatli namunasi boʻlib qolishini alohida ta’kidlamoqda.

Hozirda barcha tizimlar parvozga shay holatga keltirilgan. Mutaxassislar start oldidan barcha xavfsizlik choralarini qayta tekshiruvdan oʻtkazmoqdalar. Koinot kemasining XKS bilan tutashuvi va ekipajning stansiyaga oʻtishi ham toʻgʻridan-toʻgʻri translyatsiyalar orqali dunyo jamoatchiligiga koʻrsatib boriladi.

NASARoskosmosSoyuz MS-29XKSBoyqoʻngʻir
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada Apple, GitHub va Google xizmatlari faoliyatida keng koʻlamli uzilishlar kuzatildiRossiyada Apple, GitHub va Google xizmatlari faoliyatida keng koʻlamli uzilishlar kuzatildiBugun, 18:53DeepSeek asoschisi dunyoning eng boy sunʼiy intellekt yaratuvchisiga aylandiDeepSeek asoschisi dunyoning eng boy sunʼiy intellekt yaratuvchisiga aylandiBugun, 17:58Ilon Maskning Grok 4.5 modeli murakkab vazifalar boʻyicha jahon reytingida peshqadam boʻldiIlon Maskning Grok 4.5 modeli murakkab vazifalar boʻyicha jahon reytingida peshqadam boʻldiBugun, 17:26Dunyodagi ilk quyosh energiyasida yuruvchi poyezd sayyohlarni hayratga solmoqdaDunyodagi ilk quyosh energiyasida yuruvchi poyezd sayyohlarni hayratga solmoqdaBugun, 17:11Rossiyada yangi Tango samolyotlarini seriyali ishlab chiqarish masalasi chalkashlikka uchradiRossiyada yangi Tango samolyotlarini seriyali ishlab chiqarish masalasi chalkashlikka uchradiBugun, 16:54Sunʼiy intellekt mehnat bozoriga qanday taʼsir qiladi: Iqtisodchilar xavotirdaSunʼiy intellekt mehnat bozoriga qanday taʼsir qiladi: Iqtisodchilar xavotirdaBugun, 16:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi