NASA va Roskosmos hamkorligi: Soyuz MS-29 kemasi Xalqaro koinot stansiyasiga yoʻl olmoqda
Koinot tadqiqotlari sohasida xalqaro hamkorlik yangi bosqichga chiqmoqda. NASA agentligi 14-iyul kuni Boyqoʻngʻir kosmodromidan uchirilishi rejalashtirilgan “Soyuz MS-29” boshqariladigan kosmik kemasining parvozini jonli efirda namoyish etishini e’lon qildi. Ushbu missiya nafaqat ilmiy ahamiyati, balki AQSH va Rossiya oʻrtasidagi koinot dasturlari doirasidagi barqaror aloqalarni namoyish etishi bilan ham diqqatga sazovordir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi missiya tarkibida NASA astronavti Anil Menon ilk bor koinotga yoʻl oladi. U orbitada Xalqaro koinot stansiyasining (XKS) 74 va 75-ekspeditsiyalari tarkibiga qoʻshiladi. Menonning koinotdagi faoliyati keng koʻlamli ilmiy dasturni oʻz ichiga olgan boʻlib, unda asosan vaznsizlik sharoitining inson salomatligiga ta’siri va yangi texnologiyalarni sinovdan oʻtkazishga e’tibor qaratiladi.
Tayyorgarlik jarayoni va oʻziga xos jihatlarNASA tomonidan taqdim etilgan soʻnggi fotosuratlarda “Soyuz-2.1a” raketa-tashuvchisining start maydonchasiga olib chiqilishi va oʻrnatilishi jarayonlari aks etgan. Qizigʻi shundaki, raketaning yon tomonida missiyaga bagʻishlangan bolalar chizgan suratlarni koʻrish mumkin. Bu an’ana koinot parvozlariga boʻlgan ijtimoiy qiziqishni oshirish va yosh avlodni ilm-fanga jalb qilish maqsadini koʻzlaydi.
ixbt.com ma’lumotiga koʻra, ushbu parvozni kuzatish uchun NASA rahbari Jared Isaacman soʻnggi sakkiz yil ichida ilk bor Boyqoʻngʻir kosmodromiga tashrif buyurdi. Bu yuqori darajadagi tashrif ikki davlat oʻrtasidagi koinot sohasidagi diplomatik va texnik aloqalar hali ham yuqori darajada ekanligidan dalolat beradi.
XKSning kelajagi va muzokaralarMissiya doirasida faqat texnik ishlar bilan cheklanib qolinmaydi. Roskosmos rahbari Dmitriy Bakanovning soʻzlariga koʻra, parvoz vaqtida NASA va Roskosmos rahbarlari oʻrtasida Xalqaro koinot stansiyasining kelajakdagi taqdiri boʻyicha muhim muzokaralar oʻtkazilishi rejalashtirilgan. Tomonlar stansiyadan foydalanish muddatini uzaytirish va hamkorlikdagi yangi loyihalarni muhokama qiladilar.
Oʻzbekistonlik koinot ishqibozlari uchun ham ushbu voqea qiziqarli, chunki Boyqoʻngʻir kosmodromi mintaqamizga yaqin joylashgan va bu yerdan amalga oshiriladigan parvozlar Markaziy Osiyo osmonida ham koʻpincha yorqin iz qoldiradi. NASA vakillari “Soyuz MS-29” missiyasi ikki tomonlama hamkorlikning muvaffaqiyatli namunasi boʻlib qolishini alohida ta’kidlamoqda.
Hozirda barcha tizimlar parvozga shay holatga keltirilgan. Mutaxassislar start oldidan barcha xavfsizlik choralarini qayta tekshiruvdan oʻtkazmoqdalar. Koinot kemasining XKS bilan tutashuvi va ekipajning stansiyaga oʻtishi ham toʻgʻridan-toʻgʻri translyatsiyalar orqali dunyo jamoatchiligiga koʻrsatib boriladi.
…