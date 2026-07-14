Turkmanistonda nega O‘zbekiston SIM kartalariga qarshi reyd boshlandi?

·93·Dunyo
Turkmanistonda nega O‘zbekiston SIM kartalariga qarshi reyd boshlandi?

Turkmanistonning O‘zbekiston bilan chegaradosh hududlarida mahalliy huquq-tartibot idoralari O‘zbekiston mobil operatorlarining SIM kartalaridan foydalanayotgan fuqarolarni aniqlash bo‘yicha keng qamrovli reydlarni boshladi. Bu haqda “Ozodlik” radiosi xabar tarqatdi.

Ma’lum qilinishicha, tekshiruvlar asosan Toshhovuz viloyatidagi 60 dan ortiq aholi punktida o‘tkazilmoqda. So‘nggi kunlarda Diovar qishlog‘ida bir nechta oiladan O‘zbekistonga tegishli SIM kartalar musodara qilingani aytilmoqda.

Ayrim holatlarda qonunbuzarlarga ogohlantirish bilan cheklanilgan. Ammo aksariyat hollarda xorijiy mobil aloqa xizmatlaridan foydalanishda gumon qilingan shaxslarga katta miqdorda jarima yoki hatto qamoq jazosi qo‘llanishi mumkinligi haqida ogohlantirilgan.

Manbalarga ko‘ra, bunday choralar ayrim hollarda xorijiy aloqa xizmatlaridan foydalanish milliy xavfsizlikka tahdid sifatida baholanishi bilan izohlanmoqda.

Chegara hududida yashovchi fuqarolar esa O‘zbekiston operatorlarining SIM kartalari va Wi-Fi qurilmalaridan foydalanishga majbur bo‘layotganini aytishmoqda. Ular buni mahalliy aloqa tarmoqlarida internet sifati pastligi yoki ayrim hududlarda umuman ishlamasligi bilan izohlagan.

Ayrim foydalanuvchilarning ta’kidlashicha, O‘zbekiston mobil operatorlari taqdim etayotgan internet tezligi mahalliy xizmatlardan bir necha barobar yuqori. Shu bois mamlakatga qatnab turadigan ayrim shaxslar O‘zbekistondan SIM kartalar va routerlar olib kelib, ularni boshqalarga ham ulash bilan shug‘ullanadi.

Nashr ma’lumotiga ko‘ra, reydlarning kuchaytirilishiga Toshhovuz viloyatida bir erkak olti nafar farzandi va o‘z joniga qasd qilgani haqidagi xabar internet orqali keng tarqalgani sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkin. Ayrim taxminlarga ko‘ra, mazkur ma’lumot qo‘shni davlat mobil operatorlari orqali internetga chiqqan foydalanuvchilar tomonidan tarqatilgani gumon qilinmoqda.

Shu bilan birga, huquq-tartibot idoralarida O‘zbekiston SIM kartalarini masofadan aniqlaydigan maxsus texnik vositalar mavjud emasligi aytilmoqda. Shu sababli tekshiruvlar asosan joylardagi reydlar orqali amalga oshirilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilk bor: sud oltin baliqlarni huquqli jonzot deb tan oldiIlk bor: sud oltin baliqlarni huquqli jonzot deb tan oldiBugun, 18:02Erling Holandning yangi uy hayvoni tarmoqlarda ko‘pchilikning e’tiborini tortdiErling Holandning yangi uy hayvoni tarmoqlarda ko‘pchilikning e’tiborini tortdiBugun, 17:33Hindiston TIV Eron elchixonasi vakilini chaqirtirdiHindiston TIV Eron elchixonasi vakilini chaqirtirdiBugun, 16:21Qo‘lidagi oziq-ovqatidan ayrilgan bola surati ortidagi voqeaQo‘lidagi oziq-ovqatidan ayrilgan bola surati ortidagi voqeaBugun, 16:14Prezident maktabda kamsitilgan qizchani shaxsan o‘zi qo‘lidan ushlab maktabga olib kirdiPrezident maktabda kamsitilgan qizchani shaxsan o‘zi qo‘lidan ushlab maktabga olib kirdiBugun, 15:43Braziliya prezidenti g‘azabda: Braziliya samolyoti nega deyarli bo‘sh qaytdi?Braziliya prezidenti g‘azabda: Braziliya samolyoti nega deyarli bo‘sh qaytdi?Bugun, 15:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi