Ilk bor: sud oltin baliqlarni huquqli jonzot deb tan oldi

·43·Dunyo
Ilk bor: sud oltin baliqlarni huquqli jonzot deb tan oldi

Argentinada hayvonlar huquqini himoya qilish borasida tarixiy qaror qabul qilindi. Mamlakat sudi ilk bor Fede va Magi laqabli ikki oltin baliqni huquqlarga ega bo‘lgan hissiyotli jonivor sifatida tan oldi. Bu qaror nafaqat Argentinada, balki xalqaro miqyosda ham katta muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.

Ma’lum bo‘lishicha, oltin baliqlar Buenos Ayres shahridagi sushi restorani vitrinasida juda tor va noqulay akvariumda saqlangan. Quyosh nurlari to‘g‘ridan to‘g‘ri tushib turadigan ushbu joy hayvonlar uchun mutlaqo mos emasligiga jamoatchilik e’tibor qaratgan.

Shundan so‘ng hayvonlar huquqini himoya qiluvchi Jaulas Vacías tashkiloti sudga murojaat qildi. Da’voda baliqlarning saqlanish sharoiti mamlakatning hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabatni taqiqlovchi qonuni talablariga zid ekani ta’kidlangan.

Sud ishni ko‘rib chiqib, Fede va Magini zudlik bilan xavfsiz muhitga ko‘chirish haqida qaror chiqardi. Shu bilan birga, ularni shunchaki mulk emas, balki hissiyotga ega tirik mavjudot sifatida e’tirof etdi.

Qarordan so‘ng ikki baliq 40 litrlik kichik idishdan 2500 litr hajmga ega keng akvariumga ko‘chirildi. Endi ular maxsus sharoitda parvarish qilinib, munosib muhitda yashamoqda.

Mutaxassislar ta’kidlashicha, akvariumda baliq saqlashning o‘zi qonunga xilof emas. Biroq ularni tor joyda, yetarli ozuqa va qulay muhitsiz ushlash hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabat sifatida baholanishi mumkin.

Ekologlar fikricha, mazkur qaror kelgusida hayvonlar huquqini himoya qilish sohasidagi sud amaliyoti uchun muhim pretsedentga aylanishi mumkin. Shuningdek, u hayvonlarga nisbatan munosabatni qayta ko‘rib chiqishga turtki berishi ehtimoldan xoli emas.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkmanistonda nega O‘zbekiston SIM kartalariga qarshi reyd boshlandi?Turkmanistonda nega O‘zbekiston SIM kartalariga qarshi reyd boshlandi?Bugun, 18:07Erling Holandning yangi uy hayvoni tarmoqlarda ko‘pchilikning e’tiborini tortdiErling Holandning yangi uy hayvoni tarmoqlarda ko‘pchilikning e’tiborini tortdiBugun, 17:33Hindiston TIV Eron elchixonasi vakilini chaqirtirdiHindiston TIV Eron elchixonasi vakilini chaqirtirdiBugun, 16:21Qo‘lidagi oziq-ovqatidan ayrilgan bola surati ortidagi voqeaQo‘lidagi oziq-ovqatidan ayrilgan bola surati ortidagi voqeaBugun, 16:14Prezident maktabda kamsitilgan qizchani shaxsan o‘zi qo‘lidan ushlab maktabga olib kirdiPrezident maktabda kamsitilgan qizchani shaxsan o‘zi qo‘lidan ushlab maktabga olib kirdiBugun, 15:43Braziliya prezidenti g‘azabda: Braziliya samolyoti nega deyarli bo‘sh qaytdi?Braziliya prezidenti g‘azabda: Braziliya samolyoti nega deyarli bo‘sh qaytdi?Bugun, 15:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi