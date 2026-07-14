Qashqadaryoda tulki tirnagan erkak vafot etdi

·100·Jamiyat
Qashqadaryoda tulki tirnagan erkak vafot etdi

Qashqadaryo viloyatida tulki tirnagan fuqaroning vafot etgani haqidagi xabarlar ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda. Shu bilan birga, ayrim sahifalarda bir oilaning uch nafar a’zosida quturish kasalligi aniqlangani haqidagi ma’lumotlar tarqaldi. Viloyat Sog‘liqni saqlash boshqarmasi ushbu xabarlarni rad etib, rasmiy munosabat bildirdi.

Ma’lum qilinishicha, Kitob tumanida yashovchi 1979 yilda tug‘ilgan fuqaro 10 iyul kuni xavfli yuqumli kasallik gumoni bilan shifoxonaga yotqizilgan. Epidemiologik tekshiruvlar davomida uni taxminan bir oy avval tulki bolasi tirnagani ma’lum bo‘lgan.

Afsuski, bemor 11 iyul kuni vafot etgan. Hozirda uning o‘limiga aniq nima sabab bo‘lganini belgilash maqsadida sud-tibbiy ekspertiza tayinlangan.

Shuningdek, mazkur hududda yashovchi yana uch nafar fuqaro ehtiyot chorasi sifatida to‘liq tibbiy ko‘rikdan o‘tkazilgan. Mutaxassislar ularda quturish kasalligiga xos klinik belgilar aniqlanmaganini ma’lum qildi. Ayni paytda ushbu shaxslar shifokorlar kuzatuviga olingan va profilaktik emlash tadbirlari olib borilmoqda.

Viloyat Sog‘liqni saqlash boshqarmasi, Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati hamda veterinariya mutaxassislari hamkorlikda epidemiologik vaziyatni doimiy nazorat qilib borayotganini bildirdi.

Rasmiylar aholidan tasdiqlanmagan xabarlarga ishonmaslikni, ijtimoiy tarmoqlarda asossiz ma’lumotlarni tarqatmaslikni so‘radi.

KashkadaryaKitob
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gilamda oltin: NKMK ishchisi qanday fosh bo‘lgan edi?Gilamda oltin: NKMK ishchisi qanday fosh bo‘lgan edi?Bugun, 18:49Bola og‘ziga latta tiqqan tarbiyachi ishlaydigan bog‘cha endi faoliyat yuritmaydiBola og‘ziga latta tiqqan tarbiyachi ishlaydigan bog‘cha endi faoliyat yuritmaydiBugun, 18:08Suv skuterida uchmoqchi bo‘lgan FVV xodimi cho‘ka boshladiSuv skuterida uchmoqchi bo‘lgan FVV xodimi cho‘ka boshladiBugun, 15:50Toshkentda parkovka pulini to‘lamaganlarni jarimaga tortish taklif etildiToshkentda parkovka pulini to‘lamaganlarni jarimaga tortish taklif etildiBugun, 13:55Toshkent hayvonot bog‘ida sherlarga nomaqbul harakat qilgan erkak jamoatchilikning tanqidiga uchradi (video)Toshkent hayvonot bog‘ida sherlarga nomaqbul harakat qilgan erkak jamoatchilikning tanqidiga uchradi (video)Bugun, 13:50“Ravshan Zolotoy” bo‘yicha qidiruv bekor qilindi“Ravshan Zolotoy” bo‘yicha qidiruv bekor qilindiBugun, 13:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi