Bola og‘ziga latta tiqqan tarbiyachi ishlaydigan bog‘cha endi faoliyat yuritmaydi

·55·Jamiyat
Bola og‘ziga latta tiqqan tarbiyachi ishlaydigan bog‘cha endi faoliyat yuritmaydi

Avvalroq Toshkent shahridagi xususiy bog‘chalardan birida tarbiyachi bolaning og‘ziga latta tiqib, unga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo‘lgani aks etgan holat jamoatchilikda keng muhokamalarga sabab bo‘lgan edi. Keyinchalik mazkur voqea yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgani haqida ham xabar berilgan. Endi esa ushbu hodisadan so‘ng “Rayyan Kids Land” nomli bog‘chaning faoliyati rasman to‘xtatildi. Bu haqda Toshkent shahar sudlari axborot berdi.

Ma’lum qilinishicha, bugun — 14 iyul kuni Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudida O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligining javobgar sifatida jalb etilgan “Rayyan Kids Land” oilaviy korxonasiga nisbatan nodavlat ta’lim xizmatlarini ko‘rsatish uchun berilgan litsenziyani bekor qilish haqidagi arizasi ko‘rib chiqildi.

Sud majlisi davomida ish materiallari o‘rganilib, tomonlarning fikrlari eshitildi. Muhokama yakunida sudning hal qiluv qarori bilan mazkur oilaviy korxonaga nodavlat ta’lim xizmatlarini amalga oshirish uchun 2025 yil 13 avgust kuni berilgan litsenziya bekor qilindi.

Shu bilan mazkur bog‘chaning ta’lim faoliyatini amalga oshirish huquqi tugatildi.

Shuningdek, sud majlisi yakunida raislik qiluvchi sudya tomonidan qabul qilingan sud hujjatining mazmuni, shuningdek, ushbu qaror ustidan shikoyat qilish tartibi va qonunchilikda belgilangan muddatlar ishtirokchilarga batafsil tushuntirilgani ma’lum qilindi.

TashkentRayyan Kids LandO'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gilamda oltin: NKMK ishchisi qanday fosh bo‘lgan edi?Gilamda oltin: NKMK ishchisi qanday fosh bo‘lgan edi?Bugun, 18:49Qashqadaryoda tulki tirnagan erkak vafot etdiQashqadaryoda tulki tirnagan erkak vafot etdiBugun, 18:10Suv skuterida uchmoqchi bo‘lgan FVV xodimi cho‘ka boshladiSuv skuterida uchmoqchi bo‘lgan FVV xodimi cho‘ka boshladiBugun, 15:50Toshkentda parkovka pulini to‘lamaganlarni jarimaga tortish taklif etildiToshkentda parkovka pulini to‘lamaganlarni jarimaga tortish taklif etildiBugun, 13:55Toshkent hayvonot bog‘ida sherlarga nomaqbul harakat qilgan erkak jamoatchilikning tanqidiga uchradi (video)Toshkent hayvonot bog‘ida sherlarga nomaqbul harakat qilgan erkak jamoatchilikning tanqidiga uchradi (video)Bugun, 13:50“Ravshan Zolotoy” bo‘yicha qidiruv bekor qilindi“Ravshan Zolotoy” bo‘yicha qidiruv bekor qilindiBugun, 13:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi