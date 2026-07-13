Istak ortidan quvish nega odamni charchatadi? Buning "sir"i boshqa joyda

·1·Foydali
Istak ortidan quvish nega odamni charchatadi? Buning "sir"i boshqa joyda

Inson ba’zan pul, muvaffaqiyat, munosabat yoki e’tirofni hayotidagi eng katta maqsad deb o‘ylaydi. Ammo aslida u ko‘pincha narsaning o‘zini emas, o‘sha narsa keltirib beradi deb ishongan ichki holatni izlaydi: xotirjamlik, sevgi, erkinlik, xavfsizlik va quvonch.

Biz nimani xohlayapmiz: natijanimi yoki hisni?

Ko‘pchilik insonlar “ko‘proq pul topsam, xotirjam bo‘laman”, “munosabatim yaxshi bo‘lsa, o‘zimni sevilgandek his qilaman”, “muvaffaqiyatga erishsam, qadrim oshadi” deb o‘ylaydi.

Lekin bu yerda muhim bir savol bor: biz haqiqatan ham pul, maqom yoki e’tirofni xohlayapmizmi? Yoki ular orqali paydo bo‘ladi deb o‘ylagan ichki holatnimi?

Aksariyat hollarda insonning chuqur istagi tashqi natijada emas, ichki tuyg‘uda yashiringan bo‘ladi.

Istakka qattiq yopishish nega charchatadi?

Biror narsaga haddan tashqari muhtojlik bilan yopishib olish insonni ichki bosimga tushiradi. U natijani kutishni emas, unga bog‘lanib qolishni boshlaydi.

Bu holatda har bir kechikish xavotirga, har bir to‘siq umidsizlikka, har bir noaniqlik esa ichki zo‘riqishga aylanadi.

Istak qanchalik qattiq ushlab turilsa, u shunchalik og‘ir yukka aylanishi mumkin.

Shuning uchun ba’zan inson maqsadiga yaqinlashish o‘rniga, aynan shu maqsad haqidagi xavotirlar ichida qolib ketadi. Ha, miya “men reja qilyapman” deydi, lekin asab tizimi “biz favqulodda rejimdamiz” deb signal beradi.

Xotirjamlikni keyinga qoldirmaslik

Eng qiziq nuqta shu yerda boshlanadi: inson izlayotgan ichki holatni faqat maqsadga yetgandan keyin emas, hozirning o‘zida ham his qilishni o‘rganishi mumkin.

Bu degani maqsadlardan voz kechish emas. Aksincha, maqsad sari ichki zo‘riqishsiz harakat qilishdir.

Masalan:

Tashqi istak

Aslida izlanayotgan holat

Pul

xavfsizlik va erkinlik

Munosabat

sevgi va qabul qilinish

Muvaffaqiyat

qadr va ishonch

E’tirof

ko‘rinish va tan olinish

Yangi hayot

ichki yengillik

Inson mana shu holatlarni hozir his qilishni o‘rgansa, hayotga munosabati ham o‘zgara boshlaydi.

Qarshilik kamaysa, yo‘l ochiladi

Ichki qarshilik ko‘pincha “bu narsa bo‘lmasa, men baxtli bo‘lolmayman” degan ishonchdan tug‘iladi. Shu fikr insonni natijaga qaram qilib qo‘yadi.

Ammo inson o‘zini hozirning o‘zida to‘liqroq, xotirjamroq va erkinroq his qila boshlasa, natijaga bo‘lgan munosabat ham o‘zgaradi. U endi maqsadni qo‘rquv bilan emas, xotirjam kuch bilan quvlaydi.

Paradoks shundaki, biror natijaga o‘ta qattiq muhtojlik kamayganda, inson unga yetishish uchun ancha aniq, yengil va barqaror harakat qila boshlaydi.

Istakni qo‘yib yuborish — taslim bo‘lish emas

Ko‘pchilik “qo‘yib yuborish”ni maqsaddan voz kechish deb tushunadi. Aslida esa bu natijaga bog‘lanib qolmasdan, harakatni davom ettirishdir.

Istak bor. Reja bor. Harakat bor. Lekin ichki zo‘riqish, haddan tashqari qo‘rquv va “faqat shu bo‘lsagina yaxshi bo‘ladi” degan qaramlik yo‘q.

Bu holat insonni kuchsiz emas, aksincha, ancha erkin va barqaror qiladi.

Eng katta o‘zgarish ichkaridan boshlanadi

Pul, munosabatlar, muvaffaqiyat va e’tirof inson hayotida muhim o‘rin tutishi mumkin. Ammo ularning ortidan quvishdan avval, inson o‘zi nimani his qilishni xohlayotganini anglab olishi kerak.

Chunki ba’zan biz butun hayotimiz davomida biror narsaning o‘zini emas, o‘sha narsa va’da qilgandek tuyulgan ichki tinchlikni izlab yuramiz.

Savol shunda: siz hozir quvayotgan maqsadingiz ortida aslida qanday hisni izlayapsiz?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anomal issiqda Konditsionerni qanday to‘g‘ri ishlatish kerak?Anomal issiqda Konditsionerni qanday to‘g‘ri ishlatish kerak?Kecha, 23:36Bakteriyalar oltin ishlab chiqaradimi? Olimlar qiziqarli haqiqatni tushuntirdiBakteriyalar oltin ishlab chiqaradimi? Olimlar qiziqarli haqiqatni tushuntirdiKecha, 18:34Hayotni mo‘jizaga aylantirish mumkinmi: javob ichki holatdan boshlanadi...Hayotni mo‘jizaga aylantirish mumkinmi: javob ichki holatdan boshlanadi...10.07, 20:49Orzudagi hayotga to‘siq bo‘layotgan narsa: hammasi tashqi voqelikda emasOrzudagi hayotga to‘siq bo‘layotgan narsa: hammasi tashqi voqelikda emas10.07, 18:01Taksichilar haqida kutilmagan fakt: Garvard tadqiqoti hayratlantirdiTaksichilar haqida kutilmagan fakt: Garvard tadqiqoti hayratlantirdi09.07, 17:26Pulni quvish emas: boylikka olib boruvchi 7 fikr...Pulni quvish emas: boylikka olib boruvchi 7 fikr...07.07, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
24 iyunda tug‘ilganlar siri: Ong osti kodlari, yashirin talantlar va omad formulasi
24 iyunda tug‘ilganlar siri: Ong osti kodlari, yashirin talantlar va omad formulasi
27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...
27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...
Har kuni muzqaymoq yesangiz, tanangizda 4 ta o‘zgarish yuz beradi
Har kuni muzqaymoq yesangiz, tanangizda 4 ta o‘zgarish yuz beradi
26 iyun: Siz bilmagan «Omad kodi», yashirin qudrat va pul oqimi sirlari!
26 iyun: Siz bilmagan «Omad kodi», yashirin qudrat va pul oqimi sirlari!
Qancha ishlasangiz ham, nega pul ko‘paymaydi?
Qancha ishlasangiz ham, nega pul ko‘paymaydi?