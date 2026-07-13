Istak ortidan quvish nega odamni charchatadi? Buning "sir"i boshqa joyda
Inson ba’zan pul, muvaffaqiyat, munosabat yoki e’tirofni hayotidagi eng katta maqsad deb o‘ylaydi. Ammo aslida u ko‘pincha narsaning o‘zini emas, o‘sha narsa keltirib beradi deb ishongan ichki holatni izlaydi: xotirjamlik, sevgi, erkinlik, xavfsizlik va quvonch.
Biz nimani xohlayapmiz: natijanimi yoki hisni?
Ko‘pchilik insonlar “ko‘proq pul topsam, xotirjam bo‘laman”, “munosabatim yaxshi bo‘lsa, o‘zimni sevilgandek his qilaman”, “muvaffaqiyatga erishsam, qadrim oshadi” deb o‘ylaydi.
Lekin bu yerda muhim bir savol bor: biz haqiqatan ham pul, maqom yoki e’tirofni xohlayapmizmi? Yoki ular orqali paydo bo‘ladi deb o‘ylagan ichki holatnimi?
Aksariyat hollarda insonning chuqur istagi tashqi natijada emas, ichki tuyg‘uda yashiringan bo‘ladi.
Istakka qattiq yopishish nega charchatadi?
Biror narsaga haddan tashqari muhtojlik bilan yopishib olish insonni ichki bosimga tushiradi. U natijani kutishni emas, unga bog‘lanib qolishni boshlaydi.
Bu holatda har bir kechikish xavotirga, har bir to‘siq umidsizlikka, har bir noaniqlik esa ichki zo‘riqishga aylanadi.
Istak qanchalik qattiq ushlab turilsa, u shunchalik og‘ir yukka aylanishi mumkin.
Shuning uchun ba’zan inson maqsadiga yaqinlashish o‘rniga, aynan shu maqsad haqidagi xavotirlar ichida qolib ketadi. Ha, miya “men reja qilyapman” deydi, lekin asab tizimi “biz favqulodda rejimdamiz” deb signal beradi.
Xotirjamlikni keyinga qoldirmaslik
Eng qiziq nuqta shu yerda boshlanadi: inson izlayotgan ichki holatni faqat maqsadga yetgandan keyin emas, hozirning o‘zida ham his qilishni o‘rganishi mumkin.
Bu degani maqsadlardan voz kechish emas. Aksincha, maqsad sari ichki zo‘riqishsiz harakat qilishdir.
Masalan:
Tashqi istak
Aslida izlanayotgan holat
Pul
xavfsizlik va erkinlik
Munosabat
sevgi va qabul qilinish
Muvaffaqiyat
qadr va ishonch
E’tirof
ko‘rinish va tan olinish
Yangi hayot
ichki yengillik
Inson mana shu holatlarni hozir his qilishni o‘rgansa, hayotga munosabati ham o‘zgara boshlaydi.
Qarshilik kamaysa, yo‘l ochiladi
Ichki qarshilik ko‘pincha “bu narsa bo‘lmasa, men baxtli bo‘lolmayman” degan ishonchdan tug‘iladi. Shu fikr insonni natijaga qaram qilib qo‘yadi.
Ammo inson o‘zini hozirning o‘zida to‘liqroq, xotirjamroq va erkinroq his qila boshlasa, natijaga bo‘lgan munosabat ham o‘zgaradi. U endi maqsadni qo‘rquv bilan emas, xotirjam kuch bilan quvlaydi.
Paradoks shundaki, biror natijaga o‘ta qattiq muhtojlik kamayganda, inson unga yetishish uchun ancha aniq, yengil va barqaror harakat qila boshlaydi.
Istakni qo‘yib yuborish — taslim bo‘lish emas
Ko‘pchilik “qo‘yib yuborish”ni maqsaddan voz kechish deb tushunadi. Aslida esa bu natijaga bog‘lanib qolmasdan, harakatni davom ettirishdir.
Istak bor. Reja bor. Harakat bor. Lekin ichki zo‘riqish, haddan tashqari qo‘rquv va “faqat shu bo‘lsagina yaxshi bo‘ladi” degan qaramlik yo‘q.
Bu holat insonni kuchsiz emas, aksincha, ancha erkin va barqaror qiladi.
Eng katta o‘zgarish ichkaridan boshlanadi
Pul, munosabatlar, muvaffaqiyat va e’tirof inson hayotida muhim o‘rin tutishi mumkin. Ammo ularning ortidan quvishdan avval, inson o‘zi nimani his qilishni xohlayotganini anglab olishi kerak.
Chunki ba’zan biz butun hayotimiz davomida biror narsaning o‘zini emas, o‘sha narsa va’da qilgandek tuyulgan ichki tinchlikni izlab yuramiz.
Savol shunda: siz hozir quvayotgan maqsadingiz ortida aslida qanday hisni izlayapsiz?
…