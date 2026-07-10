Orzudagi hayotga to‘siq bo‘layotgan narsa: hammasi tashqi voqelikda emas

·0·Foydali
Orzudagi hayotga to‘siq bo‘layotgan narsa: hammasi tashqi voqelikda emas

Inson ko‘pincha o‘z hayotidagi muammolarni tashqi vaziyatlar, odamlar yoki sharoitlar bilan bog‘laydi. Ammo ba’zan eng katta to‘siq tashqarida emas, o‘zimizning ichki reaksiyalarimizda yashiringan bo‘ladi.

Salbiy munosabat, tez xafa bo‘lish, qo‘rquv va norozilik insonning holatini o‘zgartiradi. Holat o‘zgarsa, qarorlar, munosabatlar va hayotga qarash ham o‘zgaradi.

Hammasi reaksiyadan boshlanadi

Orzudagi hayotga yetishish uchun faqat tashqi sharoitni o‘zgartirish yetarli emas.

Chunki inson bir xil vaziyatga turlicha munosabat bildirishi mumkin. Kimdir muammodan kuch oladi, kimdir esa unda butunlay sinib qoladi.

Ana shu farqni ko‘p hollarda voqeaning o‘zi emas, insonning ichki holati belgilaydi.

Voqelikmi yoki holat?

Ko‘pchilik voqelik inson holatiga ta’sir qiladi, deb o‘ylaydi. Ya’ni yaxshi kun bo‘lsa — kayfiyat yaxshi, muammo bo‘lsa — hayot og‘ir.

Ammo boshqa tomon ham bor: insonning ichki holati uning voqelikni qanday qabul qilishini belgilaydi.

Xotirjam odam bir vaziyatda imkoniyat ko‘radi. Salbiy holatdagi odam esa o‘sha joyda faqat xavf, xafagarchilik yoki umidsizlikni ko‘rishi mumkin.

Salbiylik tozalansa, hayot boshqacha ko‘rinadi

Salbiy reaksiyalar kamaygan sari inson o‘zini yengilroq his qila boshlaydi.

Avval asabiylashtirgan narsalar unchalik kuchli ta’sir qilmaydi. Boshqalarning gapi, kutilmagan muammolar yoki kundalik qiyinchiliklar insonni avvalgidek izdan chiqara olmaydi.

Shu paytda hayotga bo‘lgan qiziqish, zavq va ichki erkinlik qaytishi mumkin.

Tekis holat — kuch manbai

Inson o‘zini barqaror his qilganda, qarorlari ham aniqroq bo‘ladi.

U hissiyotga berilib emas, vaziyatni anglab harakat qiladi. Bu esa munosabatlarda, ishda, moliyaviy qarorlarda va shaxsiy maqsadlarda katta farq yaratadi.

Hech kim va hech narsa uni osonlikcha ichki muvozanatdan chiqara olmasa, inson o‘z yo‘lini yanada xotirjam va ishonch bilan davom ettiradi.

Orzudagi hayot ichki holatdan boshlanadi

Orzudagi hayot faqat katta pul, yaxshi ish yoki ideal sharoit emas. U, avvalo, inson o‘zini qanday his qilishi, hayotga qanday munosabatda bo‘lishi va har bir voqeaga qanday javob qaytarishidan boshlanadi.

Salbiy reaksiyalarni kamaytirish — bu o‘zini bosish emas. Bu o‘zini anglash, vaziyatga ongli qarash va hayotni boshqa nuqtadan ko‘ra boshlashdir.

Ba’zan insonni orzusidagi hayotdan ajratib turgan eng katta devor tashqi dunyo emas, aynan uning o‘z ichidagi salbiy reaksiyalar bo‘ladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Taksichilar haqida kutilmagan fakt: Garvard tadqiqoti hayratlantirdiTaksichilar haqida kutilmagan fakt: Garvard tadqiqoti hayratlantirdiKecha, 17:26Pulni quvish emas: boylikka olib boruvchi 7 fikr...Pulni quvish emas: boylikka olib boruvchi 7 fikr...07.07, 18:26His-tuyg‘ular va istaklarning moddiylashuvi qanday ro‘y beradi?His-tuyg‘ular va istaklarning moddiylashuvi qanday ro‘y beradi?05.07, 19:06Qancha ishlasangiz ham, nega pul ko‘paymaydi?Qancha ishlasangiz ham, nega pul ko‘paymaydi?05.07, 18:23Ko‘p pul inson hayotini qay tarzda o‘zgartirishi mumkin?Ko‘p pul inson hayotini qay tarzda o‘zgartirishi mumkin?05.07, 11:52Tanamiz bizdan nimani kutadi? 11 muhim eslatma...Tanamiz bizdan nimani kutadi? 11 muhim eslatma...05.07, 10:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
24 iyunda tug‘ilganlar siri: Ong osti kodlari, yashirin talantlar va omad formulasi
24 iyunda tug‘ilganlar siri: Ong osti kodlari, yashirin talantlar va omad formulasi
27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...
27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...
Har kuni muzqaymoq yesangiz, tanangizda 4 ta o‘zgarish yuz beradi
Har kuni muzqaymoq yesangiz, tanangizda 4 ta o‘zgarish yuz beradi
26 iyun: Siz bilmagan «Omad kodi», yashirin qudrat va pul oqimi sirlari!
26 iyun: Siz bilmagan «Omad kodi», yashirin qudrat va pul oqimi sirlari!