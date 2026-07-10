Orzudagi hayotga to‘siq bo‘layotgan narsa: hammasi tashqi voqelikda emas
Inson ko‘pincha o‘z hayotidagi muammolarni tashqi vaziyatlar, odamlar yoki sharoitlar bilan bog‘laydi. Ammo ba’zan eng katta to‘siq tashqarida emas, o‘zimizning ichki reaksiyalarimizda yashiringan bo‘ladi.
Salbiy munosabat, tez xafa bo‘lish, qo‘rquv va norozilik insonning holatini o‘zgartiradi. Holat o‘zgarsa, qarorlar, munosabatlar va hayotga qarash ham o‘zgaradi.
Hammasi reaksiyadan boshlanadi
Orzudagi hayotga yetishish uchun faqat tashqi sharoitni o‘zgartirish yetarli emas.
Chunki inson bir xil vaziyatga turlicha munosabat bildirishi mumkin. Kimdir muammodan kuch oladi, kimdir esa unda butunlay sinib qoladi.
Ana shu farqni ko‘p hollarda voqeaning o‘zi emas, insonning ichki holati belgilaydi.
Voqelikmi yoki holat?
Ko‘pchilik voqelik inson holatiga ta’sir qiladi, deb o‘ylaydi. Ya’ni yaxshi kun bo‘lsa — kayfiyat yaxshi, muammo bo‘lsa — hayot og‘ir.
Ammo boshqa tomon ham bor: insonning ichki holati uning voqelikni qanday qabul qilishini belgilaydi.
Xotirjam odam bir vaziyatda imkoniyat ko‘radi. Salbiy holatdagi odam esa o‘sha joyda faqat xavf, xafagarchilik yoki umidsizlikni ko‘rishi mumkin.
Salbiylik tozalansa, hayot boshqacha ko‘rinadi
Salbiy reaksiyalar kamaygan sari inson o‘zini yengilroq his qila boshlaydi.
Avval asabiylashtirgan narsalar unchalik kuchli ta’sir qilmaydi. Boshqalarning gapi, kutilmagan muammolar yoki kundalik qiyinchiliklar insonni avvalgidek izdan chiqara olmaydi.
Shu paytda hayotga bo‘lgan qiziqish, zavq va ichki erkinlik qaytishi mumkin.
Tekis holat — kuch manbai
Inson o‘zini barqaror his qilganda, qarorlari ham aniqroq bo‘ladi.
U hissiyotga berilib emas, vaziyatni anglab harakat qiladi. Bu esa munosabatlarda, ishda, moliyaviy qarorlarda va shaxsiy maqsadlarda katta farq yaratadi.
Hech kim va hech narsa uni osonlikcha ichki muvozanatdan chiqara olmasa, inson o‘z yo‘lini yanada xotirjam va ishonch bilan davom ettiradi.
Orzudagi hayot ichki holatdan boshlanadi
Orzudagi hayot faqat katta pul, yaxshi ish yoki ideal sharoit emas. U, avvalo, inson o‘zini qanday his qilishi, hayotga qanday munosabatda bo‘lishi va har bir voqeaga qanday javob qaytarishidan boshlanadi.
Salbiy reaksiyalarni kamaytirish — bu o‘zini bosish emas. Bu o‘zini anglash, vaziyatga ongli qarash va hayotni boshqa nuqtadan ko‘ra boshlashdir.
Ba’zan insonni orzusidagi hayotdan ajratib turgan eng katta devor tashqi dunyo emas, aynan uning o‘z ichidagi salbiy reaksiyalar bo‘ladi.
…