«Real» UYEFAdan «Barselona»ni 30 dan ortiq sovrinidan mahrum etishni talab qildi
Ispaniya futbolida haqiqiy vulqon uyg‘ondi. Madridning «Real» klubi Yevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqi (UYEFA)ga rasmiy murojaat yo‘llab, o‘z tarixidagi eng keskin talablardan birini ilgari surdi. «Qaymoqranglilar» azaliy raqibi «Barselona»ni Xose Mariya Enrikes Negreyra faoliyat yuritgan davrda qo‘lga kiritgan barcha sovrinlaridan mahrum etishni so‘ramoqda.
Zamin.uz ushbu shov-shuvli murojaat tafsilotlari va futbol olamini larzaga solayotgan «Negreyra ishi»ning so‘nggi tafsilotlarini taqdim etadi.
«Real Madrid»ning UYEFAga kutilmagan murojaati
Ispaniyaning nufuzli AS nashri tarqatgan xabarga ko‘ra, «Real» rahbariyati «Barselona»ga qarshi kurashni yangi bosqichga olib chiqdi. Madridliklar UYEFAdan kataloniyaliklarning 2001 yildan 2018 yilgacha bo‘lgan davrda qo‘lga kiritgan barcha kuboklarini bekor qilishni talab qilmoqda.
Bunga asosiy sabab sifatida ushbu yillar davomida Ispaniya Hakamlar texnik qo‘mitasi vitse-prezidenti bo‘lib ishlagan Xose Mariya Enrikes Negreyra atrofidagi korrupsion mojarolar ko‘rsatilgan.
«Negreyra ishi» nima o‘zi?
Eslatib o‘tamiz, 2023 yilda «Barselona» klubiga nisbatan tizimli ravishda pora berish bilan bog‘liq ayblovlar qo‘yilgan edi.
Ommaviy axborot vositalarining tergov ma’lumotlariga tayanib yozishicha, 2001–2018 yillar oralig‘ida «Barselona» rahbariyati turli vositachi kompaniyalar orqali hakamlar qo‘mitasi mutasaddisi Negreyraning hisob raqamlariga millionlab yevro pul o‘tkazib kelgan. Madrid klubining fikricha, bu to‘lovlar uchrashuvlarda hakamlar qarorlarining «Barselona» foydasiga chiqarilishini ta’minlashga qaratilgan.
Xavf ostida qolgan 30 dan ortiq sovrin
Agar UYEFA «Real»ning ushbu talabini qondirsa, bu jahon futboli tarixidagi eng yirik jazo va misli ko‘rilmagan sensatsiyaga aylanadi. Chunki Negreyra davrida «Barselona» o‘z tarixidagi eng muvaffaqiyatli va oltin davrini boshdan kechirgan edi.
Aynan 2001–2018 yillarda «ko‘k-anorranglilar» tomonidan qo‘lga kiritilgan va hozirda bekor qilinishi so‘ralayotgan asosiy sovrinlar:
Musobaqa turi
Qo‘lga kiritilgan sovrinlar soni
La Liga (Ispaniya chempionligi)
9 marta chempionlik
UYEFA Chempionlar Ligasi
4 marta g‘oliblik
Boshqa kuboklar (Qirol kubogi va h.k.)
17 tadan ortiq sovrin
Umumiy sovrinlar soni
30 dan ortiq kubok
Bugungi holat: Raqobat maydondan tashqarida ham qizg‘in
Mojarolar qanchalik kuchli bo‘lmasin, bu ikki grand o‘rtasidagi maydondagi kurash susaygani yo‘q. Kuni kecha yakunlangan 2025/2026 yilgi mavsum natijalariga ko‘ra, vaziyat quyidagicha ko‘rinish olgan:
«Barselona» — mavsumni a’lo darajada o‘tkazib, Ispaniya La Ligasining amaldagi chempioni bo‘lib turibdi.
«Real Madrid» — kuchli kurashda chempionlikni boy berib, mavsumni ikkinchi o‘rinda yakunladi.
Maydondagi bahslarda imkoniyatni boy bergan «Real» endilikda adolatni sud zallari va xalqaro sport tashkilotlari darajasida tiklashga harakat qilmoqda. Agar UYEFA ushbu murojaatni jiddiy o‘rganib chiqsa, nafaqat «Barselona», balki butun Yevropa futbolining yaqin tarixi butunlay qayta yozilishi mumkin.
…