«Real» UYEFAdan «Barselona»ni 30 dan ortiq sovrinidan mahrum etishni talab qildi

·42·Sport
«Real» UYEFAdan «Barselona»ni 30 dan ortiq sovrinidan mahrum etishni talab qildi

Ispaniya futbolida haqiqiy vulqon uyg‘ondi. Madridning «Real» klubi Yevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqi (UYEFA)ga rasmiy murojaat yo‘llab, o‘z tarixidagi eng keskin talablardan birini ilgari surdi. «Qaymoqranglilar» azaliy raqibi «Barselona»ni Xose Mariya Enrikes Negreyra faoliyat yuritgan davrda qo‘lga kiritgan barcha sovrinlaridan mahrum etishni so‘ramoqda.

Zamin.uz ushbu shov-shuvli murojaat tafsilotlari va futbol olamini larzaga solayotgan «Negreyra ishi»ning so‘nggi tafsilotlarini taqdim etadi.

«Real Madrid»ning UYEFAga kutilmagan murojaati

Ispaniyaning nufuzli AS nashri tarqatgan xabarga ko‘ra, «Real» rahbariyati «Barselona»ga qarshi kurashni yangi bosqichga olib chiqdi. Madridliklar UYEFAdan kataloniyaliklarning 2001 yildan 2018 yilgacha bo‘lgan davrda qo‘lga kiritgan barcha kuboklarini bekor qilishni talab qilmoqda.

Bunga asosiy sabab sifatida ushbu yillar davomida Ispaniya Hakamlar texnik qo‘mitasi vitse-prezidenti bo‘lib ishlagan Xose Mariya Enrikes Negreyra atrofidagi korrupsion mojarolar ko‘rsatilgan.

«Negreyra ishi» nima o‘zi?

Eslatib o‘tamiz, 2023 yilda «Barselona» klubiga nisbatan tizimli ravishda pora berish bilan bog‘liq ayblovlar qo‘yilgan edi.

Ommaviy axborot vositalarining tergov ma’lumotlariga tayanib yozishicha, 2001–2018 yillar oralig‘ida «Barselona» rahbariyati turli vositachi kompaniyalar orqali hakamlar qo‘mitasi mutasaddisi Negreyraning hisob raqamlariga millionlab yevro pul o‘tkazib kelgan. Madrid klubining fikricha, bu to‘lovlar uchrashuvlarda hakamlar qarorlarining «Barselona» foydasiga chiqarilishini ta’minlashga qaratilgan.

Xavf ostida qolgan 30 dan ortiq sovrin

Agar UYEFA «Real»ning ushbu talabini qondirsa, bu jahon futboli tarixidagi eng yirik jazo va misli ko‘rilmagan sensatsiyaga aylanadi. Chunki Negreyra davrida «Barselona» o‘z tarixidagi eng muvaffaqiyatli va oltin davrini boshdan kechirgan edi.

Aynan 2001–2018 yillarda «ko‘k-anorranglilar» tomonidan qo‘lga kiritilgan va hozirda bekor qilinishi so‘ralayotgan asosiy sovrinlar:

Musobaqa turi

Qo‘lga kiritilgan sovrinlar soni

La Liga (Ispaniya chempionligi)

9 marta chempionlik

UYEFA Chempionlar Ligasi

4 marta g‘oliblik

Boshqa kuboklar (Qirol kubogi va h.k.)

17 tadan ortiq sovrin

Umumiy sovrinlar soni

30 dan ortiq kubok

Bugungi holat: Raqobat maydondan tashqarida ham qizg‘in

Mojarolar qanchalik kuchli bo‘lmasin, bu ikki grand o‘rtasidagi maydondagi kurash susaygani yo‘q. Kuni kecha yakunlangan 2025/2026 yilgi mavsum natijalariga ko‘ra, vaziyat quyidagicha ko‘rinish olgan:

  • «Barselona» — mavsumni a’lo darajada o‘tkazib, Ispaniya La Ligasining amaldagi chempioni bo‘lib turibdi.

  • «Real Madrid» — kuchli kurashda chempionlikni boy berib, mavsumni ikkinchi o‘rinda yakunladi.

Maydondagi bahslarda imkoniyatni boy bergan «Real» endilikda adolatni sud zallari va xalqaro sport tashkilotlari darajasida tiklashga harakat qilmoqda. Agar UYEFA ushbu murojaatni jiddiy o‘rganib chiqsa, nafaqat «Barselona», balki butun Yevropa futbolining yaqin tarixi butunlay qayta yozilishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Angliya va Argentina oʻrtasidagi yarim final bahsini Lionel Messi uchun «omadli» hakam boshqaradiAngliya va Argentina oʻrtasidagi yarim final bahsini Lionel Messi uchun «omadli» hakam boshqaradiBugun, 18:55Chelsi afsonasi Xabi Alonso uchun transfer maqsadini koʻrsatdi: Jon Stounz London yoʻlidaChelsi afsonasi Xabi Alonso uchun transfer maqsadini koʻrsatdi: Jon Stounz London yoʻlidaBugun, 18:53Manchester Yunayted darvozabonlar chizigʻini tajribali Karl Darlow bilan kuchaytirdiManchester Yunayted darvozabonlar chizigʻini tajribali Karl Darlow bilan kuchaytirdiBugun, 18:1513 final, 13 umid: qizlarimiz Jakartada oltin medallar uchun ringga chiqadi13 final, 13 umid: qizlarimiz Jakartada oltin medallar uchun ringga chiqadiBugun, 17:23Mbappe Ispaniyaga qarshi jarohat bilan o‘ynaydimi? Fransiyada xavotir borMbappe Ispaniyaga qarshi jarohat bilan o‘ynaydimi? Fransiyada xavotir borBugun, 17:17O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...Bugun, 16:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi