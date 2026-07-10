Hayotni mo‘jizaga aylantirish mumkinmi: javob ichki holatdan boshlanadi...

·19·Foydali
Hayotni mo‘jizaga aylantirish mumkinmi: javob ichki holatdan boshlanadi...

Ko‘pchilik hayotidagi og‘irlik, muammo va charchoqni tashqi sharoitlar bilan bog‘laydi. Ammo ba’zan insonni orzusidagi hayotdan ajratib turgan asosiy to‘siq atrofdagi voqealar emas, ularga qanday munosabat bildirishida yashiringan bo‘ladi.

Salbiy reaksiyalar insonning kayfiyati, qarorlari va hayotni qabul qilish tarzini o‘zgartirishi mumkin. Shuning uchun ichki holatni tozalash va barqarorlikka qaytish hayotdagi eng muhim burilish nuqtasiga aylanadi.

Hammasi tashqi dunyodan boshlanadimi?

Inson ko‘pincha «vaziyat yaxshi bo‘lsa, men ham yaxshi bo‘laman», deb o‘ylaydi.

Ammo hayotda aksincha holat ham ko‘p uchraydi: insonning ichki holati voqelikni qanday ko‘rishi va qanday qabul qilishini belgilaydi.

Ko‘ngilda qo‘rquv, alam, norozilik yoki doimiy salbiylik bo‘lsa, hatto oddiy vaziyat ham og‘ir tuyulishi mumkin. Xotirjam inson esa qiyinchilik ichida ham yechim izlaydi.

Salbiy reaksiyalar nimani o‘zgartiradi?

Salbiy reaksiya faqat bir lahzalik asabiylashish emas. U insonning butun holatiga ta’sir qiladi.

Bunday holatda odam tez xafa bo‘ladi, tez tushkunlikka tushadi, imkoniyatlarni ko‘rish o‘rniga muammolarga yopishib qoladi.

Shu sabab orzudagi hayotga yo‘l ba’zan katta rejalardan emas, oddiy savoldan boshlanadi: men har bir voqeaga qanday javob qaytaryapman?

Ichki barqarorlik — kuchli himoya

Ta’kidlanganidek, inson salbiylikdan xalos bo‘lsa, go‘yo qayta tug‘ilgandek yengillik his qilishi mumkin.

Bu holatda hayot zavqi qaytishi, fikrlar tiniqlashishi va inson o‘zini boshqalar ta’siridan kamroq bog‘liq his qilishi mumkin.

Hech kim va hech narsa uni osonlikcha muvozanatdan chiqara olmasa, u qarorlarini qo‘rquv yoki g‘azab bilan emas, xotirjamlik bilan qabul qila boshlaydi.

Kasallik va muammolar haqida muhim eslatma

Ichki holat inson hayotida katta ahamiyatga ega. Xotirjamlik, umid, ijobiy fikr va ruhiy muvozanat salomatlikni asrash, stressni kamaytirish va muammolarni yengilroq qabul qilishga yordam berishi mumkin.

Biroq har qanday kasallikni faqat fikr yoki reaksiyani o‘zgartirish bilan davolash mumkin, deb qarash to‘g‘ri emas. Sog‘liq bilan bog‘liq muammolarda shifokor maslahati, tibbiy tekshiruv va zarur davolanish muhim bo‘lib qoladi.

Ichki holat esa bu jarayonda insonga kuch, sabr va to‘g‘ri qaror qabul qilish qobiliyatini beradi.

Orzudagi hayotni nima o‘ziga tortadi?

Asosiy g‘oya shundan iborat: inson o‘z holatini o‘zgartirsa, hayotga munosabati ham o‘zgaradi.

Salbiylik kamaysa, odam imkoniyatlarni ko‘ra boshlaydi. Ichki tinchlik paydo bo‘lsa, munosabatlar yumshaydi. Qo‘rquv o‘rnini ishonch egallasa, harakat ham boshqacha bo‘ladi.

Aynan shu holat insonni orzu qilgan hayotiga yaqinlashtiradi.

Yangi hayot ichki qarordan boshlanadi

Hayotni mo‘jizaga aylantirish tashqi dunyoni bir kunda o‘zgartirish degani emas.

Bu, avvalo, o‘z reaksiyalarini kuzatish, salbiylikni kamaytirish, har bir vaziyatda ichki muvozanatni saqlash va Yaratgan bergan imkoniyatlarni ko‘ra olishdan boshlanadi.

Ba’zan inson orzu qilgan hayot juda uzoqda emas — u faqat o‘z ichki holati o‘zgarishini kutib turgan bo‘ladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Orzudagi hayotga to‘siq bo‘layotgan narsa: hammasi tashqi voqelikda emasOrzudagi hayotga to‘siq bo‘layotgan narsa: hammasi tashqi voqelikda emasBugun, 18:01Taksichilar haqida kutilmagan fakt: Garvard tadqiqoti hayratlantirdiTaksichilar haqida kutilmagan fakt: Garvard tadqiqoti hayratlantirdiKecha, 17:26Pulni quvish emas: boylikka olib boruvchi 7 fikr...Pulni quvish emas: boylikka olib boruvchi 7 fikr...07.07, 18:26His-tuyg‘ular va istaklarning moddiylashuvi qanday ro‘y beradi?His-tuyg‘ular va istaklarning moddiylashuvi qanday ro‘y beradi?05.07, 19:06Qancha ishlasangiz ham, nega pul ko‘paymaydi?Qancha ishlasangiz ham, nega pul ko‘paymaydi?05.07, 18:23Ko‘p pul inson hayotini qay tarzda o‘zgartirishi mumkin?Ko‘p pul inson hayotini qay tarzda o‘zgartirishi mumkin?05.07, 11:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
24 iyunda tug‘ilganlar siri: Ong osti kodlari, yashirin talantlar va omad formulasi
24 iyunda tug‘ilganlar siri: Ong osti kodlari, yashirin talantlar va omad formulasi
27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...
27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...
Har kuni muzqaymoq yesangiz, tanangizda 4 ta o‘zgarish yuz beradi
Har kuni muzqaymoq yesangiz, tanangizda 4 ta o‘zgarish yuz beradi
26 iyun: Siz bilmagan «Omad kodi», yashirin qudrat va pul oqimi sirlari!
26 iyun: Siz bilmagan «Omad kodi», yashirin qudrat va pul oqimi sirlari!