Olimpiada chempioni mast holda YTH qilib qamoqqa olindi

·1·Dunyo
Olimpiada chempioni mast holda YTH qilib qamoqqa olindi

Qozog‘istonlik Olimpiada chempioni va mashhur bokschi Daniyar Yeleusinov yo‘l-transport hodisasini sodir etgani va mast holatda avtomobil boshqargani uchun ma’muriy javobgarlikka tortildi. Sud qaroriga ko‘ra, sportchi 20 sutkaga qamaldi hamda uzoq muddatga haydovchilik huquqidan mahrum etildi.

Hodisa Ostona shahrida sodir bo‘lgan. Ma’lum qilinishicha, Toyota Land Cruiser avtomobili ishtirokida ikki marta yo‘l-transport hodisasi yuz bergan. Shundan so‘ng haydovchi voqea joyini tark etgan.

Huquq-tartibot idoralari olib borgan tezkor qidiruv ishlari natijasida avtomobilning joylashuvi aniqlanib, qoidabuzar Do‘stlik ko‘chasida ushlangan. Baxtga qarshi, hodisa oqibatida tan jarohati olganlar qayd etilmagan.

Dastlab politsiya ushlangan shaxsning shaxsini rasman oshkor qilmagan edi. Shu bilan birga, qonun barcha uchun teng ekani, mashhurlik yoki sportdagi yutuqlar hech kimni javobgarlikdan ozod etmasligi alohida ta’kidlangan.

Keyinchalik sudda avtomobilni aynan Olimpiada chempioni Daniyar Yeleusinov boshqargani tasdiqlandi. Unga mast holatda transport vositasini boshqarib YTH sodir etish hamda voqea joyidan qochib ketish moddalari bo‘yicha ish qo‘zg‘atildi.

Sud jarayonida sportchi aybini to‘liq tan oldi va qilgan ishidan afsusda ekanini bildirdi. Sud uning avval ma’muriy javobgarlikka tortilmaganini inobatga olgan holda qaror chiqardi.

Yakuniy hukmga ko‘ra, Daniyar Yeleusinov 20 sutkaga ma’muriy qamoq jazosini o‘taydi. Shuningdek, u 7 yil davomida transport vositasini boshqarish huquqidan ham mahrum qilindi. Sud qarori qonuniy kuchga kirgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoylik sportchi 30 soniyada sakrash bo‘yicha yangi jahon rekordini o‘rnatdi!Xitoylik sportchi 30 soniyada sakrash bo‘yicha yangi jahon rekordini o‘rnatdi!Bugun, 13:09G‘avvos nega dengiz yulduziga ukol qilmoqda?G‘avvos nega dengiz yulduziga ukol qilmoqda?Bugun, 12:39Insondan ham tez: bu o‘rgimchakdan qochib qutulish imkonsiz ekanInsondan ham tez: bu o‘rgimchakdan qochib qutulish imkonsiz ekanBugun, 12:22Erling Xolandning qiz qiyofadoshlari tarmoqlarda mashhur bo‘lmoqda!Erling Xolandning qiz qiyofadoshlari tarmoqlarda mashhur bo‘lmoqda!Bugun, 12:02Ajrashganlar orasida yangi trend: “ajralish uzugi”Ajrashganlar orasida yangi trend: “ajralish uzugi”Bugun, 11:47Ali Xominaiy yopiq formatda dafn etildi: Sirli yangi rahbar va urush yoqasidagi EronAli Xominaiy yopiq formatda dafn etildi: Sirli yangi rahbar va urush yoqasidagi EronBugun, 10:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi