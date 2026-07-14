Elektr iste’molida yangi rekord: issiq tizimni sinamoqda

·14·Iqtisodiyot
Elektr iste’molida yangi rekord: issiq tizimni sinamoqda

O‘zbekistonda anomal issiq elektr energiyasi iste’molini rekord darajaga olib chiqdi. 13 iyul kuni respublika bo‘yicha sutkalik elektr iste’moli 278,6 million kVt·soatga yetib, yozgi mavsum uchun yangi yuqori ko‘rsatkich qayd etildi.

Bir kunda 278,6 million kVt·soat sarflandi

Energetika vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, 13 iyul kuni mamlakatda elektr energiyasi iste’moli 278,6 million kVt·soatni tashkil etdi.

Bu o‘tgan yozgi mavsumda qayd etilgan eng yuqori ko‘rsatkichdan 6 million kVt·soatga ko‘p. Foiz hisobida esa o‘sish 2,2 foizni tashkil qilgan.

Avvalgi yozgi rekord 2025 yil 18 iyul kuni qayd etilgan edi. O‘shanda respublika bo‘yicha bir sutkada 272,6 million kVt·soat elektr energiyasi iste’mol qilingan.

Rekord ortida nima turibdi?

Asosiy sabab — jazirama issiq.

Havo harorati keskin ko‘tarilganda konditsioner, ventilyator, sovitkich va boshqa maishiy texnika vositalariga talab ortadi. Bu esa bir vaqtning o‘zida millionlab xonadon, ofis, do‘kon va ishlab chiqarish obyektlarida elektr tarmog‘iga katta yuk tushishiga olib keladi.

Oddiy qilib aytganda, har bir uyda konditsioner ishlaganda, butun respublika miqyosida bu energetika tizimi uchun ulkan sinovga aylanadi.

Ishlab chiqarish iste’moldan yuqori bo‘ldi

13 iyul kuni sutkalik elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi 281,5 million kVt·soatni tashkil etdi.

Bu ko‘rsatkich shu kuni qayd etilgan 278,6 million kVt·soatlik iste’moldan yuqori bo‘lgan.

Ko‘rsatkich

Miqdor

13 iyul kungi iste’mol

278,6 mln kVt·soat

13 iyul kungi ishlab chiqarish

281,5 mln kVt·soat

2025 yilgi avvalgi yozgi rekord

272,6 mln kVt·soat

Farq

+6 mln kVt·soat

O‘sish

+2,2%

Bu raqamlar energetika tizimi yuqori yuklama sharoitida ishlayotganini ko‘rsatadi.

Yangi rekordlar yana bo‘lishi mumkin

Vazirlik yaqin kunlarda havo harorati yanada ko‘tarilishi mumkinligini inobatga olib, elektr energiyasi iste’moli va energetika tizimi yuklamasi bo‘yicha yangi rekordlar qayd etilishi ehtimolini bildirdi.

Bu esa tarmoqlar uchun xavfsiz ishlash, avariyalarning oldini olish va hududlarda elektr ta’minotini barqaror ushlab turish masalasini yanada muhimlashtiradi.

Ayrim hududlarda texnik nosozliklar sabab qisqa muddatli uzilishlar kuzatilishi mumkinligi ham istisno emas.

Nega yozda elektr yuklamasi keskin oshadi?

Yozgi mavsumda elektr iste’moli asosan sovitish uskunalari hisobiga ko‘tariladi. Ayniqsa, kunduzgi va kechki vaqtlarda tarmoqqa tushadigan yuklama yuqori bo‘ladi.

Eng ko‘p elektr sarflaydigan omillar:

• konditsionerlarning uzoq vaqt ishlashi;
• savdo va xizmat ko‘rsatish obyektlarida sovitish tizimlari;
• muzlatkich va sovitkichlarning kuchaytirilgan rejimi;
• ishlab chiqarish korxonalarida yozgi yuklama;
• kechki vaqtda aholi iste’molining bir vaqtda oshishi.

Shuning uchun jazirama kunlarda elektr energiyasidan oqilona foydalanish faqat tejamkorlik emas, balki umumiy tizim barqarorligiga ham ta’sir qiladi.

Xonadonlar nima qilishi mumkin?

Energetika tizimidagi yuklamani kamaytirishda aholi ham muhim rol o‘ynaydi. Ayniqsa, eng yuqori iste’mol soatlarida ortiqcha uskunalarni bir vaqtda ishlatmaslik tarmoqqa tushadigan bosimni kamaytiradi.

Foydali tavsiyalar:

Tavsiya

Nima beradi?

Konditsionerni 24–26 darajaga qo‘yish

elektr sarfini kamaytiradi

Keraksiz chiroqlarni o‘chirish

ortiqcha yuklamani pasaytiradi

Kir yuvish va dazmollashni kechroq vaqtga qoldirish

pik soatda yukni kamaytiradi

Sovitkich eshigini ko‘p ochmaslik

kompressor ishini yengillashtiradi

Bir vaqtda ko‘p texnika ishlatmaslik

ichki tarmoqni ham himoya qiladi

Bu mayda harakatlar alohida olinganda kichik ko‘rinadi. Ammo millionlab iste’molchilar shunday yo‘l tutsa, umumiy tizimga sezilarli yordam bo‘ladi.

Issiq faqat odamlarni emas, tarmoqni ham charchatadi

Anomal issiq kunlarda elektr tarmoqlari, transformatorlar va kabellar ham yuqori yuklama ostida ishlaydi. Bu esa texnik nosozliklar xavfini oshiradi.

Shu sababli energetika korxonalari kuchaytirilgan ish rejimiga o‘tkazilgani, avariya-ta’mirlash brigadalari hududlarda navbatchilik asosida ish olib borayotgani ma’lum qilindi.

Bunday kunlarda eng muhim vazifa — iste’molchilarni elektr energiyasi bilan uzluksiz ta’minlash va ehtimoliy nosozliklarni tezkor bartaraf etish.

Rekord — ogohlantiruvchi signal

13 iyul kuni qayd etilgan 278,6 million kVt·soatlik iste’mol rekordi faqat statistika emas. Bu mamlakat energetika tizimi yozgi issiq sharoitida qanday katta bosim ostida ishlayotganini ko‘rsatuvchi signal.

Ishlab chiqarish hajmi iste’moldan yuqori bo‘lgani yaxshi xabar. Ammo havo harorati yana ko‘tarilsa, yuklama ham oshishi mumkin.

Endi asosiy savol shu: jazirama davom etsa, O‘zbekiston energetika tizimi navbatdagi rekord yuklamalarni ham barqaror ko‘tara oladimi?

O'zbekistonEnergetika vazirligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda ichimliklar ishlab chiqarish 11,6 trln so‘mga yetdiO‘zbekistonda ichimliklar ishlab chiqarish 11,6 trln so‘mga yetdiBugun, 16:4915 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi15 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 16:158 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?Bugun, 15:00To‘rt oyda parfyumeriya importi 1,3 mln dollarga yetdiTo‘rt oyda parfyumeriya importi 1,3 mln dollarga yetdiBugun, 13:40O‘zbekistonda transport xizmatlari hajmi 85,3 trln so‘mga yetdiO‘zbekistonda transport xizmatlari hajmi 85,3 trln so‘mga yetdiBugun, 12:3315 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda15 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaBugun, 10:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda