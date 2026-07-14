Manchester Yunayted darvozabonlar chizigʻini tajribali Karl Darlow bilan kuchaytirdi
Angliyaning Manchester Yunayted klubi yozgi transfer oynasidagi navbatdagi yurishini amalga oshirdi. Jamoa erkin agent maqomida boʻlgan tajribali darvozabon Karl Darlow bilan shartnoma imzolaganini rasman eʼlon qildi. Uels terma jamoasi aʼzosi hisoblangan 35 yoshli posbon "Old Trafford"ga jamoaning zaxira variantlarini mustahkamlash maqsadida olib kelindi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Karl Darlow va "qizil iblislar" oʻrtasidagi kelishuv 2028-yilning iyuniga qadar amal qiladi. Shuningdek, shartnomada hamkorlikni yana bir yilga uzaytirish bandi ham koʻzda tutilgan. Darlow joriy yozda Andrey Santosdan keyin klub safiga qoʻshilgan ikkinchi yangi futbolchiga aylandi.
Darvozabonlar rotatsiyasidagi oʻzgarishlarUshbu transfer klubning darvozabonlar departamentidagi jiddiy qayta qurish ishlarining bir qismidir. Andre Onana ijara asosida Trabzonspor klubiga qaytganidan soʻng, Manchester Yunayted asosiy posbon Senne Lammens uchun munosib raqobatchi qidirayotgan edi. Karl Darlow aynan shu boʻshliqni toʻldirishi kutilmoqda.
Tajribali posbonning kelishi boshqa darvozabonlar taqdiriga ham taʼsir koʻrsatadi. Xususan, turkiyalik Altay Bayindir oʻz vataniga qaytishi, yosh iqtidor Radek Vitek esa tajriba toʻplash uchun yana ijaraga berib yuborilishi kutilmoqda. Darlow nafaqat maydondagi mahorati, balki kiyim almashtirish xonasidagi tajribasi bilan ham jamoaga yordam berishi koʻzda tutilgan.
Manchester Yunayted futbol direktori Jason Wilcox yangi xarid haqida toʻxtalar ekan, darlowning professional sifatlarini yuqori baholadi: "Karl eng yuqori saviyada oʻynash qobiliyatini isbotlagan. Uning mehnatsevarligi va qatʼiyatli xarakteri bizning tarkibimiz uchun kuchli qoʻshimcha boʻladi. Shunday tajribali oʻyinchini jamoamizda koʻrib turganimizdan xursandmiz".
Strategik ahamiyat va kelgusi rejalarKarl Darlow transferi klub uchun strategik jihatdan ham muhim ahamiyatga ega. Angliya Premer-ligasi qoidalariga koʻra, har bir jamoa qaydnomasida maʼlum miqdorda mahalliy (homegrown) futbolchilar boʻlishi shart. Sobiq Nyukasl Yunayted aʼzosi boʻlgan Darlow aynan shu kvotani toʻldirishda klubga qoʻl keladi.
Hozirda Darlow jamoaning mavsumoldi tayyorgarlik mashgʻulotlariga qoʻshilgan. U asosiy tarkib uchun Senne Lammens bilan raqobatlashishi kerak boʻladi. Qizigʻi shundaki, yaqinda afsonaviy Zlatan Ibrahimovic Lammensni biroz "shishirilgan" (overrated) darvozabon deb atagan edi, bu esa raqobatni yanada qizitishi shubhasiz.
Manchester Yunayted rahbariyati ushbu transferni yakunlagach, bor eʼtiborini Youri Tielemans bilan muzokaralarga qaratgan. Belgiyalik yarim himoyachi klubning navbatdagi yirik xaridi boʻlishi kutilmoqda.
…