Manchester Yunayted darvozabonlar chizigʻini tajribali Karl Darlow bilan kuchaytirdi

·29·Sport
Manchester Yunayted darvozabonlar chizigʻini tajribali Karl Darlow bilan kuchaytirdi

Angliyaning Manchester Yunayted klubi yozgi transfer oynasidagi navbatdagi yurishini amalga oshirdi. Jamoa erkin agent maqomida boʻlgan tajribali darvozabon Karl Darlow bilan shartnoma imzolaganini rasman eʼlon qildi. Uels terma jamoasi aʼzosi hisoblangan 35 yoshli posbon "Old Trafford"ga jamoaning zaxira variantlarini mustahkamlash maqsadida olib kelindi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Karl Darlow va "qizil iblislar" oʻrtasidagi kelishuv 2028-yilning iyuniga qadar amal qiladi. Shuningdek, shartnomada hamkorlikni yana bir yilga uzaytirish bandi ham koʻzda tutilgan. Darlow joriy yozda Andrey Santosdan keyin klub safiga qoʻshilgan ikkinchi yangi futbolchiga aylandi.

Darvozabonlar rotatsiyasidagi oʻzgarishlar

Ushbu transfer klubning darvozabonlar departamentidagi jiddiy qayta qurish ishlarining bir qismidir. Andre Onana ijara asosida Trabzonspor klubiga qaytganidan soʻng, Manchester Yunayted asosiy posbon Senne Lammens uchun munosib raqobatchi qidirayotgan edi. Karl Darlow aynan shu boʻshliqni toʻldirishi kutilmoqda.

Tajribali posbonning kelishi boshqa darvozabonlar taqdiriga ham taʼsir koʻrsatadi. Xususan, turkiyalik Altay Bayindir oʻz vataniga qaytishi, yosh iqtidor Radek Vitek esa tajriba toʻplash uchun yana ijaraga berib yuborilishi kutilmoqda. Darlow nafaqat maydondagi mahorati, balki kiyim almashtirish xonasidagi tajribasi bilan ham jamoaga yordam berishi koʻzda tutilgan.

Manchester Yunayted futbol direktori Jason Wilcox yangi xarid haqida toʻxtalar ekan, darlowning professional sifatlarini yuqori baholadi: "Karl eng yuqori saviyada oʻynash qobiliyatini isbotlagan. Uning mehnatsevarligi va qatʼiyatli xarakteri bizning tarkibimiz uchun kuchli qoʻshimcha boʻladi. Shunday tajribali oʻyinchini jamoamizda koʻrib turganimizdan xursandmiz".

Strategik ahamiyat va kelgusi rejalar

Karl Darlow transferi klub uchun strategik jihatdan ham muhim ahamiyatga ega. Angliya Premer-ligasi qoidalariga koʻra, har bir jamoa qaydnomasida maʼlum miqdorda mahalliy (homegrown) futbolchilar boʻlishi shart. Sobiq Nyukasl Yunayted aʼzosi boʻlgan Darlow aynan shu kvotani toʻldirishda klubga qoʻl keladi.

Hozirda Darlow jamoaning mavsumoldi tayyorgarlik mashgʻulotlariga qoʻshilgan. U asosiy tarkib uchun Senne Lammens bilan raqobatlashishi kerak boʻladi. Qizigʻi shundaki, yaqinda afsonaviy Zlatan Ibrahimovic Lammensni biroz "shishirilgan" (overrated) darvozabon deb atagan edi, bu esa raqobatni yanada qizitishi shubhasiz.

Manchester Yunayted rahbariyati ushbu transferni yakunlagach, bor eʼtiborini Youri Tielemans bilan muzokaralarga qaratgan. Belgiyalik yarim himoyachi klubning navbatdagi yirik xaridi boʻlishi kutilmoqda.

Manchester YunaytedKarl DarlowTransferAngliya Premer-ligasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Angliya va Argentina oʻrtasidagi yarim final bahsini Lionel Messi uchun «omadli» hakam boshqaradiAngliya va Argentina oʻrtasidagi yarim final bahsini Lionel Messi uchun «omadli» hakam boshqaradiBugun, 18:55Chelsi afsonasi Xabi Alonso uchun transfer maqsadini koʻrsatdi: Jon Stounz London yoʻlidaChelsi afsonasi Xabi Alonso uchun transfer maqsadini koʻrsatdi: Jon Stounz London yoʻlidaBugun, 18:53«Real» UYEFAdan «Barselona»ni 30 dan ortiq sovrinidan mahrum etishni talab qildi«Real» UYEFAdan «Barselona»ni 30 dan ortiq sovrinidan mahrum etishni talab qildiBugun, 18:4013 final, 13 umid: qizlarimiz Jakartada oltin medallar uchun ringga chiqadi13 final, 13 umid: qizlarimiz Jakartada oltin medallar uchun ringga chiqadiBugun, 17:23Mbappe Ispaniyaga qarshi jarohat bilan o‘ynaydimi? Fransiyada xavotir borMbappe Ispaniyaga qarshi jarohat bilan o‘ynaydimi? Fransiyada xavotir borBugun, 17:17O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...Bugun, 16:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi