Jeki Chan repper Miyagining qo‘shiqlariga o‘ynab tarmoqlarda barchaning e’tiborini tortdi!
Jeki Chan Qozog‘istondagi suratga olish ishlaridan keyin tashkil etilgan ziyofatda repper Miyagi bilan birga vaqt o‘tkazdi. Tadbirdan olingan videolar ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqalib, muxlislar e’tiborini tortdi.
Kadrlarda mashhur aktyor Miyagining qo‘shiqlari yangrayotgan paytda ularga jo‘r bo‘lib kuylayotgani ko‘rinadi. Jeki Chan musiqa ostida erkin dam olgan, osetin xonandasini quchoqlagan va u bilan birga suratga tushgan.
Ikki taniqli ijodkorning bir davrada uchrashishi tarmoq foydalanuvchilari orasida qiziqish uyg‘otdi. Ayniqsa, Jeki Channing Miyagi qo‘shiqlariga tanishdek jo‘r bo‘lgani ko‘pchilikni hayron qoldirdi.
Ziyofatdan tarqalgan qisqa lavhalar turli sahifalarda ulashilib, Jeki Chan va Miyagining samimiy muloqoti muhokama qilinmoqda.
…