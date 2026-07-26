Zelenskiy: Rossiya KXDRdan yana 30 ming askar kutmoqda
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya Shimoliy Koreyadan yana o‘n minglab harbiylarni qabul qilishga tayyorlanayotganini ma’lum qildi. Uning ta’kidlashicha, gap faqat yangi askarlar emas, balki ballistik raketalar uchun qo‘shimcha uchirish qurilmalari haqida ham ketmoqda.
Biroq 30 ming harbiyning jo‘natilishi haqidagi ma’lumot hozircha Ukraina tomonining razvedka bahosi bo‘lib, Rossiya va Shimoliy Koreya uni rasman tasdiqlamadi.
Tayyorgarlik Voronej viloyatida olib borilayotgani aytildi
Zelenskiy 25 iyul kuni kechki videomurojaatida Moskva Shimoliy Koreyadan yana 30 ming nafar harbiyni qabul qilishni rejalashtirayotganini bildirdi.
Ukraina prezidentiga ko‘ra, ularni joylashtirish uchun zarur tayyorgarlik ishlari Rossiyaning Voronej viloyatida iyun oyidan beri olib borilmoqda. Ammo harbiylar qachon kelishi va qayerda ishlatilishi haqida aniq ma’lumot berilmadi.
«Rossiya Shimoliy Koreyadan yana 30 ming harbiyni qabul qilmoqchi. Ularni kutib olish uchun Voronej viloyatida iyun oyidan beri tayyorgarlik ketmoqda», — dedi Zelenskiy.
Rossiya va KXDR vakillari Ukraina prezidentining yangi da’vosiga darhol munosabat bildirmagan. Shu sababli keltirilgan raqamni hozircha mustaqil tasdiqlangan fakt emas, Kiyevning razvedka ma’lumoti sifatida qabul qilish lozim.
Pxenyan yangi raketa qurilmalarini berishi mumkin
Zelenskiy Shimoliy Koreya Rossiyaga ballistik raketalar uchun qo‘shimcha uchirish moslamalarini topshirishga ham tayyorlanayotganini aytdi.
Uning fikricha, Moskva bilan harbiy hamkorlik Pxenyanga:
zamonaviy urush tajribasini o‘rganish;
qurollarini takomillashtirish;
raketalarni real jangovar sharoitda sinash;
qo‘shinlarning amaliy ko‘nikmalarini oshirish imkonini bermoqda.
Ukraina prezidenti bu jarayonni faqat o‘z mamlakati uchun emas, Shimoliy Koreya raketalari yetib borishi mumkin bo‘lgan Osiyo davlatlari uchun ham xavf deb atadi.
Shimoliy Koreya harbiylari avval ham Rossiyaga kelgan
Bu Pxenyan harbiylarining Rossiyaga ehtimoliy birinchi jo‘natilishi emas. Ochiq manbalardagi baholarga ko‘ra, avvalroq taxminan 14–15 ming shimoliy koreyalik harbiy Rossiyaning Kursk viloyatidagi operatsiyalarda ishtirok etgan yoki orqa front vazifalarini bajargan.
Tahlilchilarning fikricha, yangi harbiylar to‘g‘ridan to‘g‘ri Ukraina hududiga kiritilmasa ham, Rossiyadagi yordamchi vazifalarni bajarishi mumkin. Bu esa rossiyalik harbiylarni frontdagi hujumlarga yo‘naltirish imkonini beradi. Ularning aniq vazifasi hozircha noma’lum.
Kiyevga yangi yirik zarba xavfi bormi?
Matnda tilga olingan Rossiya Shimoliy Koreya raketalari bilan Kiyevga kuchli zarba berishga tayyorlanayotgani haqidagi xabar Telegram kanallari va ayrim monitoring resurslariga tayanadi. Bu da’vo rasmiy yoki mustaqil manbalar tomonidan hozircha tasdiqlanmagan.
Shu bilan birga, Zelenskiy 24 iyul kuni Ukraina razvedkasi Rossiya yaqin 48 soat ichida yangi keng ko‘lamli raketa zarbasini amalga oshirishi mumkinligi haqida ma’lumot olganini aytgan. Ammo u hujumda aynan Shimoliy Koreya raketalari qo‘llanishini tasdiqlamagan.
Shu bois ikki ma’lumotni aralashtirmaslik muhim:
Rossiyaning yangi yirik zarbaga tayyorlanayotgani — Ukraina tomoni bildirgan ogohlantirish. Zarba aynan KXDR raketalari bilan amalga oshirilishi esa hozircha tasdiqlanmagan taxmin.
Hamkorlik urush ko‘lamini yana kengaytirishi mumkin
Rossiya va Shimoliy Koreya o‘rtasidagi harbiy aloqalarning chuqurlashishi Ukrainadagi urushning tobora xalqarolashayotganini ko‘rsatmoqda. Moskva qo‘shimcha inson resursi va qurol olishi mumkin, Pxenyan esa buning evaziga tajriba, iqtisodiy yordam yoki harbiy texnologiyalarga ega bo‘lishi ehtimoldan xoli emas.
Agar 30 ming harbiy haqidagi ma’lumot tasdiqlansa, bu Shimoliy Koreyaning mojaroda avvalgidan ancha katta ishtirokini anglatadi. Hozircha esa asosiy savol ochiq qolmoqda: bu qo‘shinlar haqiqatan ham frontga yuboriladimi yoki Rossiya hududida yordamchi vazifalarni bajaradimi?
…