Zelenskiy: Rossiya KXDRdan yana 30 ming askar kutmoqda

·86·Dunyo
Zelenskiy: Rossiya KXDRdan yana 30 ming askar kutmoqda

Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya Shimoliy Koreyadan yana o‘n minglab harbiylarni qabul qilishga tayyorlanayotganini ma’lum qildi. Uning ta’kidlashicha, gap faqat yangi askarlar emas, balki ballistik raketalar uchun qo‘shimcha uchirish qurilmalari haqida ham ketmoqda.

Biroq 30 ming harbiyning jo‘natilishi haqidagi ma’lumot hozircha Ukraina tomonining razvedka bahosi bo‘lib, Rossiya va Shimoliy Koreya uni rasman tasdiqlamadi.

Tayyorgarlik Voronej viloyatida olib borilayotgani aytildi

Zelenskiy 25 iyul kuni kechki videomurojaatida Moskva Shimoliy Koreyadan yana 30 ming nafar harbiyni qabul qilishni rejalashtirayotganini bildirdi.

Ukraina prezidentiga ko‘ra, ularni joylashtirish uchun zarur tayyorgarlik ishlari Rossiyaning Voronej viloyatida iyun oyidan beri olib borilmoqda. Ammo harbiylar qachon kelishi va qayerda ishlatilishi haqida aniq ma’lumot berilmadi.

«Rossiya Shimoliy Koreyadan yana 30 ming harbiyni qabul qilmoqchi. Ularni kutib olish uchun Voronej viloyatida iyun oyidan beri tayyorgarlik ketmoqda», — dedi Zelenskiy.

Rossiya va KXDR vakillari Ukraina prezidentining yangi da’vosiga darhol munosabat bildirmagan. Shu sababli keltirilgan raqamni hozircha mustaqil tasdiqlangan fakt emas, Kiyevning razvedka ma’lumoti sifatida qabul qilish lozim.

Pxenyan yangi raketa qurilmalarini berishi mumkin

Zelenskiy Shimoliy Koreya Rossiyaga ballistik raketalar uchun qo‘shimcha uchirish moslamalarini topshirishga ham tayyorlanayotganini aytdi.

Uning fikricha, Moskva bilan harbiy hamkorlik Pxenyanga:

  • zamonaviy urush tajribasini o‘rganish;

  • qurollarini takomillashtirish;

  • raketalarni real jangovar sharoitda sinash;

  • qo‘shinlarning amaliy ko‘nikmalarini oshirish imkonini bermoqda.

Ukraina prezidenti bu jarayonni faqat o‘z mamlakati uchun emas, Shimoliy Koreya raketalari yetib borishi mumkin bo‘lgan Osiyo davlatlari uchun ham xavf deb atadi.

Shimoliy Koreya harbiylari avval ham Rossiyaga kelgan

Bu Pxenyan harbiylarining Rossiyaga ehtimoliy birinchi jo‘natilishi emas. Ochiq manbalardagi baholarga ko‘ra, avvalroq taxminan 14–15 ming shimoliy koreyalik harbiy Rossiyaning Kursk viloyatidagi operatsiyalarda ishtirok etgan yoki orqa front vazifalarini bajargan.

Tahlilchilarning fikricha, yangi harbiylar to‘g‘ridan to‘g‘ri Ukraina hududiga kiritilmasa ham, Rossiyadagi yordamchi vazifalarni bajarishi mumkin. Bu esa rossiyalik harbiylarni frontdagi hujumlarga yo‘naltirish imkonini beradi. Ularning aniq vazifasi hozircha noma’lum.

Kiyevga yangi yirik zarba xavfi bormi?

Matnda tilga olingan Rossiya Shimoliy Koreya raketalari bilan Kiyevga kuchli zarba berishga tayyorlanayotgani haqidagi xabar Telegram kanallari va ayrim monitoring resurslariga tayanadi. Bu da’vo rasmiy yoki mustaqil manbalar tomonidan hozircha tasdiqlanmagan.

Shu bilan birga, Zelenskiy 24 iyul kuni Ukraina razvedkasi Rossiya yaqin 48 soat ichida yangi keng ko‘lamli raketa zarbasini amalga oshirishi mumkinligi haqida ma’lumot olganini aytgan. Ammo u hujumda aynan Shimoliy Koreya raketalari qo‘llanishini tasdiqlamagan.

Shu bois ikki ma’lumotni aralashtirmaslik muhim:

Rossiyaning yangi yirik zarbaga tayyorlanayotgani — Ukraina tomoni bildirgan ogohlantirish. Zarba aynan KXDR raketalari bilan amalga oshirilishi esa hozircha tasdiqlanmagan taxmin.

Hamkorlik urush ko‘lamini yana kengaytirishi mumkin

Rossiya va Shimoliy Koreya o‘rtasidagi harbiy aloqalarning chuqurlashishi Ukrainadagi urushning tobora xalqarolashayotganini ko‘rsatmoqda. Moskva qo‘shimcha inson resursi va qurol olishi mumkin, Pxenyan esa buning evaziga tajriba, iqtisodiy yordam yoki harbiy texnologiyalarga ega bo‘lishi ehtimoldan xoli emas.

Agar 30 ming harbiy haqidagi ma’lumot tasdiqlansa, bu Shimoliy Koreyaning mojaroda avvalgidan ancha katta ishtirokini anglatadi. Hozircha esa asosiy savol ochiq qolmoqda: bu qo‘shinlar haqiqatan ham frontga yuboriladimi yoki Rossiya hududida yordamchi vazifalarni bajaradimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eronda maktab zarbasi qurboni bo‘lgan bolalar dafn etildiEronda maktab zarbasi qurboni bo‘lgan bolalar dafn etildiBugun, 10:57Angliyalik gimnastikachi chiqish vaqtida og‘ir jarohat oldiAngliyalik gimnastikachi chiqish vaqtida og‘ir jarohat oldiBugun, 10:19Suriyada yo‘lovchi avtobuslar to‘qnashdi: qurbonlar bor (video)Suriyada yo‘lovchi avtobuslar to‘qnashdi: qurbonlar bor (video)Bugun, 09:57Anqarada kuchli yomg‘ir oqibatida avtomobil chuqurga qulab tushdiAnqarada kuchli yomg‘ir oqibatida avtomobil chuqurga qulab tushdiBugun, 09:44Tramp Eronga berilishi kutilayotgan katta zarbani nega kechiktirdi?Tramp Eronga berilishi kutilayotgan katta zarbani nega kechiktirdi?Bugun, 08:57Istanbuldagi daydi itning bolasi uchun qilgan harakati tarmoqlarda ko‘pchilikni ta’sirlantirdiIstanbuldagi daydi itning bolasi uchun qilgan harakati tarmoqlarda ko‘pchilikni ta’sirlantirdiBugun, 08:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi