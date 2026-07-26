Botir Qodirov klip suratga olayotganda kutilmagan holatga tushib qoldi (video)

·110·Madaniyat
Botir Qodirov klip suratga olayotganda kutilmagan holatga tushib qoldi (video)

Xonanda Botir Qodirov muxlislari uchun navbatdagi musiqiy yangiligini taqdim etdi. San’atkor 24 iyul kuni "Ey go‘zal" nomli yangi taronasini o‘zining YouTube kanalida e’lon qildi.

Mazkur qo‘shiqqa klip suratga olish jarayonida yuz bergan kulgili holatlardan biri ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Videoda Botir Qodirov ketma-ket taxlangan uchta ko‘rpacha ustida o‘tirib, musiqiy cholg‘u asbobini chalib qo‘shiq kuylayotgan paytda ko‘rpachalar sirg‘anib ketadi. Natijada xonanda muvozanatini yo‘qotib, yonida raqs tushayotgan raqqosa tomon yiqilib tushadi.

Mazkur lavha ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi. Ayrimlar bu holat klipni yanada qiziqarli qilish uchun ataylab sahnalashtirilganini taxmin qilayotgan bo‘lsa, boshqalar esa bunga noto‘g‘ri taxlangan ko‘rpachalar sabab bo‘lganini yozmoqda.

Qisqa fursatda tarqalgan ushbu video muxlislar orasida kulgili izohlar va turli taxminlarga sabab bo‘ldi.

Botir QodirovYouTubeEy go‘zal
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Musulmon Yunusovning so‘zlari muhokama bo‘ldi: "Karyeram cho‘qqisida bo‘lsa ham oilani tanlayman"Musulmon Yunusovning so‘zlari muhokama bo‘ldi: "Karyeram cho‘qqisida bo‘lsa ham oilani tanlayman"Bugun, 10:50Lisa FIFA 2026 davomida eng ko‘p daromad topgan yulduzlar safidan joy oldiLisa FIFA 2026 davomida eng ko‘p daromad topgan yulduzlar safidan joy oldiBugun, 09:32Uchqun Tillayevning hali ham yechmaydigan, Prezident sovg‘asi bo‘lgan galstuk ortidagi haqiqat!Uchqun Tillayevning hali ham yechmaydigan, Prezident sovg‘asi bo‘lgan galstuk ortidagi haqiqat!Bugun, 09:07Shahzoda Muhammedova dugonasi yuborgan qimmatbaho brend sovg‘alarni birma-bir ochib ko‘rsatdi (video)Shahzoda Muhammedova dugonasi yuborgan qimmatbaho brend sovg‘alarni birma-bir ochib ko‘rsatdi (video)Bugun, 08:58Jeki Chan repper Miyagining qo‘shiqlariga o‘ynab tarmoqlarda barchaning e’tiborini tortdi!Jeki Chan repper Miyagining qo‘shiqlariga o‘ynab tarmoqlarda barchaning e’tiborini tortdi!Bugun, 08:46Durdona Qurbonova tayyorlagan xachapurisi bilan muxlislarni kuldirdi (video)Durdona Qurbonova tayyorlagan xachapurisi bilan muxlislarni kuldirdi (video)Bugun, 08:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)