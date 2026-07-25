Uxlash vaqti kelganini miyaga nima bildiradi?

·77·Foydali
Uxlash vaqti kelganini miyaga nima bildiradi?

Xitoylik olimlar uyquning qanday boshqarilishiga oid muhim kashfiyotga erishdi. Nature Neuroscience jurnalida e’lon qilingan tadqiqotga ko‘ra, ilgari kam o‘rganilgan triptamin molekulasi organizmga uxlash vaqti kelganini bildiruvchi muhim mexanizmlardan biri bo‘lishi mumkin.

Tadqiqotchilar uyquning gomeostatik bosimi, ya’ni inson qanchalik uzoq uyg‘oq yursa, uxlash ehtiyoji shunchalik ortib borishini o‘rgandi. Tajribalar sichqonlar va cho‘chqalarda o‘tkazildi. Ilgari bu jarayonning asosiy kimyoviy signali adenozin deb hisoblangan, ammo u miyaning uyqu vaqti kelganini qanday «anglashi»ni to‘liq izohlab berolmagan.

Yangi tadqiqotda esa uyg‘oqlik davomida triptamin miqdori asta-sekin ortishi aniqlandi. Olimlar ushbu molekula gipotalamusdagi GPR139 retseptoriga ta’sir qilib, uyquga mas’ul neyronlarni faollashtirishini ma’lum qildi.

Tajribalar davomida triptamin sintezi yoki GPR139 retseptori bloklanganda hayvonlar uyqusizlikdan keyin uyquni qayta tiklashda qiynalgan. Aksincha, ushbu retseptorni faollashtiruvchi preparatlar har ikki hayvon turida ham uyqu davomiyligini oshirib, uning sifatini yaxshilagan.

Mualliflar fikricha, triptamin kelajakda uyqusizlikka qarshi yangi dori vositalarini yaratishda muhim nishon bo‘lishi mumkin. Biroq ular hozircha bu xulosalarni odamlarga tatbiq etishga ertaligini ta’kidlamoqda. Chunki tadqiqotlar faqat hayvonlarda o‘tkazilgan va insonlar ishtirokidagi klinik sinovlar hali boshlanmagan.

Shuningdek, olimlar triptamin uyquni boshqaruvchi yagona molekula emasligini, u adenozin va boshqa biologik moddalar bilan birgalikda ishlashi mumkinligini ham qayd etdi.

Nature NeuroscienceTriptaminAdenozinGPR139
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ayollik energetikasi o‘ta yuqori ekanini fosh qiluvchi 6 ta belgiAyollik energetikasi o‘ta yuqori ekanini fosh qiluvchi 6 ta belgiBugun, 00:55«Braziliyacha joziba siri»: hashamatli ayollar amal qiladigan 6 ta go‘zallik qoidasi«Braziliyacha joziba siri»: hashamatli ayollar amal qiladigan 6 ta go‘zallik qoidasiKecha, 18:27Erkaklar fikriga ko‘ra eng go‘zal ayollar qanday bo‘lishi kerak?Erkaklar fikriga ko‘ra eng go‘zal ayollar qanday bo‘lishi kerak?Kecha, 18:26«Erkakni o‘ziga oshiq qilish siri»: Munosabatlarni saqlab qoluvchi 6 oltin qoida«Erkakni o‘ziga oshiq qilish siri»: Munosabatlarni saqlab qoluvchi 6 oltin qoidaKecha, 10:36Yigit uzoqlasha boshlasa yoxud qizlar yo‘l qo‘yadigan 4 xato...Yigit uzoqlasha boshlasa yoxud qizlar yo‘l qo‘yadigan 4 xato...23.07, 19:07Qaysi piyozni qayerda ishlatish kerak? 6 turning farqi (foto)Qaysi piyozni qayerda ishlatish kerak? 6 turning farqi (foto)23.07, 14:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Erkaklar fikriga ko‘ra eng go‘zal ayollar qanday bo‘lishi kerak?
Erkaklar fikriga ko‘ra eng go‘zal ayollar qanday bo‘lishi kerak?
28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
Nega yoz kechalari karavot yoniga piyoz qo‘yish tavsiya etiladi?
Nega yoz kechalari karavot yoniga piyoz qo‘yish tavsiya etiladi?
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
«Braziliyacha joziba siri»: hashamatli ayollar amal qiladigan 6 ta go‘zallik qoidasi
«Braziliyacha joziba siri»: hashamatli ayollar amal qiladigan 6 ta go‘zallik qoidasi
27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...
27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...
Afrika tuxumxo‘r iloni tuxumni qanday iste’mol qiladi?
Afrika tuxumxo‘r iloni tuxumni qanday iste’mol qiladi?
Anomal issiqda Konditsionerni qanday to‘g‘ri ishlatish kerak?
Anomal issiqda Konditsionerni qanday to‘g‘ri ishlatish kerak?