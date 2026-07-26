Sunʼiy intellekt poygasi qurbonlari: Monday.com va boshqa texnogigantlar ommaviy qisqartirishlarni boshladi

·46·Texno
Sunʼiy intellekt poygasi qurbonlari: Monday.com va boshqa texnogigantlar ommaviy qisqartirishlarni boshladi

Jahon texnologiya bozorida sunʼiy intellekt (AI) nafaqat yangi imkoniyatlar, balki mehnat bozoridagi jiddiy oʻzgarishlar omiliga ham aylanmoqda. Isroilning loyihalarni boshqarish dasturiy taʼminoti bilan mashhur Monday.com kompaniyasi oʻz xodimlarining qariyb 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qilib, sunʼiy intellektni rivojlantirish strategiyasi doirasida optimallashtirishga oʻtgan navbatdagi yirik oʻyinchiga aylandi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Monday.com AQSH Qimmatli qogʻozlar va birja komissiyasiga (SEC) yoʻllagan hisobotida 600 dan ortiq xodim bilan xayrlashishini maʼlum qildi. Kompaniya asoschisi Eran Zinman LinkedIn tarmogʻidagi murojaatida bu qaror xarajatlarni shunchaki kamaytirish emas, balki tashkilotni "AI-first" (birinchi navbatda sunʼiy intellekt) modeliga moslashtirish ekanini taʼkidladi. Kompaniya 2026-yilga borib daromadlarining 20 foizga oʻsishini kutayotgan boʻlsa-da, hozirgi transformatsiya jarayoni uchun 55 million dollargacha mablagʻ sarflashga tayyor.

Texnologiya olamidagi ommaviy tendensiya

Faqatgina Monday.com emas, balki butun IT sektori hozirda shunday murakkab davrni boshdan kechirmoqda. Financial Times tahlillariga koʻra, joriy yil boshidan buyon AQSH texnologiya kompaniyalari 140 mingga yaqin ish oʻrinlarini qisqartirgan. Amazon, Oracle, Meta va Microsoft kabi gigantlarning oʻzi jami 50 mingga yaqin xodimni boʻshatib yubordi. Bu kompaniyalar tejab qolingan mablagʻlarni sunʼiy intellekt uchun maʼlumotlar markazlarini qurishga va hisoblash quvvatlarini oshirishga yoʻnaltirmoqda.

Qizigʻi shundaki, bozor bu kabi qisqartirishlarni har doim ham ijobiy qabul qilmayapti. Statistik maʼlumotlarga koʻra, ish oʻrinlarini qisqartirishda AI omilini sabab qilib koʻrsatgan kompaniyalarning aksiyalari NASDAQ indeksiga nisbatan 10 foizga pastroq natija koʻrsatgan. Bu investorlarning "sunʼiy intellekt tufayli qisqartirish" bahonasiga toʻliq ishonmayotganidan dalolat berishi mumkin.

Microsoft kompaniyasi iyul oyida 4800 ta ish oʻrnini qisqartirdi, bu asosan Xbox geyming boʻlinmasiga toʻgʻri keldi. Kompaniya rahbariyati bu oʻzgarishlar bevosita AI bilan bogʻliq emasligini aytsa-da, moliya direktori Amy Hood sunʼiy intellektga investitsiyalar oshishi fonida xodimlar soni kamayishda davom etishini tasdiqladi. Oracle esa oʻtgan bir yil ichida ishchi kuchini 21 ming kishiga yoki 13 foizga qisqartirganini ochiqladi.

Kadrlar almashinuvi va yangi imkoniyatlar

Biroq, sohadagi vaziyat bir tomonlama salbiy emas. Eski tuzilmadagi ish oʻrinlari yoʻqolayotgan bir paytda, yangi yoʻnalishlarda ishga qabul qilish surʼati ham yuqori. Masalan, Anthropic va OpenAI kabi sof AI-startaplar mutaxassislarni faol yollamoqda. Hatto qisqartirishlar oʻtkazgan kompaniyalarning oʻzida ham kadrlar rotatsiyasi kuzatilmoqda.

  • Meta 8000 xodimni boʻshatgan boʻlsa-da, 7000 kishini yangi AI-yoʻnalishlariga oʻtkazdi;
  • IBM sunʼiy intellekt va gibrid bulutli texnologiyalar boʻyicha boshlangʻich darajadagi mutaxassislarni yollashni uch baravar oshirmoqda;
  • GitLab kompaniyasi AI infratuzilmasini qayta qurish uchun 350 nafar xodimni qisqartirib, resurslarni agentli tizimlarga yoʻnaltirdi.
Oʻzbekistonlik mutaxassislar uchun ham bu global tendensiya muhim signal hisoblanadi. Xalqaro IT bozorida raqobatbardosh boʻlish uchun endilikda faqatgina dasturlash tillarini bilish yetarli emas, balki sunʼiy intellekt asboblaridan samarali foydalanish va yangi texnologik muhitga moslashuvchanlik birinchi darajali talabga aylanmoqda. Google kabi kompaniyalar menejerlar sonini kamaytirib, muhandislarga koʻproq urgʻu berayotgani ham boshqaruv tizimidagi oʻzgarishlardan dalolat beradi.

TexnologiyaSunʼiy IntellektMonday.comIsh OʻrinlariMicrosoft
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tayvanda yangi davr: Mikrosxemalarni elektron nurlar yordamida chizuvchi litograf oʻrnatiladiTayvanda yangi davr: Mikrosxemalarni elektron nurlar yordamida chizuvchi litograf oʻrnatiladiBugun, 12:59AQSHda aeroportga ehtiyoj sezmaydigan innovatsion samolyotlar zavodi qurilmoqdaAQSHda aeroportga ehtiyoj sezmaydigan innovatsion samolyotlar zavodi qurilmoqdaBugun, 12:25Honor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlariHonor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlariBugun, 11:58Hindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilishHindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilishBugun, 11:22SpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng baland Mechazilla minorasini qurib bitkazdiSpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng baland Mechazilla minorasini qurib bitkazdiBugun, 10:54Elon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadiElon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadiBugun, 09:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob