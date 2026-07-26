Sunʼiy intellekt poygasi qurbonlari: Monday.com va boshqa texnogigantlar ommaviy qisqartirishlarni boshladi
Jahon texnologiya bozorida sunʼiy intellekt (AI) nafaqat yangi imkoniyatlar, balki mehnat bozoridagi jiddiy oʻzgarishlar omiliga ham aylanmoqda. Isroilning loyihalarni boshqarish dasturiy taʼminoti bilan mashhur Monday.com kompaniyasi oʻz xodimlarining qariyb 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qilib, sunʼiy intellektni rivojlantirish strategiyasi doirasida optimallashtirishga oʻtgan navbatdagi yirik oʻyinchiga aylandi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Monday.com AQSH Qimmatli qogʻozlar va birja komissiyasiga (SEC) yoʻllagan hisobotida 600 dan ortiq xodim bilan xayrlashishini maʼlum qildi. Kompaniya asoschisi Eran Zinman LinkedIn tarmogʻidagi murojaatida bu qaror xarajatlarni shunchaki kamaytirish emas, balki tashkilotni "AI-first" (birinchi navbatda sunʼiy intellekt) modeliga moslashtirish ekanini taʼkidladi. Kompaniya 2026-yilga borib daromadlarining 20 foizga oʻsishini kutayotgan boʻlsa-da, hozirgi transformatsiya jarayoni uchun 55 million dollargacha mablagʻ sarflashga tayyor.
Texnologiya olamidagi ommaviy tendensiyaFaqatgina Monday.com emas, balki butun IT sektori hozirda shunday murakkab davrni boshdan kechirmoqda. Financial Times tahlillariga koʻra, joriy yil boshidan buyon AQSH texnologiya kompaniyalari 140 mingga yaqin ish oʻrinlarini qisqartirgan. Amazon, Oracle, Meta va Microsoft kabi gigantlarning oʻzi jami 50 mingga yaqin xodimni boʻshatib yubordi. Bu kompaniyalar tejab qolingan mablagʻlarni sunʼiy intellekt uchun maʼlumotlar markazlarini qurishga va hisoblash quvvatlarini oshirishga yoʻnaltirmoqda.
Qizigʻi shundaki, bozor bu kabi qisqartirishlarni har doim ham ijobiy qabul qilmayapti. Statistik maʼlumotlarga koʻra, ish oʻrinlarini qisqartirishda AI omilini sabab qilib koʻrsatgan kompaniyalarning aksiyalari NASDAQ indeksiga nisbatan 10 foizga pastroq natija koʻrsatgan. Bu investorlarning "sunʼiy intellekt tufayli qisqartirish" bahonasiga toʻliq ishonmayotganidan dalolat berishi mumkin.
Microsoft kompaniyasi iyul oyida 4800 ta ish oʻrnini qisqartirdi, bu asosan Xbox geyming boʻlinmasiga toʻgʻri keldi. Kompaniya rahbariyati bu oʻzgarishlar bevosita AI bilan bogʻliq emasligini aytsa-da, moliya direktori Amy Hood sunʼiy intellektga investitsiyalar oshishi fonida xodimlar soni kamayishda davom etishini tasdiqladi. Oracle esa oʻtgan bir yil ichida ishchi kuchini 21 ming kishiga yoki 13 foizga qisqartirganini ochiqladi.
Kadrlar almashinuvi va yangi imkoniyatlarBiroq, sohadagi vaziyat bir tomonlama salbiy emas. Eski tuzilmadagi ish oʻrinlari yoʻqolayotgan bir paytda, yangi yoʻnalishlarda ishga qabul qilish surʼati ham yuqori. Masalan, Anthropic va OpenAI kabi sof AI-startaplar mutaxassislarni faol yollamoqda. Hatto qisqartirishlar oʻtkazgan kompaniyalarning oʻzida ham kadrlar rotatsiyasi kuzatilmoqda.
- Meta 8000 xodimni boʻshatgan boʻlsa-da, 7000 kishini yangi AI-yoʻnalishlariga oʻtkazdi;
- IBM sunʼiy intellekt va gibrid bulutli texnologiyalar boʻyicha boshlangʻich darajadagi mutaxassislarni yollashni uch baravar oshirmoqda;
- GitLab kompaniyasi AI infratuzilmasini qayta qurish uchun 350 nafar xodimni qisqartirib, resurslarni agentli tizimlarga yoʻnaltirdi.
…