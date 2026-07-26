Durdona Qurbonova tayyorlagan xachapurisi bilan muxlislarni kuldirdi (video)

·64·Madaniyat
Durdona Qurbonova tayyorlagan xachapurisi bilan muxlislarni kuldirdi (video)

Aktrisa Durdona Qurbonova so‘nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda turli qiziqarli videolari bilan kuzatuvchilar e’tiborini tortmoqda. Bu safar u muxlislarini kuldirgan yana bir videoni e’lon qildi.

Videoda aktrisa Gruziyaning mashhur milliy taomi — xachapurini oshpaz bilan birgalikda tayyorlaydi. Jarayon davomida Durdona hazil tariqasida o‘zi tayyorlagan xachapurini kimoshdi savdosiga qo‘yishini, uning boshlang‘ich narxi esa 5 ming dollar bo‘lishini aytadi.

Video izohida esa aktrisa muxlislariga: "Men tayyorlagan xachapuridan yeb ko‘rasizlarmi?" deya murojaat qilgan.

Taom pishib bo‘lgach, Durdona uni oshxonaga tashrif buyurgan mijozlardan biriga tatib ko‘rish uchun taqdim etadi. Samimiy va hazilomuz ruhda suratga olingan ushbu video ijtimoiy tarmoqlarda iliq kutib olindi.

Izohlarda kuzatuvchilar aktrisaning tabiiyligi va hazilkashligini e’tirof etib, videoga ko‘plab ijobiy fikrlar qoldirishdi.

Durdona QurbonovaGruziya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Musulmon Yunusovning so‘zlari muhokama bo‘ldi: "Karyeram cho‘qqisida bo‘lsa ham oilani tanlayman"Musulmon Yunusovning so‘zlari muhokama bo‘ldi: "Karyeram cho‘qqisida bo‘lsa ham oilani tanlayman"Bugun, 10:50Lisa FIFA 2026 davomida eng ko‘p daromad topgan yulduzlar safidan joy oldiLisa FIFA 2026 davomida eng ko‘p daromad topgan yulduzlar safidan joy oldiBugun, 09:32Uchqun Tillayevning hali ham yechmaydigan, Prezident sovg‘asi bo‘lgan galstuk ortidagi haqiqat!Uchqun Tillayevning hali ham yechmaydigan, Prezident sovg‘asi bo‘lgan galstuk ortidagi haqiqat!Bugun, 09:07Shahzoda Muhammedova dugonasi yuborgan qimmatbaho brend sovg‘alarni birma-bir ochib ko‘rsatdi (video)Shahzoda Muhammedova dugonasi yuborgan qimmatbaho brend sovg‘alarni birma-bir ochib ko‘rsatdi (video)Bugun, 08:58Jeki Chan repper Miyagining qo‘shiqlariga o‘ynab tarmoqlarda barchaning e’tiborini tortdi!Jeki Chan repper Miyagining qo‘shiqlariga o‘ynab tarmoqlarda barchaning e’tiborini tortdi!Bugun, 08:46Botir Qodirov klip suratga olayotganda kutilmagan holatga tushib qoldi (video)Botir Qodirov klip suratga olayotganda kutilmagan holatga tushib qoldi (video)Bugun, 08:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)