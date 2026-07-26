Qabr yonida tushlik: Hindistonda qabrlar orasida joylashgan restoranda ovqatlangan bo‘larmidingiz?
Hindistonning Ahmadobod shahrida odatiy restoranlarga o‘xshamaydigan ovqatlanish maskani faoliyat yuritadi. Uning eng katta farqi shundaki, restoran eski qabriston hududida barpo etilgan va qabrlar hozirgacha saqlab qolingan.
Mazkur restoran 1950 yilda ish boshlagan. Hududda mavjud bo‘lgan 26 ta qabr buzilmagan yoki boshqa joyga ko‘chirilmagan. Ular panjaralar bilan o‘rab qo‘yilgan, ovqatlanish stollari esa qabrlar orasiga joylashtirilgan.
Mijozlar restoranga kirgach, taomlarni aynan shu muhitda iste’mol qiladi. Qabrlar yonidagi stollarda ovqatlanish ko‘pchilik uchun kutilmagan holat bo‘lishi tabiiy. Shu bois bu manzil haqida eshitgan odamlar orasida «Bunday restoranda ovqatlanarmidingiz?» degan savol tez-tez muhokama qilinadi.
Restoran esa o‘zining noodatiy joylashuvi va saqlab qolingan 26 ta qabri bilan Ahmadoboddagi eng qiziq manzillardan biri bo‘lib qolmoqda.
…