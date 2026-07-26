Xorijdagi ukrainlar qaytarilsin: ofitser bahsli taklif aytdi

·81·Dunyo
Xorijdagi ukrainlar qaytarilsin: ofitser bahsli taklif aytdi

Ukrainaning 413-«REYD» polki ofitseri xorijga chiqib ketgan harbiy majburiyatli erkaklarni mamlakatga majburan qaytarish va ularning ayrim fuqarolik huquqlarini cheklashni taklif qildi. Uning «krepostnoylardek munosabatda bo‘lish» haqidagi so‘zlari keskin bahslarga sabab bo‘lishi mumkin.

Biroq muhim jihat bor: bu Ukraina hukumati yoki Qurolli kuchlarining rasmiy tashabbusi emas, alohida harbiy xizmatchining intervyuda bildirgan shaxsiy qarashidir.

Ofitser qanday taklif bildirdi?

UNIAN keltirgan iqtibosga ko‘ra, «Xirurg» chaqiruv belgisi bilan tanilgan harbiy xorijdagi ukrainlarning bir qismini mamlakatga qaytarish kerakligini aytgan.

U harbiy xizmatdan bo‘yin tovlagan fuqarolarni ovoz berish huquqidan mahrum qilish, Ukrainaga qaytarilgandan keyin esa ularning mehnatidan davlat manfaatlari yo‘lida foydalanish g‘oyasini ilgari surgan.

Shuningdek, ofitser o‘z fikrini ifodalash jarayonida boshqa millat va irq vakillariga nisbatan kamsituvchi taqqoslashlardan foydalangan.

Uning fikricha, Ukraina xorijiy hamkorlardan harbiy majburiyatdan qochgan fuqarolarni qaytarishda yordam so‘rashi kerak.

413-polkning rasmiy Telegram kanali «Xirurg» ishtirokidagi suhbat e’lon qilinganini tasdiqlaydi. Unda «bir million pokistonlikni qabul qilish yoki bir million harbiy xizmatdan bo‘yin tovlagan ukrainni qaytarish» mavzusi muhokama qilingani ochiq ko‘rsatilgan. Biroq kanal e’lonida intervyuda aytilgan barcha jumlalar so‘zma-so‘z keltirilmagan.

«Krepostnoy» iborasi nimani anglatadi?

Krepostnoylik — insonning shaxsiy erkinligi cheklanib, uning mehnati va yashash joyi boshqa shaxs yoki tuzilma nazoratiga o‘tkazilgan tarixiy tizimdir.

Shu sababli zamonaviy fuqarolarga nisbatan bunday iboraning ishlatilishi shunchaki qattiq jazo taklifi emas. U inson huquqlari, shaxsiy erkinlik va davlatning o‘z fuqarolariga munosabati haqida jiddiy savollarni keltirib chiqaradi.

Ofitserning bayonoti huquqiy tashabbus yoki qabul qilingan qaror sifatida emas, urush va mobilizatsiya fonida bildirilgan keskin siyosiy qarash sifatida baholanishi lozim.

Ovoz berish huquqini bekor qilish mumkinmi?

Ukraina Konstitutsiyasining 70-moddasiga ko‘ra, 18 yoshga to‘lgan Ukraina fuqarolari ovoz berish huquqiga ega. Unda faqat sud tomonidan muomalaga layoqatsiz deb topilgan fuqarolar saylovda qatnashmasligi belgilangan.

Xorijda yashayotgani yoki harbiy hisob masalasida qoidabuzarlikka yo‘l qo‘ygani uchun fuqaroni avtomatik ravishda ovoz berish huquqidan mahrum qilish amaldagi konstitutsiyaviy normada ko‘zda tutilmagan.

Shuningdek, Ukraina Konstitutsiyasi:

  • barcha insonlarni qadr-qimmat va huquqlarda teng deb belgilaydi;

  • konstitutsiyaviy huquqlarni bekor qilishga yo‘l qo‘ymaydi;

  • irq, teri rangi, ijtimoiy kelib chiqish va yashash joyiga qarab cheklov o‘rnatishni taqiqlaydi.

Demak, ofitser aytgan taklifni amalga oshirish oddiy hukumat qarori bilan hal bo‘ladigan masala emas. U jiddiy konstitutsiyaviy va inson huquqlariga oid to‘siqlarga duch kelishi mumkin.

Xorijdan majburan qaytarish ham oson emas

Ukrainada noqonuniy yo‘l bilan chegaradan o‘tgan ayrim fuqarolarni qo‘shni davlatlar orqali qaytarish holatlari mavjud. Biroq bu har bir xorijdagi harbiy majburiyatli ukrain avtomatik ravishda deportatsiya qilinadi degani emas.

Ukrainalik deputat Yuriy Kamelchuk ham xorijdagi fuqarolarni ularning xohishiga qarshi ommaviy qaytarish amalda imkonsizligini aytgan. Ularning maqomi qabul qilgan davlat qonunlari, xalqaro himoya tartibi va har bir shaxsning mamlakatdan chiqish holatiga bog‘liq.

Shuning uchun ofitserning xorijiy hamkorlar barcha fuqarolarni qaytarib berishi kerakligi haqidagi taklifi hozircha siyosiy chaqiriqdan nariga o‘tmaydi.

Shaxsiy fikr rasmiy pozitsiya emas

413-«REYD» polki Ukraina Uchuvchisiz tizimlar kuchlari tarkibida faoliyat yuritadi. Polkning rasmiy sahifasi «Xirurg»ni 2014 yildan beri harbiy harakatlarda qatnashib kelayotgan ofitser sifatida tanishtirgan.

Ammo uning intervyudagi qarashlari:

  • Ukraina prezidentining qarori emas;

  • hukumatning rasmiy rejasi emas;

  • parlamentga kiritilgan qonun loyihasi emas;

  • Qurolli kuchlarning barcha a’zolari pozitsiyasini ifodalamaydi.

Urushdagi jamiyatda frontdagilar va xorijga ketganlar o‘rtasidagi adolat masalasi og‘riqli ekani tushunarli. Lekin har qanday yechim insonni huquqsiz mehnat kuchiga aylantirish, millat yoki irqni kamsitish emas, qonun va tenglik tamoyillariga asoslanishi kerak.

Sizningcha, harbiy xizmatdan noqonuniy ravishda bo‘yin tovlaganlarga jazo kuchaytirilishi kerakmi yoki ularni qaytarish uchun rag‘batlantiruvchi dasturlar samaraliroq bo‘ladimi?

UkrainaUNIANTelegramPokiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eronda maktab zarbasi qurboni bo‘lgan bolalar dafn etildiEronda maktab zarbasi qurboni bo‘lgan bolalar dafn etildiBugun, 10:57Angliyalik gimnastikachi chiqish vaqtida og‘ir jarohat oldiAngliyalik gimnastikachi chiqish vaqtida og‘ir jarohat oldiBugun, 10:19Suriyada yo‘lovchi avtobuslar to‘qnashdi: qurbonlar bor (video)Suriyada yo‘lovchi avtobuslar to‘qnashdi: qurbonlar bor (video)Bugun, 09:57Anqarada kuchli yomg‘ir oqibatida avtomobil chuqurga qulab tushdiAnqarada kuchli yomg‘ir oqibatida avtomobil chuqurga qulab tushdiBugun, 09:44Tramp Eronga berilishi kutilayotgan katta zarbani nega kechiktirdi?Tramp Eronga berilishi kutilayotgan katta zarbani nega kechiktirdi?Bugun, 08:57Istanbuldagi daydi itning bolasi uchun qilgan harakati tarmoqlarda ko‘pchilikni ta’sirlantirdiIstanbuldagi daydi itning bolasi uchun qilgan harakati tarmoqlarda ko‘pchilikni ta’sirlantirdiBugun, 08:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi