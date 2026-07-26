Xaver Miley JCH-2026 mojarosida: «Argentinaga hasad qilishadi»

·77·Dunyo
Xaver Miley JCH-2026 mojarosida: «Argentinaga hasad qilishadi»

Argentina termasining JCH-2026 finalida Ispaniyaga mag‘lub bo‘lishi bilan bahslar to‘xtamadi — aksincha, futboldan siyosatga ko‘chdi. Prezident Xaver Miley ijtimoiy tarmoqlardagi keskin tanqidlarga javob qaytarib, mamlakatga nisbatan salbiy munosabat ortida hasad borligini iddao qildi.

Uning postlari qisqa vaqt ichida katta muhokama uyg‘otdi. Endi gap faqat Lionel Messi va jamoaning maydondagi harakatlari haqida emas, balki Argentinaning xalqaro imiji atrofida ham ketmoqda.

Miley tanqidchilarga qanday javob berdi?

Argentina prezidenti Instagram orqali bir nechta postlarni ulashib, terma jamoa va mamlakatni himoya qildi.

U tarqatgan xabarlardan birida shunday deyiladi:

«Dushmanlaringiz bormi? Demak, siz qachondir nimanidir himoya qilgansiz. Biz Argentinani himoya qilamiz».

Boshqa bir postda esa Argentina e’tibordan chetda qolmaydigan va ko‘p sohalarda kuchli mamlakat ekani, shu sababli unga «hasad qilishlari» ta’kidlangan. Miley, shuningdek, «dunyo argentinaliklarga to‘la mamlakat nimalarga qodirligini ko‘radi» mazmunidagi xabarni ham ulashgan.

Prezident sun’iy intellekt yordamida tayyorlangan tasvirni ham e’lon qildi. Unda Miley ustki kiyimini ochib, ostida Argentina termasi libosini ko‘rsatayotgan holda aks ettirilgan va suratga hissiy shior joylashtirilgan.

Argentina finalga qanday yetib bordi?

Lionel Skaloni boshqaruvidagi amaldagi jahon chempionlari musobaqaning pley-off bosqichida bir nechta dramatik g‘alabalarni qo‘lga kiritdi.

Argentina:

  • nimchorak finalda Misrni 3:2 hisobida mag‘lub etdi;

  • chorak finalda Shveysariyadan qo‘shimcha vaqtda 3:1 ustun keldi;

  • yarim finalda Angliyaga qarshi so‘nggi daqiqalarda vaziyatni o‘zgartirib, 2:1 hisobida g‘alaba qozondi;

  • finalda Ispaniyaga qo‘shimcha vaqtda 0:1 hisobida imkoniyatni boy berdi.

Ayniqsa, Angliyaga qarshi yarim finalda Enso Fernandes va Lautaro Martinesning kech urgan gollari Argentinani hal qiluvchi uchrashuvga olib chiqqan edi.

Nega Argentina atrofida mojaro kuchaydi?

Ispaniyaga qarshi finaldan keyin ijtimoiy tarmoqlarda Argentina termasiga nisbatan tanqidlar keskin ko‘paydi.

Muhokamalarda quyidagi masalalar ko‘tarildi:

  • turnir davomida hakamlar Argentinaga yordam bergani haqidagi da’volar;

  • finaldan keyingi futbolchilarning xatti-harakatlari;

  • ayrim tashqi siyosiy doiralarning jamoani ochiq qo‘llab-quvvatlashi;

  • Argentina jamiyatiga nisbatan irqchilik ayblovlari.

Miley tarafdorlari esa bu tanqidlarni mamlakat va terma jamoaning muvaffaqiyatiga nisbatan salbiy munosabat sifatida baholadi. Prezident Peronist muxolifat Messini yoqtirmasligi haqidagi postlarni ham qayta tarqatib, siyosiy bahsni yanada kuchaytirdi.

Shu tariqa futboldagi bahs ichki siyosiy raqobat va Argentinaning xalqaro imiji haqidagi kattaroq munozaraga aylandi.

Prezident matbuot kotibi ham munosabat bildirdi

Argentina prezidentining matbuot kotibi Adrian Raviyer mamlakatga qarshi salbiy xabarlarni «ijtimoiy tarmoqlarda katta ta’sir ko‘rsatgan hodisa» deb atadi.

Uning ta’kidlashicha, Miley futboldagi bahslarni mamlakat iqtisodiy dasturi bilan ham bog‘lagan. Prezidentning fikricha, argentinaliklar nafaqat sportda, balki davlatni o‘zgartirishda ham nimalarga qodir ekanini ko‘rsatishi mumkin.

Raviyer 2026 yil iyunida Manuel Adorni o‘rniga prezident matbuot kotibi etib tayinlangan edi. U Argentina termasini «o‘ta raqobatbardosh» jamoa deb atab, tanqidiy fikrlar bilan bir qatorda Skaloni va uning futbolchilariga ijobiy baholar ham bildirilganini qayd etdi.

Futboldan boshlangan bahs siyosiy tus oldi

Mileyning bayonotlari terma jamoaga oddiy muxlislik bildirishdan ko‘ra kengroq ma’no kasb etdi. Prezident Argentinaga nisbatan tanqidlarni milliy g‘urur, iqtisodiy siyosat va muxolifat bilan kurash mavzulariga bog‘ladi.

Biroq tanqidlarning barchasini faqat hasad bilan izohlash vaziyatni haddan tashqari soddalashtirib yuborishi mumkin. Argentina JCH-2026da finalgacha yetib borib, kuchli natija qayd etdi, ammo turnirdan keyingi ayrim voqealar jamoaning maydon tashqarisidagi obro‘si haqida savollarni ham paydo qildi.

Mundial yakunlandi, lekin Argentina atrofidagi bahs hali tugagani yo‘q. Endi asosiy savol shu: Mileyning keskin himoyasi milliy jamoani birlashtiradimi yoki futboldagi mojaroni yanada siyosiylashtiradimi?

Javier MileiArgentinaLionel MessiIspaniyaInstagram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eronda maktab zarbasi qurboni bo‘lgan bolalar dafn etildiEronda maktab zarbasi qurboni bo‘lgan bolalar dafn etildiBugun, 10:57Angliyalik gimnastikachi chiqish vaqtida og‘ir jarohat oldiAngliyalik gimnastikachi chiqish vaqtida og‘ir jarohat oldiBugun, 10:19Suriyada yo‘lovchi avtobuslar to‘qnashdi: qurbonlar bor (video)Suriyada yo‘lovchi avtobuslar to‘qnashdi: qurbonlar bor (video)Bugun, 09:57Anqarada kuchli yomg‘ir oqibatida avtomobil chuqurga qulab tushdiAnqarada kuchli yomg‘ir oqibatida avtomobil chuqurga qulab tushdiBugun, 09:44Tramp Eronga berilishi kutilayotgan katta zarbani nega kechiktirdi?Tramp Eronga berilishi kutilayotgan katta zarbani nega kechiktirdi?Bugun, 08:57Istanbuldagi daydi itning bolasi uchun qilgan harakati tarmoqlarda ko‘pchilikni ta’sirlantirdiIstanbuldagi daydi itning bolasi uchun qilgan harakati tarmoqlarda ko‘pchilikni ta’sirlantirdiBugun, 08:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi