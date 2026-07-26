Xaver Miley JCH-2026 mojarosida: «Argentinaga hasad qilishadi»
Argentina termasining JCH-2026 finalida Ispaniyaga mag‘lub bo‘lishi bilan bahslar to‘xtamadi — aksincha, futboldan siyosatga ko‘chdi. Prezident Xaver Miley ijtimoiy tarmoqlardagi keskin tanqidlarga javob qaytarib, mamlakatga nisbatan salbiy munosabat ortida hasad borligini iddao qildi.
Uning postlari qisqa vaqt ichida katta muhokama uyg‘otdi. Endi gap faqat Lionel Messi va jamoaning maydondagi harakatlari haqida emas, balki Argentinaning xalqaro imiji atrofida ham ketmoqda.
Miley tanqidchilarga qanday javob berdi?
Argentina prezidenti Instagram orqali bir nechta postlarni ulashib, terma jamoa va mamlakatni himoya qildi.
U tarqatgan xabarlardan birida shunday deyiladi:
«Dushmanlaringiz bormi? Demak, siz qachondir nimanidir himoya qilgansiz. Biz Argentinani himoya qilamiz».
Boshqa bir postda esa Argentina e’tibordan chetda qolmaydigan va ko‘p sohalarda kuchli mamlakat ekani, shu sababli unga «hasad qilishlari» ta’kidlangan. Miley, shuningdek, «dunyo argentinaliklarga to‘la mamlakat nimalarga qodirligini ko‘radi» mazmunidagi xabarni ham ulashgan.
Prezident sun’iy intellekt yordamida tayyorlangan tasvirni ham e’lon qildi. Unda Miley ustki kiyimini ochib, ostida Argentina termasi libosini ko‘rsatayotgan holda aks ettirilgan va suratga hissiy shior joylashtirilgan.
Argentina finalga qanday yetib bordi?
Lionel Skaloni boshqaruvidagi amaldagi jahon chempionlari musobaqaning pley-off bosqichida bir nechta dramatik g‘alabalarni qo‘lga kiritdi.
Argentina:
nimchorak finalda Misrni 3:2 hisobida mag‘lub etdi;
chorak finalda Shveysariyadan qo‘shimcha vaqtda 3:1 ustun keldi;
yarim finalda Angliyaga qarshi so‘nggi daqiqalarda vaziyatni o‘zgartirib, 2:1 hisobida g‘alaba qozondi;
finalda Ispaniyaga qo‘shimcha vaqtda 0:1 hisobida imkoniyatni boy berdi.
Ayniqsa, Angliyaga qarshi yarim finalda Enso Fernandes va Lautaro Martinesning kech urgan gollari Argentinani hal qiluvchi uchrashuvga olib chiqqan edi.
Nega Argentina atrofida mojaro kuchaydi?
Ispaniyaga qarshi finaldan keyin ijtimoiy tarmoqlarda Argentina termasiga nisbatan tanqidlar keskin ko‘paydi.
Muhokamalarda quyidagi masalalar ko‘tarildi:
turnir davomida hakamlar Argentinaga yordam bergani haqidagi da’volar;
finaldan keyingi futbolchilarning xatti-harakatlari;
ayrim tashqi siyosiy doiralarning jamoani ochiq qo‘llab-quvvatlashi;
Argentina jamiyatiga nisbatan irqchilik ayblovlari.
Miley tarafdorlari esa bu tanqidlarni mamlakat va terma jamoaning muvaffaqiyatiga nisbatan salbiy munosabat sifatida baholadi. Prezident Peronist muxolifat Messini yoqtirmasligi haqidagi postlarni ham qayta tarqatib, siyosiy bahsni yanada kuchaytirdi.
Shu tariqa futboldagi bahs ichki siyosiy raqobat va Argentinaning xalqaro imiji haqidagi kattaroq munozaraga aylandi.
Prezident matbuot kotibi ham munosabat bildirdi
Argentina prezidentining matbuot kotibi Adrian Raviyer mamlakatga qarshi salbiy xabarlarni «ijtimoiy tarmoqlarda katta ta’sir ko‘rsatgan hodisa» deb atadi.
Uning ta’kidlashicha, Miley futboldagi bahslarni mamlakat iqtisodiy dasturi bilan ham bog‘lagan. Prezidentning fikricha, argentinaliklar nafaqat sportda, balki davlatni o‘zgartirishda ham nimalarga qodir ekanini ko‘rsatishi mumkin.
Raviyer 2026 yil iyunida Manuel Adorni o‘rniga prezident matbuot kotibi etib tayinlangan edi. U Argentina termasini «o‘ta raqobatbardosh» jamoa deb atab, tanqidiy fikrlar bilan bir qatorda Skaloni va uning futbolchilariga ijobiy baholar ham bildirilganini qayd etdi.
Futboldan boshlangan bahs siyosiy tus oldi
Mileyning bayonotlari terma jamoaga oddiy muxlislik bildirishdan ko‘ra kengroq ma’no kasb etdi. Prezident Argentinaga nisbatan tanqidlarni milliy g‘urur, iqtisodiy siyosat va muxolifat bilan kurash mavzulariga bog‘ladi.
Biroq tanqidlarning barchasini faqat hasad bilan izohlash vaziyatni haddan tashqari soddalashtirib yuborishi mumkin. Argentina JCH-2026da finalgacha yetib borib, kuchli natija qayd etdi, ammo turnirdan keyingi ayrim voqealar jamoaning maydon tashqarisidagi obro‘si haqida savollarni ham paydo qildi.
Mundial yakunlandi, lekin Argentina atrofidagi bahs hali tugagani yo‘q. Endi asosiy savol shu: Mileyning keskin himoyasi milliy jamoani birlashtiradimi yoki futboldagi mojaroni yanada siyosiylashtiradimi?
…