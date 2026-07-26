OpenAI 20 milliard dollarlik yirik loyihani eʻlon qildi: Camellia loyihasi tafsilotlari
Sunʻiy intellekt texnologiyalari olamida yetakchi boʻlgan OpenAI kompaniyasi energetika va infratuzilma sohasida misli koʻrilmagan qadamni tashlamoqda. Kompaniya AQSHning Jorjiya shtatida joylashgan Savannah Gateway Industrial Hub hududida "Camellia" deb nomlangan ulkan maʻlumotlar markazini qurish rejalarini rasman eʻlon qildi. Ushbu loyiha nafaqat oʻzining 20 milliard dollarlik qiymati, balki isteʻmol qiladigan energiya quvvati bilan ham soha mutaxassislarini hayratga solmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʻlumotiga koʻra, yangi markaz 3,2 GW gacha elektr quvvatini isteʻmol qilishi koʻzda tutilgan. Taqqoslash uchun, bu quvvat oʻrtacha kattalikdagi bir necha atom elektr stansiyasining ishlab chiqarish quvvatiga tengdir. Georgia Power energetika kompaniyasi ushbu quvvatni 2028-yildan 2032-yilgacha boʻlgan davrda bosqichma-bosqich yetkazib berishni rejalashtirmoqda. Bu esa sunʻiy intellekt modellarini oʻqitish va ularni qoʻllab-quvvatlash uchun zarur boʻlgan hisoblash quvvatlariga boʻlgan ehtiyoj geometrik progressiya bilan oʻsib borayotganini koʻrsatadi.
Energiya tanqisligi va infratuzilma muammolariZamonaviy sunʻiy intellekt infratuzilmasining eng katta toʻsigʻi hozirda aynan elektr energiyasi bilan bogʻliq. OpenAI vakillarining taʻkidlashicha, yangi loyiha ushbu cheklovlarni chetlab oʻtish va kelajakdagi ChatGPT hamda boshqa ilgʻor modellarni yanada kuchaytirishga xizmat qiladi. Loyiha doirasida 400 ta doimiy ish oʻrni yaratilishi kutilmoqda, bu esa mahalliy iqtisodiyot uchun sezilarli turtki boʻladi.
Ekologik jihatdan ham loyiha oʻziga xos yondashuvni taklif etmoqda. Maʻlumotlar markazida suv sarfini kamaytirish maqsadida yopiq turdagi sovutish tizimidan foydalaniladi. Bu texnologiya suvni qayta-qayta aylantirish orqali atrof-muhitga boʻlgan salbiy taʻsirni minimallashtirishga yordam beradi. Shuningdek, OpenAI energetika tarmogʻiga yuqori yuklama tushgan vaqtlarda isteʻmolni kamaytirish majburiyatini olgan, bu esa aholi xonadonlarida elektr taʻminoti uzilishining oldini olishga qaratilgan.
Ijtimoiy masʻuliyat va kelajak rejalariKompaniya faqat texnologik rivojlanish bilan cheklanib qolmasdan, hududiy rivojlanishga ham hissa qoʻshishni vaʻda qilmoqda. Loyiha doirasida quyidagi yoʻnalishlarga 80 million dollar mablagʻ ajratilishi rejalashtirilgan:
- Mahalliy maktablarni zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlash;
- Sogʻliqni saqlash tizimini qoʻllab-quvvatlash;
- Kommunal infratuzilmani yaxshilash;
- Yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash dasturlari;
- Uy-joy qurilishi loyihalarini moliyalashtirish.
Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan davlatlar uchun ham bunday loyihalar katta ahamiyatga ega. Sunʻiy intellekt markazlarining energiya isteʻmoli va ularning iqtisodiy samaradorligi oʻrtasidagi muvozanatni oʻrganish, kelajakda milliy IT-infratuzilmani qurishda muhim tajriba boʻlib xizmat qilishi shubhasiz.
…