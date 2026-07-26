OpenAI 20 milliard dollarlik yirik loyihani eʻlon qildi: Camellia loyihasi tafsilotlari

·43·Texno
OpenAI 20 milliard dollarlik yirik loyihani eʻlon qildi: Camellia loyihasi tafsilotlari

Sunʻiy intellekt texnologiyalari olamida yetakchi boʻlgan OpenAI kompaniyasi energetika va infratuzilma sohasida misli koʻrilmagan qadamni tashlamoqda. Kompaniya AQSHning Jorjiya shtatida joylashgan Savannah Gateway Industrial Hub hududida "Camellia" deb nomlangan ulkan maʻlumotlar markazini qurish rejalarini rasman eʻlon qildi. Ushbu loyiha nafaqat oʻzining 20 milliard dollarlik qiymati, balki isteʻmol qiladigan energiya quvvati bilan ham soha mutaxassislarini hayratga solmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʻlumotiga koʻra, yangi markaz 3,2 GW gacha elektr quvvatini isteʻmol qilishi koʻzda tutilgan. Taqqoslash uchun, bu quvvat oʻrtacha kattalikdagi bir necha atom elektr stansiyasining ishlab chiqarish quvvatiga tengdir. Georgia Power energetika kompaniyasi ushbu quvvatni 2028-yildan 2032-yilgacha boʻlgan davrda bosqichma-bosqich yetkazib berishni rejalashtirmoqda. Bu esa sunʻiy intellekt modellarini oʻqitish va ularni qoʻllab-quvvatlash uchun zarur boʻlgan hisoblash quvvatlariga boʻlgan ehtiyoj geometrik progressiya bilan oʻsib borayotganini koʻrsatadi.

Energiya tanqisligi va infratuzilma muammolari

Zamonaviy sunʻiy intellekt infratuzilmasining eng katta toʻsigʻi hozirda aynan elektr energiyasi bilan bogʻliq. OpenAI vakillarining taʻkidlashicha, yangi loyiha ushbu cheklovlarni chetlab oʻtish va kelajakdagi ChatGPT hamda boshqa ilgʻor modellarni yanada kuchaytirishga xizmat qiladi. Loyiha doirasida 400 ta doimiy ish oʻrni yaratilishi kutilmoqda, bu esa mahalliy iqtisodiyot uchun sezilarli turtki boʻladi.

Ekologik jihatdan ham loyiha oʻziga xos yondashuvni taklif etmoqda. Maʻlumotlar markazida suv sarfini kamaytirish maqsadida yopiq turdagi sovutish tizimidan foydalaniladi. Bu texnologiya suvni qayta-qayta aylantirish orqali atrof-muhitga boʻlgan salbiy taʻsirni minimallashtirishga yordam beradi. Shuningdek, OpenAI energetika tarmogʻiga yuqori yuklama tushgan vaqtlarda isteʻmolni kamaytirish majburiyatini olgan, bu esa aholi xonadonlarida elektr taʻminoti uzilishining oldini olishga qaratilgan.

Ijtimoiy masʻuliyat va kelajak rejalari

Kompaniya faqat texnologik rivojlanish bilan cheklanib qolmasdan, hududiy rivojlanishga ham hissa qoʻshishni vaʻda qilmoqda. Loyiha doirasida quyidagi yoʻnalishlarga 80 million dollar mablagʻ ajratilishi rejalashtirilgan:

  • Mahalliy maktablarni zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlash;
  • Sogʻliqni saqlash tizimini qoʻllab-quvvatlash;
  • Kommunal infratuzilmani yaxshilash;
  • Yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash dasturlari;
  • Uy-joy qurilishi loyihalarini moliyalashtirish.
Shuni taʻkidlash joizki, Camellia loyihasi hozircha rejalashtirish bosqichida turibdi. Uning toʻliq amalga oshishi tegishli davlat idoralarining ruxsatnomalari, energetika kompaniyasi bilan yakuniy kelishuvlar va qurilish surʻatlariga bogʻliq boʻladi. OpenAI tomonidan vaʻda qilingan barcha koʻrsatkichlar faqatgina obʻekt ishga tushgandan soʻng amaliyotda tekshirilishi mumkin.

Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan davlatlar uchun ham bunday loyihalar katta ahamiyatga ega. Sunʻiy intellekt markazlarining energiya isteʻmoli va ularning iqtisodiy samaradorligi oʻrtasidagi muvozanatni oʻrganish, kelajakda milliy IT-infratuzilmani qurishda muhim tajriba boʻlib xizmat qilishi shubhasiz.

OpenAISunʻiy IntellektTexnologiyaEnergetikaCamellia
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tayvanda yangi davr: Mikrosxemalarni elektron nurlar yordamida chizuvchi litograf oʻrnatiladiTayvanda yangi davr: Mikrosxemalarni elektron nurlar yordamida chizuvchi litograf oʻrnatiladiBugun, 12:59AQSHda aeroportga ehtiyoj sezmaydigan innovatsion samolyotlar zavodi qurilmoqdaAQSHda aeroportga ehtiyoj sezmaydigan innovatsion samolyotlar zavodi qurilmoqdaBugun, 12:25Honor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlariHonor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlariBugun, 11:58Hindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilishHindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilishBugun, 11:22SpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng baland Mechazilla minorasini qurib bitkazdiSpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng baland Mechazilla minorasini qurib bitkazdiBugun, 10:54Elon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadiElon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadiBugun, 09:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob