Qayerda kuch to‘plashingizni bilasizmi? Tug‘ilgan sanangiz ishora beradi...

·124·Foydali
Qayerda kuch to‘plashingizni bilasizmi? Tug‘ilgan sanangiz ishora beradi...

Ba’zan bir joy insonni charchatsa, boshqa manzil unga xotirjamlik va yangi kuch beradi. Kimdir tog‘da o‘zini erkin his qiladi, kimdir suv bo‘yida, yana kimdir odamlar orasida yoki uyida energiya to‘playdi.

Numerologik qarashlarga ko‘ra, tug‘ilgan kun insonning qaysi muhitda tezroq tiklanishi va ichki muvozanatga qaytishi haqida ramziy ishora berishi mumkin. Quyidagi talqin ilmiy tashxis emas, ammo o‘zingizga mos dam olish usulini topish uchun qiziqarli yo‘nalish bo‘lishi mumkin.

1, 10, 19 va 28-sanalar: balandlik va ma’naviy sukut

Bu sanalarda tug‘ilganlar kuchli iroda, tashabbuskorlik va yetakchilikka moyil insonlar sifatida talqin qilinadi. Ular kundalik hayotda ko‘p mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishi sabab ba’zan hammadan uzoqlashib, ichki sukutga ehtiyoj sezishi mumkin.

Kuch to‘playdigan joylari:

  • tog‘lar va balandliklar;

  • masjid va ibodatxonalar;

  • sokin ma’naviy maskanlar;

  • bolalik xotiralari bilan bog‘liq joylar.

Tog‘ manzarasi ularga muammolarga yuqoridan qarash hissini berishi mumkin. Bolalikdagi tanish makonlar esa xavfsizlik va ichki tayanchni qayta his qilishga yordam beradi.

2, 11, 20 va 29-sanalar: suv bo‘yida xotirjamlik

Bu guruh vakillari sezgir, emotsional va atrofdagilarning kayfiyatini tez his qiladigan insonlar deb qaraladi. Shu sabab ularga tashqi shovqindan uzoqlashib, asab tizimini tinchlantiradigan muhit zarur bo‘lishi mumkin.

Ularga mos joylar:

  • dengiz sohili;

  • ko‘l va daryo bo‘yi;

  • basseyn;

  • hammom yoki sauna;

  • suv ovozi eshitiladigan sokin maskanlar.

Suvning harakati va ovozi insonga fikrlarini sekinlashtirish, hissiy bosimni yumshatish va xotirjamlikka qaytishda yordam berishi mumkin.

3, 12, 21 va 30-sanalar: yo‘lda yangi kuch

Ushbu sanalarda tug‘ilganlar harakat, yangilik va taassurotlarga ehtiyoj sezadigan insonlar sifatida talqin qilinadi. Ular uchun bir joyda uzoq qolish charchoqni kuchaytirishi, muhitni o‘zgartirish esa yangi energiya berishi mumkin.

Ularning kuch manbalari:

  • sayohat;

  • yangi shahar va mamlakatlar;

  • qisqa yo‘l safarlari;

  • avtomobil boshqarish;

  • manzarali yo‘llar.

Bunday inson uchun ba’zan uzoq ta’til shart emas. Yangi yo‘nalishdagi bir kunlik safarning o‘zi ham fikrlarni tartibga solib, kayfiyatni o‘zgartirishi mumkin.

4, 13, 22 va 31-sanalar: tabiat va uydagi osoyishtalik

Bu sanalarda tug‘ilganlarga barqarorlik, tartib va go‘zal muhit muhim bo‘lishi aytiladi. Ular kuch to‘plash uchun ham tabiat qo‘yniga, ham o‘z uyidagi tanish muhitga ehtiyoj sezishi mumkin.

Ularga mos joy va mashg‘ulotlar:

  • o‘rmonlar;

  • yoga zallari;

  • go‘zallik salonlari;

  • shinam uy;

  • ayniqsa oshxona.

Ovqat tayyorlash, uyni tartibga keltirish yoki tabiat orasida sayr qilish ular uchun oddiy ish emas, balki ichki muvozanatni tiklash usuli bo‘lishi mumkin.

5, 14 va 23-sanalar: muloqot va harakat

Bu guruhdagilar faollik, suhbat va yangi taassurotlar orqali kuch to‘playdigan insonlar sifatida tasvirlanadi. Uzoq yolg‘izlik ularni tinchlantirish o‘rniga yanada zeriktirishi mumkin.

Ularni quvvatlantiradigan muhitlar:

  • yaqinlar bilan muloqot;

  • konsert va ommaviy tadbirlar;

  • do‘stlar davrasi;

  • dengiz to‘lqinlari shovqini;

  • avtomobil boshqarish.

Ular uchun yaxshi suhbat ba’zan bir necha soatlik dam olishdan ham samaraliroq bo‘lishi mumkin. Asosiysi, muloqot majburiy emas, samimiy bo‘lishi kerak.

6, 15 va 24-sanalar: go‘zallik va qulaylik

Ushbu sanalar go‘zallik, uyg‘unlik va hissiy qulaylik bilan bog‘lanadi. Bunday insonlar estetik jihatdan yoqimli, toza va osoyishta muhitda tezroq tiklanishi mumkin.

Kuch beradigan joylar:

  • SPA markazlari;

  • massaj va dam olish xonalari;

  • go‘zallik salonlari;

  • qarag‘ayzor o‘rmonlar;

  • xushbo‘y va sokin maskanlar.

Ular uchun dam olish faqat uxlash emas. Yoqimli hid, yumshoq yorug‘lik, tabiat va tanani parvarish qilish ham ichki quvvatni qaytaradi.

7, 16 va 25-sanalar: ma’naviy izlanish

Bu sanalarda tug‘ilganlar hayot ma’nosi, ichki dunyo va inson tabiati haqida ko‘p o‘ylaydigan shaxslar sifatida talqin qilinadi.

Ularga kuch berishi mumkin bo‘lgan joylar:

  • ma’naviy amaliyotlar o‘tkaziladigan maskanlar;

  • meditatsiya markazlari;

  • ziyoratgohlar;

  • monastirlar;

  • sokin va odam kam joylar.

Bunday inson uchun sukut bo‘shliq emas. Aksincha, u fikrlarni eshitish, ichki savollarga javob izlash va ruhiy charchoqni kamaytirish imkonidir.

8, 17 va 26-sanalar: ajdodlar va qadimiy makonlar

Bu guruh vakillariga tarix, ildizlar va tabiiy kuch hissi yaqin bo‘lishi aytiladi. Ular zamonaviy shovqindan uzoqda, vaqt go‘yo sekinlashadigan joylarda kuch to‘plashi mumkin.

Ularga mos maskanlar:

  • ajdodlar yashagan hududlar;

  • ota-bobolar uyi;

  • qadimiy shahar va inshootlar;

  • tog‘, dala va tabiat qo‘yni;

  • tarixiy ziyoratgohlar.

Bunday joylar ularga o‘zini katta bir tarixning davomi sifatida his qilish va hayotdagi ustuvorliklarni qayta baholash imkonini beradi.

9, 18 va 27-sanalar: olov va kuchli harakat

Ushbu sanalarda tug‘ilganlar qat’iyat, jasorat va kuchli hissiyotlarga moyil insonlar deb qaraladi. Ular ortiqcha energiyani sokin o‘tirishdan ko‘ra, harakat orqali chiqarishi mumkin.

Ularni quvvatlantiruvchi omillar:

  • gulxan yoki kamin oldida dam olish;

  • uzoq yo‘l;

  • tog‘ va tabiat safarlari;

  • ekstremal sport;

  • faol jismoniy mashg‘ulotlar.

Albatta, ekstremal faoliyat xavfsizlik qoidalari va mutaxassis nazoratida bo‘lishi kerak. Kuch to‘plash uchun o‘zini xavfga qo‘yish shart emas.

Nega ayrim joylarda o‘zimizni yaxshi his qilamiz?

Buning sababini faqat tug‘ilgan sana bilan izohlab bo‘lmaydi. Insonning muayyan joyda xotirjam bo‘lishiga bir nechta omil ta’sir qiladi:

  • bolalik xotiralari;

  • tabiat va havo;

  • shovqin darajasi;

  • yoqimli hidlar;

  • harakat yoki dam olish imkoniyati;

  • u yerdagi insonlar;

  • xavfsizlik hissi.

Masalan, suv ovozi kimgadir xotirjamlik bersa, boshqa odamni tog‘dagi sukut tezroq tiklashi mumkin. Shuning uchun eng ishonchli mezon — o‘z tanangiz va kayfiyatingizni kuzatishdir.

O‘z «kuch joyingiz»ni qanday topish mumkin?

Bir necha hafta davomida turli joylarga borgandan keyin holatingizni kuzatib ko‘ring:

  • qayerda nafasingiz yengillashadi?

  • qayerda telefonni tekshirish istagi kamayadi?

  • qaysi muhitdan keyin uyqungiz yaxshilanadi?

  • qayerda fikrlaringiz tartibga tushadi?

  • qaysi joydan qaytgach, ishlash istagi paydo bo‘ladi?

Sizga kuch beradigan joy har doim mashhur dam olish maskani bo‘lishi shart emas. U uydagi oshxona, mahalla bog‘i, uzoq yo‘l yoki bolalikdagi hovli ham bo‘lishi mumkin.

Asosiy xulosa

Numerologik talqinga ko‘ra, har bir tug‘ilgan sana guruhining o‘ziga xos «kuch joyi» bor. Ammo bu qat’iy qoida emas — insonning shaxsiy xotiralari, xarakteri va hayot tarzi ancha muhim.

Eng to‘g‘ri kuch manbai — o‘zingizni tinch, xavfsiz va tirik his qiladigan muhitdir. Ba’zan bu tog‘ cho‘qqisi, ba’zan suv bo‘yi, ba’zan esa yaqin inson bilan samimiy suhbat bo‘lishi mumkin.

Sizning tug‘ilgan sanangizga ko‘rsatilgan joy haqiqatan ham sizga kuch beradimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tana his-tuyg‘ularni qayerda «saqlaydi»? Ilm nima deydi?Tana his-tuyg‘ularni qayerda «saqlaydi»? Ilm nima deydi?Bugun, 15:22Nima uchun tug‘ilgansiz? Sanaga qarab yashirin vazifangizni bilib olingNima uchun tug‘ilgansiz? Sanaga qarab yashirin vazifangizni bilib olingBugun, 14:51Tug‘ilgan kuningiz sizga qaysi kasb mosligini ko‘rsatadimi?Tug‘ilgan kuningiz sizga qaysi kasb mosligini ko‘rsatadimi?Bugun, 14:51Yaxshiroq inson bo‘lish uchun kuchni qayerdan topish mumkin?Yaxshiroq inson bo‘lish uchun kuchni qayerdan topish mumkin?Bugun, 01:09Sevgan inson oldida uyalmasdan ochiq aytilishi kerak bo‘lgan narsalar...Sevgan inson oldida uyalmasdan ochiq aytilishi kerak bo‘lgan narsalar...Kecha, 08:32Baxtli oila uchun nechta farzand kerak? Javob raqamda emas...Baxtli oila uchun nechta farzand kerak? Javob raqamda emas...Kecha, 07:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Erkaklar fikriga ko‘ra eng go‘zal ayollar qanday bo‘lishi kerak?
Erkaklar fikriga ko‘ra eng go‘zal ayollar qanday bo‘lishi kerak?
28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
Nega yoz kechalari karavot yoniga piyoz qo‘yish tavsiya etiladi?
Nega yoz kechalari karavot yoniga piyoz qo‘yish tavsiya etiladi?
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
«Braziliyacha joziba siri»: hashamatli ayollar amal qiladigan 6 ta go‘zallik qoidasi
«Braziliyacha joziba siri»: hashamatli ayollar amal qiladigan 6 ta go‘zallik qoidasi
Afrika tuxumxo‘r iloni tuxumni qanday iste’mol qiladi?
Afrika tuxumxo‘r iloni tuxumni qanday iste’mol qiladi?
Anomal issiqda Konditsionerni qanday to‘g‘ri ishlatish kerak?
Anomal issiqda Konditsionerni qanday to‘g‘ri ishlatish kerak?
Ayollik energetikasi o‘ta yuqori ekanini fosh qiluvchi 6 ta belgi
Ayollik energetikasi o‘ta yuqori ekanini fosh qiluvchi 6 ta belgi