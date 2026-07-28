Surxondaryoda ota 9 yoshli qizini tezak yeyishga majbur qildi
Surxondaryo viloyatida voyaga yetmagan qizga nisbatan zo‘ravonlik qilingani haqidagi holat keng jamoatchilik muhokamasiga sabab bo‘ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videodan so‘ng huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan voqea yuzasidan tekshiruv o‘tkazildi. Bu haqda viloyat Ichki ishlar boshqarmasi ma’lum qildi.
Ma’lum qilinishicha, noxush voqea Surxondaryo viloyatining Qumqo‘rg‘on tumanida sodir bo‘lgan. O‘rganishlar davomida 36 yoshli ota o‘zining 9 yoshli qizini jazolash maqsadida qiynagani, unga hayvon tezagini olib kelishni buyurgani hamda uning og‘ziga majburlab tezak solgani aniqlangan.
Qayd etilishicha, joriy yilning 25 iyul kuni Qumqo‘rg‘on tumanidagi “Xo‘jaqishloq” mahallasida yashovchi ayol huquq-tartibot idoralariga murojaat qilib, turmush o‘rtog‘i — 1993 yilda tug‘ilgan Ch.B. voyaga yetmagan qiziga nisbatan zo‘ravonlik qilganini ma’lum qilgan.
Tekshiruv jarayonida ushbu holat aks etgan video 2025 yil 30 dekabr kuni tasvirga olingani, keyinchalik esa ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgani ma’lum bo‘lgan.
Mazkur holat yuzasidan Qumqo‘rg‘on tumani IIB huzuridagi Tergov bo‘linmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 110-moddasi 2-qismi “a” bandi (qiynash) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi. Gumonlanuvchi sifatida 36 yoshli Ch.B. protsessual tartibda ushlangan.
Ayni paytda ushbu jinoyat ishi doirasida tergov harakatlari davom etmoqda. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar holatning barcha tafsilotlarini aniqlash bo‘yicha surishtiruv ishlarini olib bormoqda.
…