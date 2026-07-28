Surxondaryoda ota 9 yoshli qizini tezak yeyishga majbur qildi

·0·Jamiyat
Surxondaryoda ota 9 yoshli qizini tezak yeyishga majbur qildi

Surxondaryo viloyatida voyaga yetmagan qizga nisbatan zo‘ravonlik qilingani haqidagi holat keng jamoatchilik muhokamasiga sabab bo‘ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videodan so‘ng huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan voqea yuzasidan tekshiruv o‘tkazildi. Bu haqda viloyat Ichki ishlar boshqarmasi ma’lum qildi.

Ma’lum qilinishicha, noxush voqea Surxondaryo viloyatining Qumqo‘rg‘on tumanida sodir bo‘lgan. O‘rganishlar davomida 36 yoshli ota o‘zining 9 yoshli qizini jazolash maqsadida qiynagani, unga hayvon tezagini olib kelishni buyurgani hamda uning og‘ziga majburlab tezak solgani aniqlangan.

Qayd etilishicha, joriy yilning 25 iyul kuni Qumqo‘rg‘on tumanidagi “Xo‘jaqishloq” mahallasida yashovchi ayol huquq-tartibot idoralariga murojaat qilib, turmush o‘rtog‘i — 1993 yilda tug‘ilgan Ch.B. voyaga yetmagan qiziga nisbatan zo‘ravonlik qilganini ma’lum qilgan.

Tekshiruv jarayonida ushbu holat aks etgan video 2025 yil 30 dekabr kuni tasvirga olingani, keyinchalik esa ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgani ma’lum bo‘lgan.

Mazkur holat yuzasidan Qumqo‘rg‘on tumani IIB huzuridagi Tergov bo‘linmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 110-moddasi 2-qismi “a” bandi (qiynash) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi. Gumonlanuvchi sifatida 36 yoshli Ch.B. protsessual tartibda ushlangan.

Ayni paytda ushbu jinoyat ishi doirasida tergov harakatlari davom etmoqda. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar holatning barcha tafsilotlarini aniqlash bo‘yicha surishtiruv ishlarini olib bormoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

10 yildan so‘ng tug‘ilgan kunida o‘g‘li bilan uchrashgan ona barchani yig‘latdi (video)10 yildan so‘ng tug‘ilgan kunida o‘g‘li bilan uchrashgan ona barchani yig‘latdi (video)Bugun, 09:47Ota 9 yoshli qiziga majburlab go‘ng yedirgani aytilmoqdaOta 9 yoshli qiziga majburlab go‘ng yedirgani aytilmoqdaKecha, 23:50Ijtimoiy tarmoqlarda qizni ayovsiz kaltaklagan yigit videosi tarqaldiIjtimoiy tarmoqlarda qizni ayovsiz kaltaklagan yigit videosi tarqaldiKecha, 23:14Qashqadaryoda itni transportga bog‘lab sudrashdi (video)Qashqadaryoda itni transportga bog‘lab sudrashdi (video)Kecha, 22:57Avgustda 43 daraja issiq va keyin keskin salqin kutilmoqdaAvgustda 43 daraja issiq va keyin keskin salqin kutilmoqdaKecha, 20:00Ota chetga chiqish uchun 5 yillik alimentni oldindan to‘ladiOta chetga chiqish uchun 5 yillik alimentni oldindan to‘ladiKecha, 19:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi