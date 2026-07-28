«Etihad» tribunalari «Xuuuuus!» deya hayqiraveradi endi: yangi shartnoma

·48·Sport
«Etihad» tribunalari «Xuuuuus!» deya hayqiraveradi endi: yangi shartnoma

Angliyaning «Manchester Siti» klubi o‘zbekistonlik iqtidorli himoyachi Abduqodir Husanov bilan amaldagi shartnoma muddati uzaytirilganini rasman e’lon qildi. Yangi 5 yillik bitimga ko‘ra, 22 yoshli futbolchi 2031 yilning yarmigacha «shaharliklar» sharafini himoya qiladi.

Zamin.uz «Manchester Siti»ning rasmiy saytida e’lon qilingan tahliliy va hayajonli materialning asosiy tafsilotlarini o‘zbek futbol muxlislari e’tiboriga havola etadi.

1. 18 oylik beqiyos yuksalish: Belarusdan Angliya Premer-ligasigacha

Abduqodir Husanov 2025 yilning yanvar oyida «Manchester Siti» safiga kelib qo‘shilgan edi. Ikki yil avvalgina Belarus chempionatida to‘p surgan atigi 22 yoshli futbolchi Angliya Premer-ligasida o‘ynagan ilk o‘zbekistonlik sifatida tarixga kirdi.

Dastlabki qiyin kechgan debyutdan so‘ng u o‘z professionalizmi, tirishqoqligi va mehnatsevarligi bilan Pep Gvardiola hamda jamoadoshlarining ishonchini to‘liq oqladi.

Pep Gvardiola va jamoaning e’tirofi:

«Olimpiyachilarga xos favqulodda tezlik va dunyoning eng kuchli hujumchilariga qarshi bemalol raqobatlasha oladigan jismoniy qudratga ega Husanov yangi bilimlarni tez o‘zlashtirish qobiliyati bilan jamoaning ajralmas qismiga aylandi.»

2. «Etihad» sevimlisi va mavsumning eng yaxshilaridan biri

2025/2026 yilgi mavsum boshida asosiy markaziy himoyachilar Ruben Diash va Yoshko Gvardiol jarohat olgach, Husanov zimmasiga katta mas’uliyat tushdi. U Mark Gexi bilan mustahkam markaziy himoya juftligini hosil qilib, Premer-liganing so‘nggi 19 ta uchrashuvidan 16 tasida maydonga tushdi.

  • 47 ta o‘yin: Husanov mavsum davomida barcha musobaqalarda jami 47 ta o‘yinda maydonga tushdi.

  • Kubokdagi muvaffaqiyatlar: Angliya kubogida «Nyukasl», «Liverpul» va «Chelsi»ga qarshi bahslarda faol qatnashdi, Angliya ligasi kubogi finaligacha bir daqiqa ham almashtirilmadi.

  • «Xuuuuus!» hayqirig‘i: Uning fenomenal tezligi tufayli «Siti» himoyani yuqoriga ko‘tarib o‘ynadi. Har safar u raqibni tezlikda ortda qoldirib to‘pni olib qo‘yganida, «Etihad» tribunalari «Xuuuuus!» deya hayqirdi.

  • Mavsumning eng yaxshi futbolchisi: U klubning 2025/2026 yilgi mavsumdagi eng yaxshi futbolchisi sovrini uchun top-3 finalchi qatoridan joy oldi va ovoz berishda faqat akademiya tarbiyalanuvchisi Niko O'Raylidan ozgina ortda qoldi.

Abduqodir Husanovning «Manchester Siti»dagi asosiy ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkich / Aspekt

Tafsilotlar va raqamlar

Yangi shartnoma muddati

2031 yilning yarmigacha (5 yillik uzaytirish)

Jami o‘tkazgan o‘yinlari

47 ta uchrashuv

APLdagi ishtiroki

So‘nggi 19 o‘yinning 16 tasida maydonga tushgan

Markaziy himoyadagi sherigi

Mark Gexi

Mavsum sovrinidagi o‘rni

Klubning eng yaxshi futbolchisi so‘rovnomasida top-3 (2-o‘rin)

3. Milliy terma jamoa qahramoni va milliy faxr

Husanov nafaqat Manchesterda, balki butun Markaziy Osiyo va O‘zbekistonda haqiqiy milliy qahramonga aylandi. U O‘zbekiston milliy terma jamoasining o‘z tarixida ilk bor Jahon chempionatiga chiqishida hal qiluvchi rol o‘ynadi.

Garchi Shimoliy Amerikadagi Mundial vakillarimiz uchun erta yakunlangan bo‘lsa-da, Abduqodir Husanovning xalqaro maydondagi obro‘si va mahorati izchil ravishda yuksalib bormoqda.

Ushbu faxrli xabarni barcha futbol muxlislariga yuboring!

O‘zbek futbolchisining dunyoning eng kuchli klubida grand darajada e’tirof etilishi va uzoq muddatli shartnoma tuzishi — barchamiz uchun katta g‘urur!

Ushbu quvonchli maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Abduqodir Husanov kelajakda «Manchester Siti» sardori darajasigacha ko‘tarila oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Abduqodir KhusanovManchester CityPep GuardiolaRúben DiasJosko Gvardiol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Arsenal»dan supertransfer: Bruno Gimaraes uchun 70 million funt tayyor!«Arsenal»dan supertransfer: Bruno Gimaraes uchun 70 million funt tayyor!Bugun, 10:56«Siti» afsonasi A Seriyaga ko‘chmoqda: Jon Stouns «Inter» safiga qo‘shiladi«Siti» afsonasi A Seriyaga ko‘chmoqda: Jon Stouns «Inter» safiga qo‘shiladiBugun, 10:52Ronaldu nega kelmadi? Gonsalu Ramushning to‘yidagi shov-shuvli holat...Ronaldu nega kelmadi? Gonsalu Ramushning to‘yidagi shov-shuvli holat...Bugun, 10:28Shaxmat dueli: Abdusattorov va Sindarov AQSH supergrossmeysterlarini mag‘lub etdiShaxmat dueli: Abdusattorov va Sindarov AQSH supergrossmeysterlarini mag‘lub etdiBugun, 09:54Vinsent Yansen Tottenxemdan keyingi faoliyatini AQShda davom ettiradiVinsent Yansen Tottenxemdan keyingi faoliyatini AQShda davom ettiradiBugun, 02:59Chelsi tajribali yarimhimoyachi Jordan Hendersonni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiChelsi tajribali yarimhimoyachi Jordan Hendersonni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiBugun, 02:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi