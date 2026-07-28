«Etihad» tribunalari «Xuuuuus!» deya hayqiraveradi endi: yangi shartnoma
Angliyaning «Manchester Siti» klubi o‘zbekistonlik iqtidorli himoyachi Abduqodir Husanov bilan amaldagi shartnoma muddati uzaytirilganini rasman e’lon qildi. Yangi 5 yillik bitimga ko‘ra, 22 yoshli futbolchi 2031 yilning yarmigacha «shaharliklar» sharafini himoya qiladi.
Zamin.uz «Manchester Siti»ning rasmiy saytida e’lon qilingan tahliliy va hayajonli materialning asosiy tafsilotlarini o‘zbek futbol muxlislari e’tiboriga havola etadi.
1. 18 oylik beqiyos yuksalish: Belarusdan Angliya Premer-ligasigacha
Abduqodir Husanov 2025 yilning yanvar oyida «Manchester Siti» safiga kelib qo‘shilgan edi. Ikki yil avvalgina Belarus chempionatida to‘p surgan atigi 22 yoshli futbolchi Angliya Premer-ligasida o‘ynagan ilk o‘zbekistonlik sifatida tarixga kirdi.
Dastlabki qiyin kechgan debyutdan so‘ng u o‘z professionalizmi, tirishqoqligi va mehnatsevarligi bilan Pep Gvardiola hamda jamoadoshlarining ishonchini to‘liq oqladi.
Pep Gvardiola va jamoaning e’tirofi:
«Olimpiyachilarga xos favqulodda tezlik va dunyoning eng kuchli hujumchilariga qarshi bemalol raqobatlasha oladigan jismoniy qudratga ega Husanov yangi bilimlarni tez o‘zlashtirish qobiliyati bilan jamoaning ajralmas qismiga aylandi.»
2. «Etihad» sevimlisi va mavsumning eng yaxshilaridan biri
2025/2026 yilgi mavsum boshida asosiy markaziy himoyachilar Ruben Diash va Yoshko Gvardiol jarohat olgach, Husanov zimmasiga katta mas’uliyat tushdi. U Mark Gexi bilan mustahkam markaziy himoya juftligini hosil qilib, Premer-liganing so‘nggi 19 ta uchrashuvidan 16 tasida maydonga tushdi.
47 ta o‘yin: Husanov mavsum davomida barcha musobaqalarda jami 47 ta o‘yinda maydonga tushdi.
Kubokdagi muvaffaqiyatlar: Angliya kubogida «Nyukasl», «Liverpul» va «Chelsi»ga qarshi bahslarda faol qatnashdi, Angliya ligasi kubogi finaligacha bir daqiqa ham almashtirilmadi.
«Xuuuuus!» hayqirig‘i: Uning fenomenal tezligi tufayli «Siti» himoyani yuqoriga ko‘tarib o‘ynadi. Har safar u raqibni tezlikda ortda qoldirib to‘pni olib qo‘yganida, «Etihad» tribunalari «Xuuuuus!» deya hayqirdi.
Mavsumning eng yaxshi futbolchisi: U klubning 2025/2026 yilgi mavsumdagi eng yaxshi futbolchisi sovrini uchun top-3 finalchi qatoridan joy oldi va ovoz berishda faqat akademiya tarbiyalanuvchisi Niko O'Raylidan ozgina ortda qoldi.
Abduqodir Husanovning «Manchester Siti»dagi asosiy ko‘rsatkichlari
Ko‘rsatkich / Aspekt
Tafsilotlar va raqamlar
Yangi shartnoma muddati
2031 yilning yarmigacha (5 yillik uzaytirish)
Jami o‘tkazgan o‘yinlari
47 ta uchrashuv
APLdagi ishtiroki
So‘nggi 19 o‘yinning 16 tasida maydonga tushgan
Markaziy himoyadagi sherigi
Mark Gexi
Mavsum sovrinidagi o‘rni
Klubning eng yaxshi futbolchisi so‘rovnomasida top-3 (2-o‘rin)
3. Milliy terma jamoa qahramoni va milliy faxr
Husanov nafaqat Manchesterda, balki butun Markaziy Osiyo va O‘zbekistonda haqiqiy milliy qahramonga aylandi. U O‘zbekiston milliy terma jamoasining o‘z tarixida ilk bor Jahon chempionatiga chiqishida hal qiluvchi rol o‘ynadi.
Garchi Shimoliy Amerikadagi Mundial vakillarimiz uchun erta yakunlangan bo‘lsa-da, Abduqodir Husanovning xalqaro maydondagi obro‘si va mahorati izchil ravishda yuksalib bormoqda.
Ushbu faxrli xabarni barcha futbol muxlislariga yuboring!
O‘zbek futbolchisining dunyoning eng kuchli klubida grand darajada e’tirof etilishi va uzoq muddatli shartnoma tuzishi — barchamiz uchun katta g‘urur!
Ushbu quvonchli maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Abduqodir Husanov kelajakda «Manchester Siti» sardori darajasigacha ko‘tarila oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…