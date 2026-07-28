O‘zbek futbolida shov-shuvli transfer: Iroqlik superto‘purar «Paxtakor»ga o‘tmoqda!

·0·Sport
O‘zbek futbolida shov-shuvli transfer: Iroqlik superto‘purar «Paxtakor»ga o‘tmoqda!

O‘zbekistonning ko‘p karra chempioni Toshkentning «Paxtakor» klubi Osiyo futbolidagi eng taniqli va sermahsul hujumchilardan biri, Iroq terma jamoasi yulduzi Ayman Husseynni o‘z safiga qo‘shib olishga juda yaqin turibdi.

Zamin.uz X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog‘idagi Iraq Football Podcast sahifasi xabariga tayanib, ushbu shov-shuvli transfer tafsilotlari va moliyaviy shartlarini taqdim etadi.

1. Yiliga 1 million dollarlik maosh va «1+1» shartnoma

Ma’lumotlarga ko‘ra, «Paxtakor» va iroqlik tajribali hujumchi o‘rtasidagi muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlangan. Toshkent klubi Osiyoning eng xavfli to‘purarlaridan birini o‘z safiga jalb qilish uchun katta moliyaviy resurs ajratmoqda.

Iraq Football Podcast manbasining xabaridan:

«Ayman Husseyn Toshkentning «sherlar» klubi bilan 1+1 ko‘rinishidagi shartnomaga imzo chekadi. Iroqlik hujumchining «Paxtakor»dagi yillik maoshi taxminan 1 million dollarni tashkil etishi kutilmoqda. Futbolchi payshanba kuni rasmiy hujjatlarni imzolash va tibbiy ko‘rikdan o‘tish uchun Toshkentga uchib keladi.»

Ayman Husseynning «Paxtakor»ga transferi bo‘yicha asosiy ko‘rsatkichlar

Ko‘rsatkich / Aspekt

Tafsilotlar

Futbolchi

Ayman Husseyn (Iroq terma jamoasi hujumchisi)

Yangi klubi

«Paxtakor» (Toshkent, O‘zbekiston)

Shartnoma shakli

1 + 1 yil

Yillik maoshi

1 million AQSH dollari

Toshkentga kelish vaqti

Payshanba kuni

Asosiy manba

Iraq Football Podcast

2. Elit Osiyo Chempionlar Ligasi va Iordaniya klubiga qarshi bahs

O‘tgan mavsumda O‘zbekiston Superligasida 2-o‘rinni egallagan «Paxtakor» bu yil Elit Osiyo Chempionlar Ligasining pley-off bosqichida ishtirok etadi.

Toshkentliklar Osiyoning eng nufuzli klublar musobaqasidagi asosiy bosqich yo‘llanmasi uchun 11 avgust kuni Iordaniyaning «Al Husayn» klubiga qarshi maydonga tushadi. Ayman Husseynning jamoaga kelib qo‘shilishi «sherlar»ning hujum chizig‘ini xalqaro maydonda sezilarli darajada kuchaytirishi kutilmoqda.

Ushbu shov-shuvli sport va transfer yangiligini do‘stlaringizga yuboring!

O‘zbek futbolida bu kabi yirik yulduzlarning paydo bo‘lishi va Elit OCHL oldidan tarkibning kuchaytirilishi milliy chempionat darajasini yanada yuqoriga ko‘taradi.

Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va «Paxtakor» hamda o‘zbek futboli muxlislari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Ayman Husseyn «Paxtakor»ga Elit OCHL va Superligada chempionlikni qaytarib olishda yordam bera oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Manchester Siti»da kutilmagan transfer: Jeyms Trafford «Lids»ga o‘tmoqda«Manchester Siti»da kutilmagan transfer: Jeyms Trafford «Lids»ga o‘tmoqdaBugun, 11:11«Liverpul»dan 100 millionlik bomba: Barkola bilan kelishib olindi!«Liverpul»dan 100 millionlik bomba: Barkola bilan kelishib olindi!Bugun, 11:07«Arsenal»dan supertransfer: Bruno Gimaraes uchun 70 million funt tayyor!«Arsenal»dan supertransfer: Bruno Gimaraes uchun 70 million funt tayyor!Bugun, 10:56«Siti» afsonasi A Seriyaga ko‘chmoqda: Jon Stouns «Inter» safiga qo‘shiladi«Siti» afsonasi A Seriyaga ko‘chmoqda: Jon Stouns «Inter» safiga qo‘shiladiBugun, 10:52Ronaldu nega kelmadi? Gonsalu Ramushning to‘yidagi shov-shuvli holat...Ronaldu nega kelmadi? Gonsalu Ramushning to‘yidagi shov-shuvli holat...Bugun, 10:28«Etihad» tribunalari «Xuuuuus!» deya hayqiraveradi endi: yangi shartnoma«Etihad» tribunalari «Xuuuuus!» deya hayqiraveradi endi: yangi shartnomaBugun, 10:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi