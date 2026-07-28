O‘zbek futbolida shov-shuvli transfer: Iroqlik superto‘purar «Paxtakor»ga o‘tmoqda!
O‘zbekistonning ko‘p karra chempioni Toshkentning «Paxtakor» klubi Osiyo futbolidagi eng taniqli va sermahsul hujumchilardan biri, Iroq terma jamoasi yulduzi Ayman Husseynni o‘z safiga qo‘shib olishga juda yaqin turibdi.
Zamin.uz X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog‘idagi Iraq Football Podcast sahifasi xabariga tayanib, ushbu shov-shuvli transfer tafsilotlari va moliyaviy shartlarini taqdim etadi.
1. Yiliga 1 million dollarlik maosh va «1+1» shartnoma
Ma’lumotlarga ko‘ra, «Paxtakor» va iroqlik tajribali hujumchi o‘rtasidagi muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlangan. Toshkent klubi Osiyoning eng xavfli to‘purarlaridan birini o‘z safiga jalb qilish uchun katta moliyaviy resurs ajratmoqda.
Iraq Football Podcast manbasining xabaridan:
«Ayman Husseyn Toshkentning «sherlar» klubi bilan 1+1 ko‘rinishidagi shartnomaga imzo chekadi. Iroqlik hujumchining «Paxtakor»dagi yillik maoshi taxminan 1 million dollarni tashkil etishi kutilmoqda. Futbolchi payshanba kuni rasmiy hujjatlarni imzolash va tibbiy ko‘rikdan o‘tish uchun Toshkentga uchib keladi.»
Ayman Husseynning «Paxtakor»ga transferi bo‘yicha asosiy ko‘rsatkichlar
Ko‘rsatkich / Aspekt
Tafsilotlar
Futbolchi
Ayman Husseyn (Iroq terma jamoasi hujumchisi)
Yangi klubi
«Paxtakor» (Toshkent, O‘zbekiston)
Shartnoma shakli
1 + 1 yil
Yillik maoshi
1 million AQSH dollari
Toshkentga kelish vaqti
Payshanba kuni
Asosiy manba
Iraq Football Podcast
2. Elit Osiyo Chempionlar Ligasi va Iordaniya klubiga qarshi bahs
O‘tgan mavsumda O‘zbekiston Superligasida 2-o‘rinni egallagan «Paxtakor» bu yil Elit Osiyo Chempionlar Ligasining pley-off bosqichida ishtirok etadi.
Toshkentliklar Osiyoning eng nufuzli klublar musobaqasidagi asosiy bosqich yo‘llanmasi uchun 11 avgust kuni Iordaniyaning «Al Husayn» klubiga qarshi maydonga tushadi. Ayman Husseynning jamoaga kelib qo‘shilishi «sherlar»ning hujum chizig‘ini xalqaro maydonda sezilarli darajada kuchaytirishi kutilmoqda.
Ushbu shov-shuvli sport va transfer yangiligini do‘stlaringizga yuboring!
O‘zbek futbolida bu kabi yirik yulduzlarning paydo bo‘lishi va Elit OCHL oldidan tarkibning kuchaytirilishi milliy chempionat darajasini yanada yuqoriga ko‘taradi.
Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va «Paxtakor» hamda o‘zbek futboli muxlislari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Ayman Husseyn «Paxtakor»ga Elit OCHL va Superligada chempionlikni qaytarib olishda yordam bera oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…