«Liverpul»dan 100 millionlik bomba: Barkola bilan kelishib olindi!
Yevropa futbolida navbatdagi yirik transfer bombasi portlash arafasida turibdi. PSJning 23 yoshli iqtidorli hujumchisi Bredli Barkola «Liverpul» bilan shaxsiy shartnoma shartlari bo‘yicha prinsipial kelishuvga erishdi.
Zamin.uz taniqli insayder Nikolo Skira xabariga tayanib, ushbu transferga oid eng so‘nggi va muhim tafsilotlarni taqdim etadi.
1. 2032 yilgacha shartnoma va eng yuqori maoshlardan biri
Ishonchli manbalarning ma’lum qilishicha, «Liverpul» va Bredli Barkola o‘rtasidagi muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlangan. Fransiyalik vinger Mersisayd klubi bilan 2032 yil yozigacha mo‘ljallangan uzoq muddatli shartnoma bo‘yicha to‘liq kelishib oldi.
Yangi kelishuvga ko‘ra, 23 yoshli futbolchi «Enfild»da eng yuqori maosh oluvchi yulduzlardan biriga aylanishi kutilmoqda. Futbolchining o‘zi Premer-ligaga ko‘chib o‘tish g‘oyasini to‘liq qo‘llab-quvvatlamoqda va klublar kelishib olsa, «Liverpul»ni karyerasini davom ettirish uchun yagona va ustuvor variant deb bilmoqda.
2. Transfer summasi: PSJ 170 mln so‘ramoqda, «Liverpul» narxni tushirmoqchi
Endigi asosiy masala — «Liverpul» va PSJ o‘rtasidagi rasmiy muzokaralar hisoblanadi. Parij klubi o‘z iqtidorini osonlikcha qo‘yib yubormoqchi emas va uni 170 million yevro atrofida baholamoqda.
Shunday bo‘lsa-da, «Liverpul» mutasaddilari PSJning talabini kamaytirishga umid qilmoqda va fransuz grandiga 100 million yevrodan yuqori miqdordagi dastlabki rasmiy taklifni tayyorlamoqda.
Bredli Barkolaning «Liverpul»ga transferi bo‘yicha asosiy ko‘rsatkichlar
Aspekt / Omil
Tafsilotlar
Futbolchi
Bredli Barkola (23 yosh, Fransiya)
Hozirgi klubi
PSJ (Parij)
Bo‘lajak klubi
«Liverpul» (Enfild)
Shartnoma muddati
2032 yil yozigacha (Uzoq muddatli)
PSJ so‘rayotgan narx
170 million yevro
«Liverpul» taklifi
100 million yevrodan ortiq
Asosiy insayder
Nikolo Skira
3. Barkolaning o‘tgan mavsumdagi statistikasi
23 yoshli fransuz hujumchisi o‘tgan mavsumda parijliklar safida o‘zining sermahsulligini namoyish eta oldi. U sifatli o‘yini bilan Yevropaning yetakchi klublari e’tiborini tortib kelmoqda.
Jami o‘yinlar: 49 ta uchrashuv
Urilgan gollar: 13 ta
Golli uzatmalar: 6 ta
Ushbu muhim transfer yangiligini do‘stlaringiz va APL muxlislariga yuboring!
«Liverpul»ning hujum chizig‘iga 100 million yevrodan ortiq mablag‘ ajratishi Yevropa futbolidagi kuchlar muvozanatini o‘zgartirishi mumkin.
Ushbu qaynoq va hayajonli maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va «Liverpul» hamda APL muxlislari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Barkola 100+ million yevrolik narxiga loyiqmi va u «Liverpul»da asosiy yulduzga aylana oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…