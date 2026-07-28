«Liverpul»dan 100 millionlik bomba: Barkola bilan kelishib olindi!

·18·Sport
«Liverpul»dan 100 millionlik bomba: Barkola bilan kelishib olindi!

Yevropa futbolida navbatdagi yirik transfer bombasi portlash arafasida turibdi. PSJning 23 yoshli iqtidorli hujumchisi Bredli Barkola «Liverpul» bilan shaxsiy shartnoma shartlari bo‘yicha prinsipial kelishuvga erishdi.

Zamin.uz taniqli insayder Nikolo Skira xabariga tayanib, ushbu transferga oid eng so‘nggi va muhim tafsilotlarni taqdim etadi.

1. 2032 yilgacha shartnoma va eng yuqori maoshlardan biri

Ishonchli manbalarning ma’lum qilishicha, «Liverpul» va Bredli Barkola o‘rtasidagi muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlangan. Fransiyalik vinger Mersisayd klubi bilan 2032 yil yozigacha mo‘ljallangan uzoq muddatli shartnoma bo‘yicha to‘liq kelishib oldi.

Yangi kelishuvga ko‘ra, 23 yoshli futbolchi «Enfild»da eng yuqori maosh oluvchi yulduzlardan biriga aylanishi kutilmoqda. Futbolchining o‘zi Premer-ligaga ko‘chib o‘tish g‘oyasini to‘liq qo‘llab-quvvatlamoqda va klublar kelishib olsa, «Liverpul»ni karyerasini davom ettirish uchun yagona va ustuvor variant deb bilmoqda.

2. Transfer summasi: PSJ 170 mln so‘ramoqda, «Liverpul» narxni tushirmoqchi

Endigi asosiy masala — «Liverpul» va PSJ o‘rtasidagi rasmiy muzokaralar hisoblanadi. Parij klubi o‘z iqtidorini osonlikcha qo‘yib yubormoqchi emas va uni 170 million yevro atrofida baholamoqda.

Shunday bo‘lsa-da, «Liverpul» mutasaddilari PSJning talabini kamaytirishga umid qilmoqda va fransuz grandiga 100 million yevrodan yuqori miqdordagi dastlabki rasmiy taklifni tayyorlamoqda.

Bredli Barkolaning «Liverpul»ga transferi bo‘yicha asosiy ko‘rsatkichlar

Aspekt / Omil

Tafsilotlar

Futbolchi

Bredli Barkola (23 yosh, Fransiya)

Hozirgi klubi

PSJ (Parij)

Bo‘lajak klubi

«Liverpul» (Enfild)

Shartnoma muddati

2032 yil yozigacha (Uzoq muddatli)

PSJ so‘rayotgan narx

170 million yevro

«Liverpul» taklifi

100 million yevrodan ortiq

Asosiy insayder

Nikolo Skira

3. Barkolaning o‘tgan mavsumdagi statistikasi

23 yoshli fransuz hujumchisi o‘tgan mavsumda parijliklar safida o‘zining sermahsulligini namoyish eta oldi. U sifatli o‘yini bilan Yevropaning yetakchi klublari e’tiborini tortib kelmoqda.

  • Jami o‘yinlar: 49 ta uchrashuv

  • Urilgan gollar: 13 ta

  • Golli uzatmalar: 6 ta

Ushbu muhim transfer yangiligini do‘stlaringiz va APL muxlislariga yuboring!

«Liverpul»ning hujum chizig‘iga 100 million yevrodan ortiq mablag‘ ajratishi Yevropa futbolidagi kuchlar muvozanatini o‘zgartirishi mumkin.

Ushbu qaynoq va hayajonli maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va «Liverpul» hamda APL muxlislari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Barkola 100+ million yevrolik narxiga loyiqmi va u «Liverpul»da asosiy yulduzga aylana oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

LiverpoolBradley BarcolaPSGNicolò Schira
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Beshiktosh» Saloh transferidan chekindi: shov-shuvli muzokaralar tafsiloti«Beshiktosh» Saloh transferidan chekindi: shov-shuvli muzokaralar tafsilotiBugun, 11:24O‘zbek futbolida shov-shuvli transfer: Iroqlik superto‘purar «Paxtakor»ga o‘tmoqda!O‘zbek futbolida shov-shuvli transfer: Iroqlik superto‘purar «Paxtakor»ga o‘tmoqda!Bugun, 11:18«Manchester Siti»da kutilmagan transfer: Jeyms Trafford «Lids»ga o‘tmoqda«Manchester Siti»da kutilmagan transfer: Jeyms Trafford «Lids»ga o‘tmoqdaBugun, 11:11«Arsenal»dan supertransfer: Bruno Gimaraes uchun 70 million funt tayyor!«Arsenal»dan supertransfer: Bruno Gimaraes uchun 70 million funt tayyor!Bugun, 10:56«Siti» afsonasi A Seriyaga ko‘chmoqda: Jon Stouns «Inter» safiga qo‘shiladi«Siti» afsonasi A Seriyaga ko‘chmoqda: Jon Stouns «Inter» safiga qo‘shiladiBugun, 10:52Ronaldu nega kelmadi? Gonsalu Ramushning to‘yidagi shov-shuvli holat...Ronaldu nega kelmadi? Gonsalu Ramushning to‘yidagi shov-shuvli holat...Bugun, 10:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi