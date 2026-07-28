Ronaldu nega kelmadi? Gonsalu Ramushning to‘yidagi shov-shuvli holat...

·73·Sport
Ronaldu nega kelmadi? Gonsalu Ramushning to‘yidagi shov-shuvli holat...

Portugaliya terma jamoasi va Italiyaning «Milan» klubi hujumchisi Gonsalu Ramush sevgilisi Margarita Dominges bilan oila qurdi. Portugaliyadagi hashamdor nikoh marosimida terma jamoaning ko‘plab yulduzlari ishtirok etdi, biroq jamoa sardori Krishtianu Ronalduning marosimda ko‘rinmagani ijtimoiy tarmoqlarda katta bahs-munozaralarga sabab bo‘ldi.

Zamin.uz Portugaliyaning «Flash» nashri ma’lumotlariga tayanib, ushbu yulduzli to‘yning eng diqqatga sazovor tafsilotlarini taqdim etadi.

1. Ronalduning yo‘qligi va muxlislarning keskin reaksiyasi

Portugaliya milliy terma jamoasi futbolchilari to‘liq tarkibda yig‘ilgan marosimda eng ko‘p muhokama qilingan mavzu — Krishtianu Ronalduning yo‘qligi bo‘ldi. Nega sardor jamoadoshining quvonchli kunida qatnashmadi? Bu savol tarmoq foydalanuvchilari tomonidan turlicha talqin qilinmoqda.

Ijtimoiy tarmoqlardagi eng ommabop sharh:

«U oddiy odamlarga aralashmaydi... Endi Ronalduning o‘zi to‘y qilganida, terma jamoa safidan kim uning to‘yiga bormaslikka jur’at eta olishini ko‘ramiz.»

Ma’lumotlarga ko‘ra, Krishtianu Ronaldu va uning sevgilisi Jorjina Rodrigesning ham shu yozda rasmiy nikohdan o‘tishi kutilmoqda, biroq aniq to‘y sanasi hozircha sir tutilmoqda.

2. To‘y tafsilotlari: Guvoh Joao Nevesh va «Milan»ga transfer

Gonsalu Ramush va Margarita Domingesning nikoh marosimi Portugaliyada — futbolchining tug‘ilgan maskaniga yaqin hududda bo‘lib o‘tdi. Marosimda juftlikning bir yoshli o‘g‘li Bernardo ham ishtirok etdi.

  • To‘y guvohi: Kuyov tomonidan to‘y guvohi sifatida Ramushning bolalikdagi yaqin do‘sti va terma jamoadagi sherigi Joao Nevesh qatnashdi.

  • Klubdagi o‘zgarishlar: Ikki futbolchi shu yozga qadar PSJ tarkibida birga to‘p surishgan edi. Yangi mavsumdan esa Gonsalu Ramush faoliyatini Italiyaning «Milan» klubida davom ettiradi.

3. Bernardu Silvaning oilasidagi xushxabar va yulduzli mehmonlar

To‘y marosimiga tashrif buyurgan mehmonlar va ularning turmush o‘rtoqlari ham OAV e’tiboridan chetda qolmadi.

Ayniqsa, «Manchester Siti»ning sobiq sardori va Madridning «Real» klubi a’zosi Bernardu Silvaning homilador rafiqasi Ines barchaning diqqat markazida bo‘ldi. Juftlik yaqin orada ikkinchi farzandlarini dunyoga keltirishni kutishmoqda.

Gonsalu Ramushning to‘yi va ishtirokchilar bo‘yicha asosiy faktlar

Aspekt / Omil

Tafsilotlar

Kelin va kuyov

Gonsalu Ramush va Margarita Dominges

Marosim o‘tkazilgan joy

Portugaliya (Ramush tug‘ilgan hudud yaqinida)

To‘y guvohi

Joao Nevesh (PSJdagi sobiq jamoadoshi va do‘sti)

Oila a’zolari

Bir yoshli o‘g‘illari Bernardo

Ramushning yangi klubi

«Milan» (PSJdan transfer qilingan)

Eng shov-shuvli voqea

Krishtianu Ronalduning to‘yga tashrif buyurmagani

Ushbu qiziqarli sport va shou-biznes xabarini do‘stlaringizga yuboring!

Portugaliya terma jamoasi yulduzlari hayotidagi kutilmagan voqealar va Ronaldu atrofidagi muhokamalar muxlislar diqqat markazida bo‘lib turibdi.

Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Ronalduning to‘yga kelmaganiga sabab nima bo‘lishi mumkin? U haqiqatan ham jamoadoshlaridan o‘zini uzoq tutadimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Gonçalo RamosCristiano RonaldoPortugalAC MilanJoão Neves
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Beshiktosh» Saloh transferidan chekindi: shov-shuvli muzokaralar tafsiloti«Beshiktosh» Saloh transferidan chekindi: shov-shuvli muzokaralar tafsilotiBugun, 11:24O‘zbek futbolida shov-shuvli transfer: Iroqlik superto‘purar «Paxtakor»ga o‘tmoqda!O‘zbek futbolida shov-shuvli transfer: Iroqlik superto‘purar «Paxtakor»ga o‘tmoqda!Bugun, 11:18«Manchester Siti»da kutilmagan transfer: Jeyms Trafford «Lids»ga o‘tmoqda«Manchester Siti»da kutilmagan transfer: Jeyms Trafford «Lids»ga o‘tmoqdaBugun, 11:11«Liverpul»dan 100 millionlik bomba: Barkola bilan kelishib olindi!«Liverpul»dan 100 millionlik bomba: Barkola bilan kelishib olindi!Bugun, 11:07«Arsenal»dan supertransfer: Bruno Gimaraes uchun 70 million funt tayyor!«Arsenal»dan supertransfer: Bruno Gimaraes uchun 70 million funt tayyor!Bugun, 10:56«Siti» afsonasi A Seriyaga ko‘chmoqda: Jon Stouns «Inter» safiga qo‘shiladi«Siti» afsonasi A Seriyaga ko‘chmoqda: Jon Stouns «Inter» safiga qo‘shiladiBugun, 10:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi