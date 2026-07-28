Ronaldu nega kelmadi? Gonsalu Ramushning to‘yidagi shov-shuvli holat...
Portugaliya terma jamoasi va Italiyaning «Milan» klubi hujumchisi Gonsalu Ramush sevgilisi Margarita Dominges bilan oila qurdi. Portugaliyadagi hashamdor nikoh marosimida terma jamoaning ko‘plab yulduzlari ishtirok etdi, biroq jamoa sardori Krishtianu Ronalduning marosimda ko‘rinmagani ijtimoiy tarmoqlarda katta bahs-munozaralarga sabab bo‘ldi.
Zamin.uz Portugaliyaning «Flash» nashri ma’lumotlariga tayanib, ushbu yulduzli to‘yning eng diqqatga sazovor tafsilotlarini taqdim etadi.
1. Ronalduning yo‘qligi va muxlislarning keskin reaksiyasi
Portugaliya milliy terma jamoasi futbolchilari to‘liq tarkibda yig‘ilgan marosimda eng ko‘p muhokama qilingan mavzu — Krishtianu Ronalduning yo‘qligi bo‘ldi. Nega sardor jamoadoshining quvonchli kunida qatnashmadi? Bu savol tarmoq foydalanuvchilari tomonidan turlicha talqin qilinmoqda.
Ijtimoiy tarmoqlardagi eng ommabop sharh:
«U oddiy odamlarga aralashmaydi... Endi Ronalduning o‘zi to‘y qilganida, terma jamoa safidan kim uning to‘yiga bormaslikka jur’at eta olishini ko‘ramiz.»
Ma’lumotlarga ko‘ra, Krishtianu Ronaldu va uning sevgilisi Jorjina Rodrigesning ham shu yozda rasmiy nikohdan o‘tishi kutilmoqda, biroq aniq to‘y sanasi hozircha sir tutilmoqda.
2. To‘y tafsilotlari: Guvoh Joao Nevesh va «Milan»ga transfer
Gonsalu Ramush va Margarita Domingesning nikoh marosimi Portugaliyada — futbolchining tug‘ilgan maskaniga yaqin hududda bo‘lib o‘tdi. Marosimda juftlikning bir yoshli o‘g‘li Bernardo ham ishtirok etdi.
To‘y guvohi: Kuyov tomonidan to‘y guvohi sifatida Ramushning bolalikdagi yaqin do‘sti va terma jamoadagi sherigi Joao Nevesh qatnashdi.
Klubdagi o‘zgarishlar: Ikki futbolchi shu yozga qadar PSJ tarkibida birga to‘p surishgan edi. Yangi mavsumdan esa Gonsalu Ramush faoliyatini Italiyaning «Milan» klubida davom ettiradi.
3. Bernardu Silvaning oilasidagi xushxabar va yulduzli mehmonlar
To‘y marosimiga tashrif buyurgan mehmonlar va ularning turmush o‘rtoqlari ham OAV e’tiboridan chetda qolmadi.
Ayniqsa, «Manchester Siti»ning sobiq sardori va Madridning «Real» klubi a’zosi Bernardu Silvaning homilador rafiqasi Ines barchaning diqqat markazida bo‘ldi. Juftlik yaqin orada ikkinchi farzandlarini dunyoga keltirishni kutishmoqda.
Gonsalu Ramushning to‘yi va ishtirokchilar bo‘yicha asosiy faktlar
Aspekt / Omil
Tafsilotlar
Kelin va kuyov
Gonsalu Ramush va Margarita Dominges
Marosim o‘tkazilgan joy
Portugaliya (Ramush tug‘ilgan hudud yaqinida)
To‘y guvohi
Joao Nevesh (PSJdagi sobiq jamoadoshi va do‘sti)
Oila a’zolari
Bir yoshli o‘g‘illari Bernardo
Ramushning yangi klubi
«Milan» (PSJdan transfer qilingan)
Eng shov-shuvli voqea
Krishtianu Ronalduning to‘yga tashrif buyurmagani
Ushbu qiziqarli sport va shou-biznes xabarini do‘stlaringizga yuboring!
Portugaliya terma jamoasi yulduzlari hayotidagi kutilmagan voqealar va Ronaldu atrofidagi muhokamalar muxlislar diqqat markazida bo‘lib turibdi.
Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Ronalduning to‘yga kelmaganiga sabab nima bo‘lishi mumkin? U haqiqatan ham jamoadoshlaridan o‘zini uzoq tutadimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…