«Arsenal»dan supertransfer: Bruno Gimaraes uchun 70 million funt tayyor!

·26·Sport
«Arsenal»dan supertransfer: Bruno Gimaraes uchun 70 million funt tayyor!

Angliyaning amaldagi chempioni «Arsenal» yozgi transfer oynasida tarkibni yanada kuchaytirish borasida yirik qadam tashlashga yaqin turibdi. Londonliklar «Nyukasl» sardori va yarim himoyachisi Bruno Gimaraesning transferi bo‘yicha kelishuvni shu haftaning o‘zida, iyul oyi tugamasidan oldin yakunlashni rejalashtirmoqda.

Zamin.uz Talksport nashri ma’lumotiga tayanib, ushbu shov-shuvli transferning eng so‘nggi tafsilotlarini taqdim etadi.

1. 70 million funtdan ortiq taklif va «to‘pchilar»ning asosiy maqsadi

Braziliyalik 28 yoshli yarim himoyachi «Arsenal» rahbariyatining yozgi transfer oynasidagi 1-raqamli nishoni hisoblanadi. «To‘pchilar» allaqachon «Nyukasl» rahbariyati bilan og‘zaki muzokaralarni boshlab yuborgan.

Talksport nashrining xabaridan:

«London klubi braziliyalik futbolchi uchun allaqachon uch marotaba og‘zaki taklif bildirgan. Ayni vaqtda «Arsenal» Bruno uchun 70 million funt sterlingdan ortiq mablag‘ to‘lashga to‘liq tayyor.»

2. «Nyukasl»ning ikkilanishi va futbolchining aniq qarori

«Nyukasl» o‘z sardorini qo‘ldan boy berishni istamayapti va hatto u bilan shartnomani uzaytirish variantlarini ko‘rib chiqmoqda. Biroq ikkita asosiy omil «qarg‘alar»ni ushbu transferni ko‘rib chiqishga majbur qilmoqda:

  1. Brunoning qat’iy istagi: 28 yoshli futbolchi faoliyatini aynan «Arsenal» safida davom ettirishni qat’iy xohlamoqda.

  2. Futbolchining yoshi: «Nyukasl» rahbariyati 28 yoshli yarim himoyachi uchun berilayotgan yirik moliyaviy taklifni tahlil qilishga majbur bo‘lmoqda.

Bruno Gimaraesning «Arsenal»ga transferi bo‘yicha asosiy faktlar

Aspekt / Omil

Tafsilotlar

Futbolchi

Bruno Gimaraes (28 yosh, Braziliya)

Hozirgi klubi

«Nyukasl Yunayted» (Jamoa sardori)

Sotib oluvchi klub

«Arsenal» (Angliya chempioni)

Transfer summasi

70 million funt sterlingdan ortiq

Muzokaralar bosqichi

3 ta og‘zaki taklif berilgan, muzokaralar ketmoqda

Kutilayotgan muddat

Shu hafta (Iyul oyi oxirigacha)

3. Kelishuv aynan shu hafta kutilmoqda

«Nyukasl» rahbariyati ushbu transfer tarixi butun yoz davomida cho‘zilib ketishini istamaydi. «Arsenal» esa vaqtni boy bermasdan, braziliyalik yulduzning transferini aynan boshlangan ushbu hafta davomida kelishib olishga umid qilmoqda.

Ushbu muhim transfer yangiligini do‘stlaringiz va APL muxlislariga yuboring!

«Arsenal»ning tarkibni yanada kuchaytirishi APLdagi chempionlik poygasini yanada qiziqarli tusga olib kirishi aniq.

Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va APL hamda «Arsenal» muxlislari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Bruno Gimaraes 70 million funtga loyiqmi va u «Arsenal» yarim himoyasini yanada kuchaytira oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

ArsenalBruno GuimarãesNewcastle UnitedTalksportZamin.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Beshiktosh» Saloh transferidan chekindi: shov-shuvli muzokaralar tafsiloti«Beshiktosh» Saloh transferidan chekindi: shov-shuvli muzokaralar tafsilotiBugun, 11:24O‘zbek futbolida shov-shuvli transfer: Iroqlik superto‘purar «Paxtakor»ga o‘tmoqda!O‘zbek futbolida shov-shuvli transfer: Iroqlik superto‘purar «Paxtakor»ga o‘tmoqda!Bugun, 11:18«Manchester Siti»da kutilmagan transfer: Jeyms Trafford «Lids»ga o‘tmoqda«Manchester Siti»da kutilmagan transfer: Jeyms Trafford «Lids»ga o‘tmoqdaBugun, 11:11«Liverpul»dan 100 millionlik bomba: Barkola bilan kelishib olindi!«Liverpul»dan 100 millionlik bomba: Barkola bilan kelishib olindi!Bugun, 11:07«Siti» afsonasi A Seriyaga ko‘chmoqda: Jon Stouns «Inter» safiga qo‘shiladi«Siti» afsonasi A Seriyaga ko‘chmoqda: Jon Stouns «Inter» safiga qo‘shiladiBugun, 10:52Ronaldu nega kelmadi? Gonsalu Ramushning to‘yidagi shov-shuvli holat...Ronaldu nega kelmadi? Gonsalu Ramushning to‘yidagi shov-shuvli holat...Bugun, 10:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi