«Arsenal»dan supertransfer: Bruno Gimaraes uchun 70 million funt tayyor!
Angliyaning amaldagi chempioni «Arsenal» yozgi transfer oynasida tarkibni yanada kuchaytirish borasida yirik qadam tashlashga yaqin turibdi. Londonliklar «Nyukasl» sardori va yarim himoyachisi Bruno Gimaraesning transferi bo‘yicha kelishuvni shu haftaning o‘zida, iyul oyi tugamasidan oldin yakunlashni rejalashtirmoqda.
Zamin.uz Talksport nashri ma’lumotiga tayanib, ushbu shov-shuvli transferning eng so‘nggi tafsilotlarini taqdim etadi.
1. 70 million funtdan ortiq taklif va «to‘pchilar»ning asosiy maqsadi
Braziliyalik 28 yoshli yarim himoyachi «Arsenal» rahbariyatining yozgi transfer oynasidagi 1-raqamli nishoni hisoblanadi. «To‘pchilar» allaqachon «Nyukasl» rahbariyati bilan og‘zaki muzokaralarni boshlab yuborgan.
Talksport nashrining xabaridan:
«London klubi braziliyalik futbolchi uchun allaqachon uch marotaba og‘zaki taklif bildirgan. Ayni vaqtda «Arsenal» Bruno uchun 70 million funt sterlingdan ortiq mablag‘ to‘lashga to‘liq tayyor.»
2. «Nyukasl»ning ikkilanishi va futbolchining aniq qarori
«Nyukasl» o‘z sardorini qo‘ldan boy berishni istamayapti va hatto u bilan shartnomani uzaytirish variantlarini ko‘rib chiqmoqda. Biroq ikkita asosiy omil «qarg‘alar»ni ushbu transferni ko‘rib chiqishga majbur qilmoqda:
Brunoning qat’iy istagi: 28 yoshli futbolchi faoliyatini aynan «Arsenal» safida davom ettirishni qat’iy xohlamoqda.
Futbolchining yoshi: «Nyukasl» rahbariyati 28 yoshli yarim himoyachi uchun berilayotgan yirik moliyaviy taklifni tahlil qilishga majbur bo‘lmoqda.
Bruno Gimaraesning «Arsenal»ga transferi bo‘yicha asosiy faktlar
Aspekt / Omil
Tafsilotlar
Futbolchi
Bruno Gimaraes (28 yosh, Braziliya)
Hozirgi klubi
«Nyukasl Yunayted» (Jamoa sardori)
Sotib oluvchi klub
«Arsenal» (Angliya chempioni)
Transfer summasi
70 million funt sterlingdan ortiq
Muzokaralar bosqichi
3 ta og‘zaki taklif berilgan, muzokaralar ketmoqda
Kutilayotgan muddat
Shu hafta (Iyul oyi oxirigacha)
3. Kelishuv aynan shu hafta kutilmoqda
«Nyukasl» rahbariyati ushbu transfer tarixi butun yoz davomida cho‘zilib ketishini istamaydi. «Arsenal» esa vaqtni boy bermasdan, braziliyalik yulduzning transferini aynan boshlangan ushbu hafta davomida kelishib olishga umid qilmoqda.
Ushbu muhim transfer yangiligini do‘stlaringiz va APL muxlislariga yuboring!
«Arsenal»ning tarkibni yanada kuchaytirishi APLdagi chempionlik poygasini yanada qiziqarli tusga olib kirishi aniq.
Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va APL hamda «Arsenal» muxlislari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Bruno Gimaraes 70 million funtga loyiqmi va u «Arsenal» yarim himoyasini yanada kuchaytira oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…