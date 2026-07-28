«Siti» afsonasi A Seriyaga ko‘chmoqda: Jon Stouns «Inter» safiga qo‘shiladi
«Manchester Siti» tarkibida 10 yil davomida muvaffaqiyatli to‘p surib, shartnomasi yakunlangach erkin agent maqomiga ega bo‘lgan ingliz himoyachisi Jon Stouns faoliyatini Italiyada davom ettirishga juda yaqin turibdi. Tajribali futbolchi Milanning «Inter» klubi bilan og‘zaki kelishuvga erishdi.
Zamin.uz futbol dunyosidagi eng ishonchli insayder Fabritsio Romano xabariga tayanib, ushbu shov-shuvli transferning moliyaviy va shartnomaviy tafsilotlarini taqdim etadi.
1. Ikki yillik shartnoma va 4 million yevrolik maosh
Italiyaning «neradzurri» klubi rahbariyati tajribali markaziy himoyachini o‘z safiga erkin agent sifatida (tekinga) jalb qilishni ma’qul ko‘rdi. Tomonlar bo‘lajak hamkorlik bo‘yicha barcha asosiy bandlarni kelishib olishgan.
Insayder Fabritsio Romanoning ma’lumotidan:
«Tomonlar ikki yillik shartnoma bo‘yicha to‘liq kelishuvga erishdi. 32 yoshli himoyachining «Inter» safidagi yillik maoshi taxminan 4 million yevroni tashkil etadi.»
2. Tibbiy ko‘rik va rasmiy e’lon kutilmoqda
Yaqin kunlar ichida Jon Stouns Milan shahriga tashrif buyurishi rejalashtirilgan. U yerda futbolchi tibbiy ko‘rikdan o‘tadi va shartnomaga rasman imzo chekadi.
Ushbu transfer Milan klubi uchun mudofaa chizig‘ini tajribali va xalqaro maydonda katta yutuqlarga erishgan futbolchi bilan bepul kuchaytirish uchun juda qulay imkoniyat hisoblanadi.
Jon Stounsning «Inter»ga transferi va asosiy ko‘rsatkichlari
Ko‘rsatkich / Aspekt
Tafsilotlar
Futbolchi
Jon Stouns (32 yosh, Angliya)
Sobiq klubi
«Manchester Siti» (2016–2026 yillar)
Yangi klubi
«Inter» (Milan, Italiya)
Transfer maqomi
Erkin agent (bepul)
Shartnoma muddati
2 yil
Yillik maoshi
~4 million yevro
So‘nggi mavsumdagi ishtiroki
APLda 9 ta o‘yin
3. «Etihad»dagi 10 yillik davr yakunlandi
32 yoshli Jon Stouns 2016 yildan 2026 yilgacha «Manchester Siti» sharafini himoya qildi va jamoaning ko‘plab sovrinlari, shu jumladan Premer-liga va Chempionlar Ligasidagi tarixiy g‘alabalariga o‘z hissasini qo‘shdi.
Biroq, o‘tgan mavsumda himoyachi jarohatlar va yuqori raqobat sababli Angliya Premer-ligasida jami 9 ta o‘yinda maydonga tushdi va gol hamda samarali uzatmalar bilan ajralib tura olmadi. Endiliqda u Italiya A Seriyasida o‘z faoliyatining yangi sahifasini ochmoqchi.
Ushbu muhim sport va transfer yangiligini do‘stlaringizga yuboring!
Yevropa futbolida yozgi transferlar mavsumi qizg‘in pallaga kirmoqda va yirik klublar tarkibni kuchaytirishda davom etmoqda.
Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va A Seriya hamda APL muxlislari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, 32 yoshli Jon Stouns Italiya futboliga tez moslashib, «Inter»ning asosiy tarkib futbolchisiga aylana oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…