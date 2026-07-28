«Siti» afsonasi A Seriyaga ko‘chmoqda: Jon Stouns «Inter» safiga qo‘shiladi

·27·Sport
«Siti» afsonasi A Seriyaga ko‘chmoqda: Jon Stouns «Inter» safiga qo‘shiladi

«Manchester Siti» tarkibida 10 yil davomida muvaffaqiyatli to‘p surib, shartnomasi yakunlangach erkin agent maqomiga ega bo‘lgan ingliz himoyachisi Jon Stouns faoliyatini Italiyada davom ettirishga juda yaqin turibdi. Tajribali futbolchi Milanning «Inter» klubi bilan og‘zaki kelishuvga erishdi.

Zamin.uz futbol dunyosidagi eng ishonchli insayder Fabritsio Romano xabariga tayanib, ushbu shov-shuvli transferning moliyaviy va shartnomaviy tafsilotlarini taqdim etadi.

1. Ikki yillik shartnoma va 4 million yevrolik maosh

Italiyaning «neradzurri» klubi rahbariyati tajribali markaziy himoyachini o‘z safiga erkin agent sifatida (tekinga) jalb qilishni ma’qul ko‘rdi. Tomonlar bo‘lajak hamkorlik bo‘yicha barcha asosiy bandlarni kelishib olishgan.

Insayder Fabritsio Romanoning ma’lumotidan:

«Tomonlar ikki yillik shartnoma bo‘yicha to‘liq kelishuvga erishdi. 32 yoshli himoyachining «Inter» safidagi yillik maoshi taxminan 4 million yevroni tashkil etadi.»

2. Tibbiy ko‘rik va rasmiy e’lon kutilmoqda

Yaqin kunlar ichida Jon Stouns Milan shahriga tashrif buyurishi rejalashtirilgan. U yerda futbolchi tibbiy ko‘rikdan o‘tadi va shartnomaga rasman imzo chekadi.

Ushbu transfer Milan klubi uchun mudofaa chizig‘ini tajribali va xalqaro maydonda katta yutuqlarga erishgan futbolchi bilan bepul kuchaytirish uchun juda qulay imkoniyat hisoblanadi.

Jon Stounsning «Inter»ga transferi va asosiy ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkich / Aspekt

Tafsilotlar

Futbolchi

Jon Stouns (32 yosh, Angliya)

Sobiq klubi

«Manchester Siti» (2016–2026 yillar)

Yangi klubi

«Inter» (Milan, Italiya)

Transfer maqomi

Erkin agent (bepul)

Shartnoma muddati

2 yil

Yillik maoshi

~4 million yevro

So‘nggi mavsumdagi ishtiroki

APLda 9 ta o‘yin

3. «Etihad»dagi 10 yillik davr yakunlandi

32 yoshli Jon Stouns 2016 yildan 2026 yilgacha «Manchester Siti» sharafini himoya qildi va jamoaning ko‘plab sovrinlari, shu jumladan Premer-liga va Chempionlar Ligasidagi tarixiy g‘alabalariga o‘z hissasini qo‘shdi.

Biroq, o‘tgan mavsumda himoyachi jarohatlar va yuqori raqobat sababli Angliya Premer-ligasida jami 9 ta o‘yinda maydonga tushdi va gol hamda samarali uzatmalar bilan ajralib tura olmadi. Endiliqda u Italiya A Seriyasida o‘z faoliyatining yangi sahifasini ochmoqchi.

Ushbu muhim sport va transfer yangiligini do‘stlaringizga yuboring!

Yevropa futbolida yozgi transferlar mavsumi qizg‘in pallaga kirmoqda va yirik klublar tarkibni kuchaytirishda davom etmoqda.

Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va A Seriya hamda APL muxlislari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, 32 yoshli Jon Stouns Italiya futboliga tez moslashib, «Inter»ning asosiy tarkib futbolchisiga aylana oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

John StonesManchester CityInterFabrizio RomanoMilan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Beshiktosh» Saloh transferidan chekindi: shov-shuvli muzokaralar tafsiloti«Beshiktosh» Saloh transferidan chekindi: shov-shuvli muzokaralar tafsilotiBugun, 11:24O‘zbek futbolida shov-shuvli transfer: Iroqlik superto‘purar «Paxtakor»ga o‘tmoqda!O‘zbek futbolida shov-shuvli transfer: Iroqlik superto‘purar «Paxtakor»ga o‘tmoqda!Bugun, 11:18«Manchester Siti»da kutilmagan transfer: Jeyms Trafford «Lids»ga o‘tmoqda«Manchester Siti»da kutilmagan transfer: Jeyms Trafford «Lids»ga o‘tmoqdaBugun, 11:11«Liverpul»dan 100 millionlik bomba: Barkola bilan kelishib olindi!«Liverpul»dan 100 millionlik bomba: Barkola bilan kelishib olindi!Bugun, 11:07«Arsenal»dan supertransfer: Bruno Gimaraes uchun 70 million funt tayyor!«Arsenal»dan supertransfer: Bruno Gimaraes uchun 70 million funt tayyor!Bugun, 10:56Ronaldu nega kelmadi? Gonsalu Ramushning to‘yidagi shov-shuvli holat...Ronaldu nega kelmadi? Gonsalu Ramushning to‘yidagi shov-shuvli holat...Bugun, 10:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi