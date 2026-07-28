Apple iPhone 18 Pro Max displeylari narxini sezilarli darajada arzonlashtirmoqchi

·0·Texno
Apple iPhone 18 Pro Max displeylari narxini sezilarli darajada arzonlashtirmoqchi

Apple kompaniyasi boʻlajak iPhone 18 seriyali smartfonlari uchun OLED-displeylar xarid qilish narxini keskin kamaytirish boʻyicha faol muzokaralar olib bormoqda. Olingan soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, texnologiya giganti kelgusida iPhone 18 Pro Max modeli paneli uchun atigi 70 dollar atrofida haq toʻlashni rejalashtirmoqda. Bu esa kelgusi avlod qurilmalarini ishlab chiqarish xarajatlarini optimallashtirish yoʻlidagi muhim qadamlardan biri hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Soʻnggi yillarda Apple oʻz smartfonlari ekranlari tannarxini bosqichma-bosqich pasaytirib kelayotgani kuzatilmoqda. Xususan, yetkazib berish shartlari va muddatlariga qarab, iPhone 16 Pro Max ekranlarining narxi baʼzan 100 dollardan oshib ketgan boʻlsa, joriy etilishi kutilayotgan iPhone 17 Pro Max uchun bu koʻrsatkich 80 dollargacha tushgan edi. Navbatdagi avlodda esa bu narx yana-da pastroq darajaga keltirilishi kutilmoqda.

Texnologik murakkablik va yangi materiallar

Oltinchi avlod OLED-panellari bir qator muhim texnologik oʻzgarishlarni boshidan kechirishi kutilmoqda. Xususan, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, iPhone 18 uchun moʻljallangan OLED-ekranlar ilk bor M16 nomli yangi organika materiallar toʻplami asosida ishlab chiqariladi. Mazkur yechim displeyning yorqinligini oshirish, xizmat muddatini uzaytirish hamda ranglar uzatish aniqligini sezilarli darajada yaxshilash imkonini beradi.

Biroq bu holat displey yetkazib beruvchi asosiy hamkorlar — Samsung Display va LG Display zimmasiga qoʻshimcha masʼuliyat yuklaydi. Kompaniyalar oʻz ishlab chiqarish jarayonlarini yangidan moslashtirishi va yaroqli mahsulotlar chiqish koeffitsiyentini oshirishi talab etiladi. Ishlab chiqarish jarayoni murakkablashganiga qaramamay, Apple butlovchi qismlar qiymatini pasaytirish talabidan qaytmayapti.

Xarajatlarni optimallashtirish sabablari

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, Apple kompaniyasining bunday qatʼiy siyosat yuritishiga asosiy sabab sifatida xotira mikrosxemalari narxining keskin oʻsib ketgani koʻrsatilmoqda. Ushbu omil yangi turdagi iPhone modellarining umumiy tannarxini sezilarli darajada oshirib yubormoqda. Yuzaga kelgan qoʻshimcha xarajatlarni qoplash maqsadida Apple kamera va displey kabi boshqa asosiy butlovchi qismlar xarajatlarini qisqartirishga intilmoqda.

UBI Research tahliliy markazi prognozlariga koʻra, joriy yilda Samsung Display kompaniyasi Apple uchun iPhone 18 seriyasiga 46 millionga yaqin OLED-panel yetkazib beradi. LG Display hissasi esa 41 milliondan oshishi kutilmoqda. Har ikki taʼminotchi vakillari ham dunyodagi yirik smartfon ishlab chiqaruvchilar butlovchi qismlar narxini pasaytirishni talab qilib, bosimni kuchaytirganini tasdiqlashgan.

AppleIphoneDispleySamsungTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sun'iy intellektga asoslangan Cursor dasturlash sturtapi Hindistonda yangi tarifni joriy etdiSun'iy intellektga asoslangan Cursor dasturlash sturtapi Hindistonda yangi tarifni joriy etdiBugun, 09:51Starship kosmosdagi yangi sinov parvozida ajoyib suratlarga muhrlandiStarship kosmosdagi yangi sinov parvozida ajoyib suratlarga muhrlandiBugun, 09:29Andromeda galaktikasida yulduzlar paydo boʻlishi keskin kamaydiAndromeda galaktikasida yulduzlar paydo boʻlishi keskin kamaydiBugun, 08:25Anthropic rahbari ochiq vaznli sunʼiy intellekt modellariga munosabat bildirdiAnthropic rahbari ochiq vaznli sunʼiy intellekt modellariga munosabat bildirdiBugun, 05:20Gigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity oʻziga xos platalar dizayni bilan ajralib turdiGigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity oʻziga xos platalar dizayni bilan ajralib turdiBugun, 02:55Satya Nadella: bitta sunʼiy intellektga tayanib qolgan kompaniyalar inqirozga uchraydiSatya Nadella: bitta sunʼiy intellektga tayanib qolgan kompaniyalar inqirozga uchraydiBugun, 02:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob