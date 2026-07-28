Apple iPhone 18 Pro Max displeylari narxini sezilarli darajada arzonlashtirmoqchi
Apple kompaniyasi boʻlajak iPhone 18 seriyali smartfonlari uchun OLED-displeylar xarid qilish narxini keskin kamaytirish boʻyicha faol muzokaralar olib bormoqda. Olingan soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, texnologiya giganti kelgusida iPhone 18 Pro Max modeli paneli uchun atigi 70 dollar atrofida haq toʻlashni rejalashtirmoqda. Bu esa kelgusi avlod qurilmalarini ishlab chiqarish xarajatlarini optimallashtirish yoʻlidagi muhim qadamlardan biri hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Soʻnggi yillarda Apple oʻz smartfonlari ekranlari tannarxini bosqichma-bosqich pasaytirib kelayotgani kuzatilmoqda. Xususan, yetkazib berish shartlari va muddatlariga qarab, iPhone 16 Pro Max ekranlarining narxi baʼzan 100 dollardan oshib ketgan boʻlsa, joriy etilishi kutilayotgan iPhone 17 Pro Max uchun bu koʻrsatkich 80 dollargacha tushgan edi. Navbatdagi avlodda esa bu narx yana-da pastroq darajaga keltirilishi kutilmoqda.
Texnologik murakkablik va yangi materiallarOltinchi avlod OLED-panellari bir qator muhim texnologik oʻzgarishlarni boshidan kechirishi kutilmoqda. Xususan, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, iPhone 18 uchun moʻljallangan OLED-ekranlar ilk bor M16 nomli yangi organika materiallar toʻplami asosida ishlab chiqariladi. Mazkur yechim displeyning yorqinligini oshirish, xizmat muddatini uzaytirish hamda ranglar uzatish aniqligini sezilarli darajada yaxshilash imkonini beradi.
Biroq bu holat displey yetkazib beruvchi asosiy hamkorlar — Samsung Display va LG Display zimmasiga qoʻshimcha masʼuliyat yuklaydi. Kompaniyalar oʻz ishlab chiqarish jarayonlarini yangidan moslashtirishi va yaroqli mahsulotlar chiqish koeffitsiyentini oshirishi talab etiladi. Ishlab chiqarish jarayoni murakkablashganiga qaramamay, Apple butlovchi qismlar qiymatini pasaytirish talabidan qaytmayapti.
Xarajatlarni optimallashtirish sabablariMutaxassislarning taʼkidlashicha, Apple kompaniyasining bunday qatʼiy siyosat yuritishiga asosiy sabab sifatida xotira mikrosxemalari narxining keskin oʻsib ketgani koʻrsatilmoqda. Ushbu omil yangi turdagi iPhone modellarining umumiy tannarxini sezilarli darajada oshirib yubormoqda. Yuzaga kelgan qoʻshimcha xarajatlarni qoplash maqsadida Apple kamera va displey kabi boshqa asosiy butlovchi qismlar xarajatlarini qisqartirishga intilmoqda.
UBI Research tahliliy markazi prognozlariga koʻra, joriy yilda Samsung Display kompaniyasi Apple uchun iPhone 18 seriyasiga 46 millionga yaqin OLED-panel yetkazib beradi. LG Display hissasi esa 41 milliondan oshishi kutilmoqda. Har ikki taʼminotchi vakillari ham dunyodagi yirik smartfon ishlab chiqaruvchilar butlovchi qismlar narxini pasaytirishni talab qilib, bosimni kuchaytirganini tasdiqlashgan.
…