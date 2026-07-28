«Manchester Siti»da kutilmagan transfer: Jeyms Trafford «Lids»ga o‘tmoqda
«Manchester Siti»ning iqtidorli darvozaboni Jeyms Trafford jamoani tark etish arafasida turibdi. Manchester klubi va «Lids Yunayted» o‘rtasida yosh posbonning transferi bo‘yicha jiddiy kelishuvga erishildi.
Zamin.uz futbol dunyosidagi eng ishonchli insayder Fabritsio Romano ma’lumotlariga tayanib, ushbu yirik transferning eng so‘nggi tafsilotlarini taqdim etadi.
1. 47 million yevro va uzoq muddatli shartnoma
Ma’lumotlarga ko‘ra, ikki klub o‘rtasida Traffordning transferi bo‘yicha dastlabki kelishuvga to‘liq erishilgan. «Lids» iqtidorli darvozabonni o‘z safiga qo‘shib olish uchun katta moliyaviy ajratma qilmoqda.
Insayder Fabritsio Romanoning ma’lumotidan:
«Transfer qiymati taxminan 47 million yevro atrofida bo‘ladi. Bundan tashqari, shartnomada muayyan ko‘rsatkichlar uchun qo‘shimcha bonuslar ham ko‘zda tutilgan. Darvozabonning o‘ziga uzoq muddatli bitim taklif etilgan va barcha rasmiy hujjatlar joriy hafta yakuniga qadar imzolanishi kutilmoqda.»
Jeyms Trafford transferi bo‘yicha asosiy ko‘rsatkichlar
Ko‘rsatkich / Aspekt
Tafsilotlar
Futbolchi
Jeyms Trafford (Darvozabon)
Sobiq klubi
Yangi klubi
«Lids Yunayted»
Transfer summasi
47 million yevro (+ bonuslar)
Shartnoma maqomi
Dastlabki kelishuv erishilgan, uzoq muddatli shartnoma
Bitim imzolanish muddati
Joriy hafta yakunigacha
Asosiy insayder
Fabritsio Romano
2. «Manchester Siti»dagi faoliyati va ko‘rsatkichlari
Jeyms Trafford «Manchester Siti» safida berilgan imkoniyatlardan samarali foydalanishga harakat qildi. U manchesterliklar libosida jami 17 ta uchrashuvda maydonga tushgan.
E’tiborli jihati shundaki, yosh darvozabon ushbu o‘yinlarning 8 tasida o‘z darvozasi daxlsizligini saqlab qolgan va top-klub darajasidagi posbon ekanini isbotlagan. Endiliqda u «Lids» tarkibida asosiy darvozabon maqomida yangi chorlovlarni qabul qilishga tayyorlanmoqda.
Ushbu muhim transfer yangiligini do‘stlaringiz va APL muxlislariga yuboring!
Angliya futbolidagi yozgi transferlar oynasi kutilmagan va yirik bitimlar bilan davom etmoqda.
Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va APL muxlislari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Jeyms Trafford 47 million yevrolik transfer narxini oqlay oladimi va u «Lids»ning asosiy yulduziga aylanadimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…