«Manchester Siti»da kutilmagan transfer: Jeyms Trafford «Lids»ga o‘tmoqda

·0·Sport
«Manchester Siti»da kutilmagan transfer: Jeyms Trafford «Lids»ga o‘tmoqda

«Manchester Siti»ning iqtidorli darvozaboni Jeyms Trafford jamoani tark etish arafasida turibdi. Manchester klubi va «Lids Yunayted» o‘rtasida yosh posbonning transferi bo‘yicha jiddiy kelishuvga erishildi.

Zamin.uz futbol dunyosidagi eng ishonchli insayder Fabritsio Romano ma’lumotlariga tayanib, ushbu yirik transferning eng so‘nggi tafsilotlarini taqdim etadi.

1. 47 million yevro va uzoq muddatli shartnoma

Ma’lumotlarga ko‘ra, ikki klub o‘rtasida Traffordning transferi bo‘yicha dastlabki kelishuvga to‘liq erishilgan. «Lids» iqtidorli darvozabonni o‘z safiga qo‘shib olish uchun katta moliyaviy ajratma qilmoqda.

Insayder Fabritsio Romanoning ma’lumotidan:

«Transfer qiymati taxminan 47 million yevro atrofida bo‘ladi. Bundan tashqari, shartnomada muayyan ko‘rsatkichlar uchun qo‘shimcha bonuslar ham ko‘zda tutilgan. Darvozabonning o‘ziga uzoq muddatli bitim taklif etilgan va barcha rasmiy hujjatlar joriy hafta yakuniga qadar imzolanishi kutilmoqda.»

Jeyms Trafford transferi bo‘yicha asosiy ko‘rsatkichlar

Ko‘rsatkich / Aspekt

Tafsilotlar

Futbolchi

Jeyms Trafford (Darvozabon)

Sobiq klubi

«Manchester Siti»

Yangi klubi

«Lids Yunayted»

Transfer summasi

47 million yevro (+ bonuslar)

Shartnoma maqomi

Dastlabki kelishuv erishilgan, uzoq muddatli shartnoma

Bitim imzolanish muddati

Joriy hafta yakunigacha

Asosiy insayder

Fabritsio Romano

2. «Manchester Siti»dagi faoliyati va ko‘rsatkichlari

Jeyms Trafford «Manchester Siti» safida berilgan imkoniyatlardan samarali foydalanishga harakat qildi. U manchesterliklar libosida jami 17 ta uchrashuvda maydonga tushgan.

E’tiborli jihati shundaki, yosh darvozabon ushbu o‘yinlarning 8 tasida o‘z darvozasi daxlsizligini saqlab qolgan va top-klub darajasidagi posbon ekanini isbotlagan. Endiliqda u «Lids» tarkibida asosiy darvozabon maqomida yangi chorlovlarni qabul qilishga tayyorlanmoqda.

Ushbu muhim transfer yangiligini do‘stlaringiz va APL muxlislariga yuboring!

Angliya futbolidagi yozgi transferlar oynasi kutilmagan va yirik bitimlar bilan davom etmoqda.

Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va APL muxlislari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Jeyms Trafford 47 million yevrolik transfer narxini oqlay oladimi va u «Lids»ning asosiy yulduziga aylanadimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Liverpul»dan 100 millionlik bomba: Barkola bilan kelishib olindi!«Liverpul»dan 100 millionlik bomba: Barkola bilan kelishib olindi!Bugun, 11:07«Arsenal»dan supertransfer: Bruno Gimaraes uchun 70 million funt tayyor!«Arsenal»dan supertransfer: Bruno Gimaraes uchun 70 million funt tayyor!Bugun, 10:56«Siti» afsonasi A Seriyaga ko‘chmoqda: Jon Stouns «Inter» safiga qo‘shiladi«Siti» afsonasi A Seriyaga ko‘chmoqda: Jon Stouns «Inter» safiga qo‘shiladiBugun, 10:52Ronaldu nega kelmadi? Gonsalu Ramushning to‘yidagi shov-shuvli holat...Ronaldu nega kelmadi? Gonsalu Ramushning to‘yidagi shov-shuvli holat...Bugun, 10:28«Etihad» tribunalari «Xuuuuus!» deya hayqiraveradi endi: yangi shartnoma«Etihad» tribunalari «Xuuuuus!» deya hayqiraveradi endi: yangi shartnomaBugun, 10:18Shaxmat dueli: Abdusattorov va Sindarov AQSH supergrossmeysterlarini mag‘lub etdiShaxmat dueli: Abdusattorov va Sindarov AQSH supergrossmeysterlarini mag‘lub etdiBugun, 09:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi